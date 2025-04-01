Auch in Zeiten der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) bleibt Unternehmen die Wahl, ihre Kassenaufzeichnungen manuell oder mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme zu führen.

Für sämtliche Systeme wird die Prüfungsdichte künftig weiter ansteigen, insbesondere in Form unangekündigter Kassen-Nachschauen. So gilt es, auf die von der Finanzverwaltung eingesetzte Prüfsoftware AmadeusVerify vorbereitet zu sein.

Vor dem Hintergrund TSE-gesicherter Aufzeichnungssysteme dürfte die Finanzverwaltung den Fokus aber auch verstärkt auf offene Ladenkassen legen. Das gilt insbesondere bei retrograder Einnahmeermittlung durch Kassenberichte. In welchen Fällen kann noch auf Einzelaufzeichnungen verzichtet werden?