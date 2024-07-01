Kassen-Nachschau
- NEU: Software AmadeusVerify
- Ab 01.01.2025 elektronische Kassenmeldung möglich (BMF-Schreiben vom 28.06.2024)!
- Anwendungserlass des BMF zur Kassen-Nachschau (§ 146b AO)
- Kassenprüfung möglich ohne vorherige Ankündigung
Erscheinungstermin: Juli 2024
Beschreibung
Nach § 146b AO können zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben seit dem 01.01.2018
-
Prüfende der Finanzbehörde,
-
ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer Außenprüfung,
-
während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten,
-
Geschäftsgrundstücke oder Geschäftsräume von Steuerpflichtigen betreten,
-
um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können.
Die Kassen-Nachschau umfasst die Prüfung elektronischer Aufzeichnungen und Papier-Aufzeichnungen (hier auch möglich bei offener Ladenkasse). Testkäufe und Beobachtungen vor Ort sind zulässig, ohne dass sich Prüfende zu erkennen geben oder ausweisen müssen. Auch die sofortige Überleitung in eine Umsatzsteuersonderprüfung bzw. Außenprüfung ist möglich.
Ganz aktuell wird von der Finanzbehörde zusätzlich die Software AmadeusVerify der Gastro-MIS GmbH eingesetzt. Mit dieser Software können unter anderem QR-Codes auf ausgabepflichtigen Kassenbelegen mit Hilfe eines Tablets, Handys, etc. eingescannt und eine Validierung der Angaben der zTSE (zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung) in Sekundenschnelle vorgenommen werden. Dadurch hat die Finanzverwaltung die Möglichkeit zu prüfen, ob die Einzeldaten des elektronischen Aufzeichnungssystems manipulationssicher über die zTSE protokolliert und gespeichert werden.
Mandantinnen und Mandanten mit bargeldintensiven Betrieben sollten unbedingt auf die Kassen-Nachschau vorbereitet sein sowie sämtliche „Spielregeln“ beachten bzw. einhalten, um Hinzuschätzungen im Rahmen einer Außenprüfung zu vermeiden.
Hinweis:
Autor
Silvan Schäfer
LL.M., Diplom Finanzwirt (FH)
Silvan Schäfer hat sich als Betriebsprüfer auf die Prüfung bargeldintensiver Branchen und die Vorsystemprüfung spezialisiert. Neben der Tätigkeit als Betriebs- und Kassenprüfer für die Finanzverwaltung NRW ist er zudem als Dozent für Kassen-, Konzern-, Firmenzusammenhanglehrgänge, als Multiplikator für Business Intelligence/Power BI und als Fachprüfer für Prüftechnik zur fachlichen Betreuung und Unterstützung der Amtsbetriebsprüfer-/innen im Bereich der Prüftechnik und Prüfmethodik für die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen im Einsatz.
Kassen-Nachschau
Erscheinungstermin: Juli 2024