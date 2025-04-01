Ordnungsgemäße Kassenführung
- Meldepflicht für elektronische Aufzeichnungssysteme
- E-Rechnungspflicht an Kassen
- TSE - Aktuelle Informationen
- Offene Ladenkassen im Fokus der Prüfungsdienste
- Kassen-Nachschau mit AmadeusVerify
Erscheinungstermin: April 2025
Beschreibung
Bereits vor einigen Jahren sind die Anforderungen an Registrierkassen, Waagen, Taxameter oder Wegstreckenzähler erheblich verschärft worden. Das Instrument der Kassen-Nachschau unter Einsatz der Prüfsoftware AmadeusVerify wird immer häufiger genutzt, um Bücher und Aufzeichnungen zeitnäher, unangekündigt und effektiv prüfen zu können.
Prüfungsschwerpunkte sind offene Ladenkassen, ordnungsmäßige Einzelaufzeichnungen und die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE), deren Anforderungen in einem umfassenden Anwendungserlass zu § 146a AO niedergelegt wurden. Zu beachten sind im Jahr 2025 zudem neue Anforderungen des Gesetzgebers und des Bundesfinanzministeriums, so z. B. das Meldeverfahren für elektronische Aufzeichnungssysteme oder die E-Rechnungspflicht.
Stetig neue Themen im Umfeld ordnungsmäßiger Kassenführung machen eine regelmäßige Aktualisierung der Mandanten-Information „Ordnungsgemäße Kassenführung" erforderlich.
Autor
Gerd Achilles
Dipl.-Finanzwirt (FH)
Seit fast 20 Jahren ist er Betriebsprüfer des Landes NRW und überwiegend mit Betriebsprüfungen im Bargeldgewerbe befasst, u.a. bei Gewerbebetrieben, gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand. In dieser Eigenschaft schult er Themen rund um die Kassenführung innerhalb der Oberfinanzdirektion NRW und ist zudem Gastdozent für „Risikomanagement bei Bargeschäften“ an der Bundesfinanzakademie (BFA). Außerhalb der Finanzverwaltung betätigt er sich als Autor diverser Fachbücher und Publikationen sowie als Referent für Kassenführung, Verfahrensdokumentation und Schätzung der Besteuerungsgrundlagen.
Ordnungsgemäße Kassenführung
Erscheinungstermin: April 2025