DATEV Info online

Inhalte
Beschreibung
Informieren Sie sich, wie Sie mit DATEV Verlagsmedien comfort das digitale Wissensmanagement in Ihrer Kanzlei optimieren. Halten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aktuellen wichtigen Themen auf dem Laufenden, um sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem digitalen Abonnement DATEV Verlagsmedien comfort eine digitale Fachbibliothek in Ihre Kanzlei integrieren können, auf die alle Beschäftigten in Ihrer Kanzlei jederzeit Zugriff haben.
In dieser digitalen Bibliothek finden Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das geballte Wissen aus allen Kompaktwissen, Fachbüchern, dem EU-Handbuch Umsatzsteuer, dem E-Paper LEXinform aktuell und zahlreichen Mandanten-Informationen - zu den Themen Steuern und Lohnsteuer, Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Beratung, GmbH-Beratung, Ärzte-Beratung und Baugewerbe.
Sie bekommen einen Eindruck von der inhaltlichen Themenvielfalt, vom Preis-Leistungsverhältnis und der Art der Datenbereitstellung. Anhand von Praxisbeispielen aus dem Kanzlei-Alltag erfahren Sie, wie Sie und Ihre Beschäftigten sich mithilfe dieser Bibliothek einfach und schnell Wissen aneignen können und somit gegenüber Ihren Mandantinnen und Mandanten schnell auskunftsfähig sind.
Für Kanzleien, die zusätzlich von Künstlicher Intelligenz profitieren möchten, steht DATEV LEXinform plus* zur Verfügung: DATEV LEXinform plus beinhaltet DATEV LEXchat für die KI-gestützte Recherche in LEXinform comfort und der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort. Nach Eingabe Ihrer Frage in den Chat erhalten Sie eine präzise Antwort in wenigen Sekunden. Dabei greift das KI-gestützte Recherchetool auf einen täglich aktualisierten und regelmäßig erweiterten Wissensbestand von Dokumenten aus LEXinform comfort und DATEV Verlagsmedien comfort zu.
Als Neuanwender können Sie das digitale Abo Verlagsmedien comfort kostenfrei für 3 Monate nutzen und ausprobieren, ob die digitalen Verlagsmedien in Ihren Kanzlei-Arbeitsablauf passen.
*Voraussetzung für die Nutzung von DATEV LEXinform plus ist LEXinform comfort (online)
Themen
-
Integration und Nutzung der digitalen Bibliothek im Kanzlei-Alltag
-
Schlagwortsuche und Zugriff über LEXinform online
-
Mögliche Alternativen und ihre Vorteile: Mandanten-Info comfort, Verlagsmedien Lohn und Personal, LEXinform plus (inklusive KI-Tool)
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ihre Kanzlei und ihre Mandantinnen und Mandanten mit aktuellem Wissen digital auf dem Laufenden halten wollen.
Dauer
Ca. 1 Stunde
Referierende
Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Allgemeine Informationen
DATEV Info online (live)
Die Buchung der Veranstaltung ist auch noch am Arbeitstag vor dem gewünschten Termin möglich. Sie erhalten die Bestätigung mit den Zugangsdaten in den DATEV Mitteilungen.
Sie erhalten 14 Tage vor Ihrer Veranstaltung eine Erinnerung per DATEV-Mitteilung an die bei DATEV hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie enthält den direkten Link zu Ihrem "virtuellen Veranstaltungsraum" sowie weitere Informationen. Wir bitten Sie, sich etwa 15–30 Minuten vor Beginn der Veranstaltung einzuloggen.
Die digitale Veranstaltungsunterlage steht Ihnen spätestens am Tag der Veranstaltung unter folgendem Link zur Verfügung: www.datev.de/dio-vortraege
Wir empfehlen Ihnen daher die Unterlage erst am Veranstaltungstag herunterzuladen.
Übrigens: Bei DATEV Info online live können beliebig viele Mitarbeiter über Beamer und Lautsprecherboxen zuhören.