Aus rechtlichen Gründen sind alle Kompaktwissen-Ausgaben und alle Fachbücher ausschließlich als Datenbank-Dokumente in LEXinform und nicht als E-Book (keine EPUB- und PDF-Datei) im Abonnement DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal verfügbar.

Falls Sie bereits Kompaktwissen-E-Books im Lieferservice Lohn und Personal und/ oder Baugewerbe beziehen und die PDF- und EPUB-Dateien nicht mehr benötigen, bitten wir

Sie, die jeweilige Kompaktwissen-Reihe bei Ihrem Logistik-Center-Team zu kündigen.

Die Mandanten-Informationen sind inklusive E-Books (EPUB- und PDF-Datei) und Microsoft Word®-Dateien in DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal verfügbar.

Nutzungshinweise für DATEV-Mitglieder

Mandanten-Info-Broschüren/Mandanten-Info-Merkblätter

Die Mandanten-Info-E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben.

Die Weitergabe der Mandanten-Infos z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten und Mandantinnen ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht zulässig.

Aus urheberrechtlichen Gründen ist eine Veröffentlichung z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Internet-Homepages im öffentlich zugänglichen Bereich nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Internet-Homepage ist zulässig.