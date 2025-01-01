DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
- Alle DATEV Verlagsmedien zum Thema Lohn und Personal in elektronischer Form zu einem monatlichen Preis
- Zugriff sofort nach Erscheinen für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichzeitig möglich
- Komfortable Schlagwortsuche über Ihren DATEV Arbeitsplatz
Beschreibung
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Die Berechnungsaussetzung erfolgt automatisch. Weitere Informationen finden Sie unter „Preise“.
Uns ist es ein großes Anliegen, Sie bei der täglichen Arbeit mit spezialisierter Fachliteratur und Praxiswissen zu unterstützen. Im Abonnement DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal setzen wir den Fokus auf den Beruf der Lohnsachbearbeiterinnen und Lohnsachbearbeiter.
Folgende DATEV Verlagsmedien sind im Abonnement enthalten:
- Ca. 12 Kompaktwissen-Ausgaben Lohn und Personal als Datenbank-Dokumente
- Ca. 3 Kompaktwissen-Ausgaben Baugewerbe zum Thema Lohn und Personal als Datenbank-Dokumente
- Ca. 5 Fachbücher als Datenbank-Dokumente (z. B. Ratgeber Gehaltsextras, Praxisleitfaden erfolgreiche Personalgewinnung für KMU)
- Ca. 20 Kurzinformationen als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word®-Datei (z. B. Zahlen, Daten, Fakten für die Lohnabrechnung; Aktuelles zur Reisekostenabrechnung; Extras für Ihre Beschäftigten)
Eine detaillierte Auflistung aller in DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal enthaltenen Titel finden Sie unter www.datev.de/lexinform/0936988.
Hinweis:
Informationen zur Produktsicherheit finden sie unter https://go.datev.de/gpsr-verlag.
Leistungen
Vorteile
-
Klicken Sie bequem im DATEV Arbeitsplatz auf das Icon LEXinform, in dem sich öffnenden Suchfeld recherchieren Sie komfortabel nach einzelnen Schlagworten oder ganzen Sachverhalten.
-
Die elektronischen Werke stehen sofort nach Erscheinen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleichzeitig zur Verfügung.
-
Durch stetige Aktualisierung bieten wir Ihnen eine hohe Themenvielfalt (ca. 22 Neuerscheinungen pro Jahr).
-
Sie können sich über jede Neuerscheinung über die DATEV-Mitteilung informieren lassen.
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal, Art.-Nr. 65650, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Erste Schritte DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal / DATEV Verlagsmedien comfort
Leistungsbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Wissen
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk und dann z. B. „Kompaktwissen Lohn und Personal“, „Mandanten-Info-Broschüre“ oder „Fachbuch für Mandanten“.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Aus rechtlichen Gründen sind alle Kompaktwissen-Ausgaben und alle Fachbücher ausschließlich als Datenbank-Dokumente in LEXinform und nicht als E-Book (keine EPUB- und PDF-Datei) im Abonnement DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal verfügbar.
Falls Sie bereits Kompaktwissen-E-Books im Lieferservice Lohn und Personal und/ oder Baugewerbe beziehen und die PDF- und EPUB-Dateien nicht mehr benötigen, bitten wir
Sie, die jeweilige Kompaktwissen-Reihe bei Ihrem Logistik-Center-Team zu kündigen.
Die Mandanten-Informationen sind inklusive E-Books (EPUB- und PDF-Datei) und Microsoft Word®-Dateien in DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal verfügbar.
Nutzungshinweise für DATEV-Mitglieder
Mandanten-Info-Broschüren/Mandanten-Info-Merkblätter
Die Mandanten-Info-E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Die Weitergabe der Mandanten-Infos z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten und Mandantinnen ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht zulässig.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages im öffentlich zugänglichen Bereich nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Internet-Homepage ist zulässig.
Kompaktwissen und Fachbücher
Die Kompaktwissen und Fachbücher können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages nicht gestattet.
Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Nutzungshinweise für Unternehmen/Mandanten zu den Kompaktwissen, Fachbüchern und Mandanten-Informationen
Die Kompaktwissen, Fachbücher und Mandanten-Informationen können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.
Eine Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt.
Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages nicht gestattet.
Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.