Die Bedeutung von Internen Kontrollsystemen ist stark gestiegen und erfordert umfassende Kenntnisse beim steuerlich beratenden Berufsstand.

Ein steuerliches Internes Kontrollsystem (IKS) einzuführen, zu prüfen und zu überwachen ist sehr komplex und erfordert neben umfassenden Kenntnissen des Steuerrechts zudem gute Einblicke in das unternehmerische Geschäft und die im Unternehmen vorhandenen Kontrollmechanismen. Steuerliche Berater können ihre Mandantinnen und Mandanten beim Aufbau bzw. bei der Einführung eines Steuer-IKS unterstützen.

Ein gut überlegt eingeführtes Steuer-IKS unterstützt die Erstellung und fristgerechte Einreichung richtiger Steuererklärungen. Zudem können Geschäftsführer durch die Dokumentation des IKS einen Nachweis erbringen, dass sie alle Maßnahmen ergriffen haben, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.