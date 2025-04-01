Art.-Nr. 36181 | Mandanten-Info-Broschüre

Ordnungsgemäße Kassenführung

Zeigt, wie die Kasse - auf Basis der aktuellen Rechtslage - möglichst fehlerfrei geführt werden kann
  • Meldepflicht für elektronische Aufzeichnungssysteme
  • E-Rechnungspflicht an Kassen
  • TSE - Aktuelle Informationen
  • Offene Ladenkassen im Fokus der Prüfungsdienste
  • Kassen-Nachschau mit AmadeusVerify

Erscheinungstermin: April 2025

Einmalig
2,25 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
-

Beschreibung

Bereits vor einigen Jahren sind die Anforderungen an Registrierkassen, Waagen, Taxameter oder Wegstreckenzähler erheblich verschärft worden. Das Instrument der Kassen-Nachschau unter Einsatz der Prüfsoftware AmadeusVerify wird immer häufiger genutzt, um Bücher und Aufzeichnungen zeitnäher, unangekündigt und effektiv prüfen zu können.

Prüfungsschwerpunkte sind offene Ladenkassen, ordnungsmäßige Einzelaufzeichnungen und die zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung (TSE), deren Anforderungen in einem umfassenden Anwendungserlass zu § 146a AO niedergelegt wurden. Zu beachten sind im Jahr 2025 zudem neue Anforderungen des Gesetzgebers und des Bundesfinanzministeriums, so z. B. das Meldeverfahren für elektronische Aufzeichnungssysteme oder die E-Rechnungspflicht.

Stetig neue Themen im Umfeld ordnungsmäßiger Kassenführung machen eine regelmäßige Aktualisierung der Mandanten-Information „Ordnungsgemäße Kassenführung" erforderlich.

Musteranschreiben

Die Broschüren können kostengünstig im C5-Umschlag versendet werden. Des Weiteren haben wir für Sie ein Musteranschreiben im Microsoft Word®-Format vorbereitet, das Sie sich hier herunterladen können.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 04/2025
Seitenzahl 24
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe Hinweis zur Produktsicherheit

Die Visitenkarte Ihrer Kanzlei

DATEV MyMarketing

Sie haben die Möglichkeit, diese Mandanten-Info-Broschüren mit Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben drucken zu lassen.
Individualisieren Sie mit DATEV MyMarketing einfach und schnell von Ihrem Arbeitsplatz aus: Nutzen Sie dafür den Direktlink oder www.datev-mymarketing.de.
Die Lieferzeit für individualisierte Mandanten-Info-Broschüren beträgt ca. 7 Tage bei einer Mindestbestellmenge von 20 Stück.

Autor

Portraitbild der referierenden Person Gerd Achilles

Gerd Achilles

Dipl.-Finanzwirt (FH)

Seit fast 20 Jahren ist er Betriebsprüfer des Landes NRW und überwiegend mit Betriebsprüfungen im Bargeldgewerbe befasst, u.a. bei Gewerbebetrieben, gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand. In dieser Eigenschaft schult er Themen rund um die Kassenführung innerhalb der Oberfinanzdirektion NRW und ist zudem Gastdozent für „Risikomanagement bei Bargeschäften“ an der Bundesfinanzakademie (BFA). Außerhalb der Finanzverwaltung betätigt er sich als Autor diverser Fachbücher und Publikationen sowie als Referent für Kassenführung, Verfahrensdokumentation und Schätzung der Besteuerungsgrundlagen.

Details & Preise

Art.-Nr. 36181 | Mandanten-Info-Broschüre

Ordnungsgemäße Kassenführung

Zeigt, wie die Kasse - auf Basis der aktuellen Rechtslage - möglichst fehlerfrei geführt werden kann

Erscheinungstermin: April 2025

Einmalig
2,25 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12749

Kassenführung - auf den Punkt gebracht, 2. Auflage (E-Book)
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 12944

Brennpunkt Kassenführung, 5. Auflage (E-Book)
-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32646

Kassen-Nachschau
-
DATEV-Fachbuch | Art.-Nr. 12745

Kassenführung in der Gastronomie, 4. Auflage (E-Book)
-
Fachpublikation | Art.-Nr. 36506

Kassenführung
-
Software | Art.-Nr. 65524

Mandanten-Info comfort
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort