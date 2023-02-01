Internes Kontrollsystem und Tax Compliance (E-Book)
- Bedeutung von Internen Kontrollsystemen
- Einführung, Aufbau und Dokumentationen
- Prüfung und Überwachung bestehender Systeme
Erscheinungstermin: Februar 2023
Beschreibung
Die Bedeutung von Internen Kontrollsystemen ist stark gestiegen und erfordert umfassende Kenntnisse beim steuerlich beratenden Berufsstand.
Ein steuerliches Internes Kontrollsystem (IKS) einzuführen, zu prüfen und zu überwachen ist sehr komplex und erfordert neben umfassenden Kenntnissen des Steuerrechts zudem gute Einblicke in das unternehmerische Geschäft und die im Unternehmen vorhandenen Kontrollmechanismen. Steuerliche Berater können ihre Mandantinnen und Mandanten beim Aufbau bzw. bei der Einführung eines Steuer-IKS unterstützen.
Ein gut überlegt eingeführtes Steuer-IKS unterstützt die Erstellung und fristgerechte Einreichung richtiger Steuererklärungen. Zudem können Geschäftsführer durch die Dokumentation des IKS einen Nachweis erbringen, dass sie alle Maßnahmen ergriffen haben, um ihre gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen.
Das Kompaktwissen erläutert die Bedeutung des Steuer-IKS als Teil des Tax Compliance Management System (TCMS) und geht auf die mögliche Rolle von Steuerberaterin bzw. Steuerberater als Unterstützer beim IKS und TCMS ein. Es zeigt unter Berücksichtigung der Vorgaben der Bundessteuerberaterkammer und anhand von Checklisten auf, wie die Einführung eines IKS gelingen kann.
Weitere Schwerpunkte des Fachbuchs sind die Prüfung und Überwachung bestehender Systeme. Zusätzlich erhalten Sie Hinweise zu den Besonderheiten bei Kasse/Kassennachschau, E-Commerce, Family- Offices und Vermögensübertragungen.
Autorinnen
Jean Bramburger
Steuerberaterin
Jean Bramburger ist Steuerberaterin, Autorin, Dozentin und geschäftsführend bei der JBMS Steuerberatungsgesellschaft in Berlin.
Michéle Schwirkslies
Steuerberaterin
Michele Schwirkslies ist Steuerberaterin, Autorin, Dozentin und geschäftsführend bei der JBMS Steuerberatungsgesellschaft in Berlin.
Erscheinungstermin: Februar 2023