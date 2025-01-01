DATEV Verlagsmedien comfort
- Alle DATEV Verlagsmedien in elektronischer Form zu einem monatlichen Preis
- Zugriff sofort nach Erscheinen für alle Kanzlei-Mitarbeiterinnen und Kanzlei-Mitarbeiter gleichzeitig möglich
- Komfortable Schlagwortsuche über Ihren DATEV Arbeitsplatz
Beschreibung
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Die Berechnungsaussetzung erfolgt automatisch. Weitere Informationen finden Sie unter „Preise“.
Sie wollen das Wissensmanagement in Ihrer Kanzlei optimieren? Sie wollen Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aktuellen DATEV Verlagsmedien auf dem Laufenden halten und auf die tägliche Arbeit in der Kanzlei vorbereiten? Wir unterstützen Sie dabei.
Mit dem digitalen Abonnement DATEV Verlagsmedien comfort erhalten Sie:
- Ca. 150 Kompaktwissen-Ausgaben Beratungspraxis, GmbH, Lohn und Personal, Baugewerbe und Gesundheitswesen als Datenbank-Dokumente
- Alle Inhalte des Abonnements Mandanten-Info comfort mit über 80 wichtigen, aktuellen Mandanten-Info Themen und den monatlichen Mandanten-Monatsinformationen als Datenbank-Dokumente, EPUB und PDF-Dateien und exklusiv im Abonnement als Microsoft Word®-Dateien
- Ca. 20 DATEV-Fachbücher (DATEV-Verlagsmedien, keine Drittlizenzen) inkl.
Fachbücher für Mandanten als Datenbank-Dokumente
- Das komplette EU-Handbuch Umsatzsteuer als Datenbank-Dokumente
- Wöchentliche Zeitschrift LEXinform aktuell als Datenbank-Dokument, EPUB- und PDF-Datei
Eine detaillierte Auflistung aller enthaltener Titel finden Sie unter www.datev.de/lexinform/0936900.
Verschaffen Sie sich in der Aufzeichnung der Info online-Veranstaltung vom April 2025 einen Eindruck von DATEV Verlagsmedien comfort, der inhaltlichen Themenvielfalt und der Art der Datenbereitstellung. Anhand von Praxisbeispielen erfahren Sie, wie Sie und Ihre Beschäftigten sich mithilfe dieser digitalen Bibliothek einfach und schnell Wissen aneignen können:
DATEV Info online: DATEV Verlagsmedien comfort - Digitale Fachbibliothek in der Kanzlei (Aufzeichnung)
Hinweis:
Informationen zur Produktsicherheit finden sie unter https://go.datev.de/gpsr-verlag.
Leistungen
Vorteile
- Klicken Sie bequem im DATEV Arbeitsplatz auf das Icon LEXinform, in dem sich öffnenden Suchfeld recherchieren Sie komfortabel nach einzelnen Schlagworten oder ganzen Sachverhalten.
- Die elektronischen Werke stehen sofort nach Erscheinen allen Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeitern gleichzeitig zur Verfügung.
- Durch laufende Aktualisierungen bieten wir Ihnen eine Vielzahl an neuen Themen in allen Reihen (über 60 Neuerscheinungen pro Jahr).
- Sie können sich über jede Neuerscheinung über die DATEV-Mitteilung informieren lassen.
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes Mandanten-Info comfort, Art.-Nr. 65524, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Erste Schritte Mandanten-Info comfort
Leistungsbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Wissen
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk und dann z. B. „Kompaktwissen Beratungspraxis“, „Mandanten-Info-Broschüre“, „Fachbuch für die Kanzlei“ oder „EU-Handbuch Umsatzsteuer“.
Rechtlicher Hinweis
Aus rechtlichen Gründen sind alle Kompaktwissen-Ausgaben und alle Fachbücher ausschließlich als Datenbank-Dokumente in LEXinform und nicht als E-Book (keine EPUB- und PDF-Datei) im Abonnement DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal verfügbar.
Falls Sie bereits Kompaktwissen-E-Books im Lieferservice Lohn und Personal und/ oder Baugewerbe beziehen und die PDF- und EPUB-Dateien nicht mehr benötigen, bitten wir
Sie, die jeweilige Kompaktwissen-Reihe bei Ihrem Logistik-Center-Team zu kündigen.
Die Mandanten-Informationen sind inklusive E-Books (EPUB- und PDF-Datei) und Microsoft Word®-Dateien in DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal verfügbar.
Nutzungshinweise für DATEV-Mitglieder
Mandanten-Info-Broschüren/Mandanten-Info-Merkblätter
Die Mandanten-Info-E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Die Weitergabe der Mandanten-Infos z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten und Mandantinnen ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht zulässig.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages im öffentlich zugänglichen Bereich nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Internet-Homepage ist zulässig.
Kompaktwissen und Fachbücher
Die Kompaktwissen und Fachbücher können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages nicht gestattet.
Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Nutzungshinweise für Unternehmen/Mandanten zu den Kompaktwissen, Fachbüchern und Mandanten-Informationen
Die Kompaktwissen, Fachbücher und Mandanten-Informationen können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages nicht gestattet.
Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.