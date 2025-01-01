DATEV Info online

Informieren Sie sich, wie Sie mit DATEV Verlagsmedien comfort das digitale Wissensmanagement in Ihrer Kanzlei optimieren. Halten Sie Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aktuellen wichtigen Themen auf dem Laufenden, um sie bei ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem digitalen Abonnement DATEV Verlagsmedien comfort eine digitale Fachbibliothek in Ihre Kanzlei integrieren können, auf die alle Beschäftigten in Ihrer Kanzlei jederzeit Zugriff haben.

In dieser digitalen Bibliothek finden Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das geballte Wissen aus allen Kompaktwissen, Fachbüchern, dem EU-Handbuch Umsatzsteuer, dem E-Paper LEXinform aktuell und zahlreichen Mandanten-Informationen - zu den Themen Steuern und Lohnsteuer, Sozialversicherung, Arbeitsrecht, Rechnungswesen, betriebswirtschaftliche Beratung, GmbH-Beratung, Ärzte-Beratung und Baugewerbe.

Sie bekommen einen Eindruck von der inhaltlichen Themenvielfalt, vom Preis-Leistungsverhältnis und der Art der Datenbereitstellung. Anhand von Praxisbeispielen aus dem Kanzlei-Alltag erfahren Sie, wie Sie und Ihre Beschäftigten sich mithilfe dieser Bibliothek einfach und schnell Wissen aneignen können und somit gegenüber Ihren Mandantinnen und Mandanten schnell auskunftsfähig sind.

Für Kanzleien, die zusätzlich von Künstlicher Intelligenz profitieren möchten, steht DATEV LEXinform plus* zur Verfügung: DATEV LEXinform plus beinhaltet DATEV LEXchat für die KI-gestützte Recherche in LEXinform comfort und der digitalen Bibliothek DATEV Verlagsmedien comfort. Nach Eingabe Ihrer Frage in den Chat erhalten Sie eine präzise Antwort in wenigen Sekunden. Dabei greift das KI-gestützte Recherchetool auf einen täglich aktualisierten und regelmäßig erweiterten Wissensbestand von Dokumenten aus LEXinform comfort und DATEV Verlagsmedien comfort zu.

Als Neuanwender können Sie das digitale Abo Verlagsmedien comfort kostenfrei für 3 Monate nutzen und ausprobieren, ob die digitalen Verlagsmedien in Ihren Kanzlei-Arbeitsablauf passen.

*Voraussetzung für die Nutzung von DATEV LEXinform plus ist LEXinform comfort (online)