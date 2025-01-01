Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)
Beschreibung
Die elektronische Kompaktwissen Beratungspraxis bringen die Printausgaben dieser Reihe in elektronischer Form auf Ihren PC oder als E-Book auf mobile Endgeräte.
Die Kompaktwissen Beratungspraxis greifen aktuelle und beratungsrelevante Themen aus den Bereichen Steuerrecht, Rechnungswesen und Betriebswirtschaft auf. Insbesondere über Neuerungen aus der Gesetzgebung halten wir Sie damit auf dem Laufenden.
Dabei garantieren zahlreiche Praxistipps, Beratungsempfehlungen und Beispiele einen hohen Praxisbezug. Die Autoren sind erfahrene Praktiker aus Beratung, Finanzverwaltung oder Hochschule.
Kurzinfo
Leistungen
Lieferservice im Überblick
- Sie erhalten jede neue Ausgabe automatisch in LEXinform als Datenbank-Dokument und als E-Book-Download in den Dateiformaten EPUB und PDF.
- Alle Mitarbeiter Ihrer Kanzlei bzw. Betriebsstätte können gleichzeitig auf die elektronischen Kompaktwissen zugreifen.
- Profitieren Sie von den Suchfunktionen in LEXinform.
- Sie können die E-Books als EPUB- oder PDF-Format mit Ihren mobilen Endgeräten synchronisieren. So führen Sie Ihre elektronische Fachbibliothek stets mit sich.
- Die E-Books bieten umfangreiche Hilfsfunktionen
- Suche nach Wörtern, Phrasen, Kapiteln
- Setzen von beliebigen Lesezeichen
- Formatieren nach Schriftart, und -größe
- LEXinform-Abonnenten erhalten direkten Zugriff auf die im Buch zitierten Urteile und Verwaltungsanweisungen.
- Sie können sich über jede Neuerscheinung über die DATEV-Mitteilung informieren lassen.
Nutzung und Lizenzen
Sie können das Produkt sowohl in Ihrer gewohnten DATEV-Umgebung, als auch geräteunabhängig online nutzen.
Die Online-Nutzung mit der Benutzerlizenz ist im Preis des Produktes Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Book), Art.-Nr. 44030, enthalten.
Die Anzahl der Benutzerlizenzen ist auf die Anzahl der für dieses Produkt erworbenen Betriebsstättenlizenz begrenzt.
Erste Schritte Lieferservice Kompaktwissen E-Books - DATEV Hilfe-Center
Leistungsbeschreibungen DATEV-Cloud-Lösungen Wissen - DATEV Hilfe-Center
Wo finde ich die E-Books?
Sie finden alle Inhalte in LEXinform in der Kategorie „Literatur“ und dem Filter Werk „Kompaktwissen Beratungspraxis“.
Bereitstellung
Nach Abschluss des elektronischen Abonnements Kompaktwissen Beratungspraxis stehen Ihnen alle bisherigen und zukünftig erscheinenden Ausgaben elektronisch unbegrenzt zur Verfügung.
Eine Berechnung findet immer mit Erscheinen einer neuen Kompaktwissen-Ausgabe statt.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht zulässig.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
