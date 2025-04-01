Brennpunkt Kassenführung, 5. Auflage (E-Book)
- Registrier-, PC- und Cloudkassen – Aufzeichnungs-, Aufbewahrungs- und Vorlagepflichten
- Ersteinrichtung von Kassensystemen – wie kann der Steuerberater unterstützen?
- Meldeverfahren für elektronische Aufzeichnungssysteme (§ 146a Abs. 4 AO)
- Umsetzung der E-Rechnungspflicht an Kassen(systemen)
Erscheinungstermin: April 2025
Beschreibung
Auch in Zeiten der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) bleibt Unternehmen die Wahl, ihre Kassenaufzeichnungen manuell oder mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme zu führen.
Für sämtliche Systeme wird die Prüfungsdichte künftig weiter ansteigen, insbesondere in Form unangekündigter Kassen-Nachschauen. So gilt es, auf die von der Finanzverwaltung eingesetzte Prüfsoftware AmadeusVerify vorbereitet zu sein.
Vor dem Hintergrund TSE-gesicherter Aufzeichnungssysteme dürfte die Finanzverwaltung den Fokus aber auch verstärkt auf offene Ladenkassen legen. Das gilt insbesondere bei retrograder Einnahmeermittlung durch Kassenberichte. In welchen Fällen kann noch auf Einzelaufzeichnungen verzichtet werden?
Besonderen Beratungsbedarf erfordern elektronische Aufzeichnungssysteme mit Kassenfunktion. Nicht erst im laufenden Betrieb - bereits bei Einrichtung derartiger Systeme kann die Steuerkanzlei wertvolle Hilfestellung vor Ort geben. Kassen(systeme) von Beginn an rechtskonform einzurichten, ist grundlegende Voraussetzung zur Vermeidung von Schätzungen, insbesondere vor dem Hintergrund der neuen Schätzungsbefugnisse gem. § 158 AO.
Hier spielt auch das Meldeverfahren nach § 146a Abs. 4 AO eine große Rolle. Welche Daten sind zu welchen Zeitpunkten wie zu melden? Und woher kommen sie?
Bereiten Sie Ihre Mandate auf Betriebsprüfungen, Nachschauen und das Meldeverfahren optimal vor. Das aktualisierte Kompaktwissen enthält die wichtigsten Änderungen und hilfreiches Praxiswissen für Ihre tägliche Arbeit.
Info & Leseprobe
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Digitale Fachliteratur
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.- Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Gerd Achilles
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Seit fast 20 Jahren ist er Betriebsprüfer des Landes NRW und überwiegend mit Betriebsprüfungen im Bargeldgewerbe befasst, u.a. bei Gewerbebetrieben, gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand. In dieser Eigenschaft schult er Themen rund um die Kassenführung innerhalb der Oberfinanzdirektion NRW und ist zudem Gastdozent für „Risikomanagement bei Bargeschäften“ an der Bundesfinanzakademie (BFA). Außerhalb der Finanzverwaltung betätigt er sich als Autor diverser Fachbücher und Publikationen sowie als Referent für Kassenführung, Verfahrensdokumentation und Schätzung der Besteuerungsgrundlagen.
Details & Preise
Brennpunkt Kassenführung, 5. Auflage (E-Book)
Erscheinungstermin: April 2025