Risiken minimieren und Vertrauen schaffen
Ihre Kanzlei zeichnet sich durch innovative Lösungsansätze und modernste
Methoden aus, die Sie deutlich von Ihren Mitbewerbern abheben. Diese Strategien stärken nicht nur die Bindung zu Ihren Mandanten, sondern auch das Vertrauen in Ihre Leistungen!
Ein entscheidender Vorteili: Durch digitale Datenanalysen lassen sich Prozesse
automatisieren und wertvolle Ressourcen schonen. Dies ermöglicht es Ihnen, sich vollständig auf Ihr Kerngeschäft zu fokussieren.
KI-gestützte Anomalieerkennung
DATEV hat eine neue KI-gestützte Anomalieerkennung entwickelt und unterstützt damit die Identifizierung von Auffälligkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen.
Waren bisher mehrere Prüfungen und ein Ergebnisabgleich notwendig, übernimmt jetzt die KI diese Aufgaben im Hintergrund. Mehrere KI-Methoden analysieren Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefern fundierte Erklärungen für
auffällige Datensätze.
Dieser Cloud-Service kann nahtlos mit dem bewährten Programm DATEV Datenprüfung in einer hybriden Lösung eingesetzt werden.
Nutzen Sie die KI-unterstützten Prüfungsschritte zur Qualitätssicherung der Mandantenbuchführung und zur
Vorbereitung auf Betriebsprüfungen.
Einsatzszenarien:
Qualitätssicherung Vor- und Hauptsysteme
- Stammdatenpflege: Dieser oft vernachlässigte Prozess ist wichtig, da er die Basis für Bestellungen, Rechnungen und andere Geschäftsabläufe bildet. Fehler oder Duplikate können zu Störungen und finanziellen Verlusten führen. Eine sorgfältige Stammdatenpflege ist daher unerlässlich.
- Identifikation von Auffälligkeiten und Maximalwerten: mit statistischen und mathematischen Analysen werden beispielsweise Umsatzspitzen oder -lücken die durch Betriebsurlaube oder besondere Situationen entstehen können, erkannt. Werden diese Ergebnisse im Anschluss ordentlich dokumentiert, führen sie nicht zu einem Prüfanlass bei Betriebsprüfungen.
- Lückenlose Rechnungsnummernvergabe: Bei einer Betriebsprüfung wird geprüft, ob die Rechnungsnummern fortlaufend und vollständig sind, um sicherzustellen, dass alle Erlöse erfasst wurden. Fehlende Nummern können darauf hinweisen, dass eine Rechnung nicht richtig verbucht wurde. Eine klare Erklärung für fehlende Nummern zeigt dem Prüfer eine ordnungsgemäße Buchführung.
- Kassendatenanalyse: Mit den Kassenprüfschritten in DATEV Datenprüfung analysieren Sie Ihre digitalen Kassendaten im DSFinV-K-Standard sicher und einfach. So decken Sie Unregelmäßigkeiten auf und minimieren das Risiko betrügerischer Handlungen. Regelmäßige Kassendatenanalysen sichern die finanzielle Integrität Ihres Unternehmens und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Vorbereitung der Umsatzsteuervoranmeldung
Digitale Datenanalysen optimieren die Vorbereitung von Umsatzsteuervoranmeldungen, indem sie beispielsweise
Abweichungen frühzeitig erkennen und aktuelle Finanzdaten automatisch bereitstellen.
- Überprüfen Sie den Mandanten-Buchungsbestand auf fehlende oder falsche Umsatzsteuer-IDs. Das Finanzamt kann den Vorsteuerabzug verweigern, was wiederum finanzielle Nachteile bedeutet. Zudem drohen Bußgelder,
Steuernachzahlungen und verlängerte Steuerprüfungen. Um diese Risiken zu minimieren, sollten Sie sicherstellen, dass alle Umsatzsteuer-IDs korrekt und vollständig erfasst sind und regelmäßig überprüft werden.
- Beispiel Onlinehandel Bestellabwicklung: bei einer einzigen Onlinebestellung werden nicht nur zwischen dem Händler und seinem Kunden selbst Transaktionen verursacht, sondern auch mit Banken, Zahlungsabwicklern und Lieferdiensten.
Bei Stornierungen und Rückerstattungsvorgängen steigt die Anzahl der Geschäftsvorfälle sogar noch weiter. Das Risiko, dass falsche Angaben und Buchungen, wie z.B. unzutreffende Umsatzrealisierungen gemacht werden, ist sehr hoch. Mit gezielten Prüfaufgaben lassen sich Ungereimtheiten erkennen und abschaffen.
Erstellung von Jahresabschlüssen
Mit der Durchführung von digitalen Datenanalysen stellen Sie sicher, dass alle Belege, Buchungen und Daten vollständig und lückenlos dokumentiert sind.
- Analyse von Geschäftsvorfällen und Buchhaltungsposten: Erkennen Sie Unregelmäßigkeiten und Fehler frühzeitig.
- Unterstützung bei der Dokumentation der Jahresabschlussarbeiten: Erleichtern Sie die Dokumentation der Abschlusserstellung.
- Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften: Gewährleisten Sie, dass die Buchführung Ihrer Mandanten den geltenden gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Sie steigern die Genauigkeit und Effizienz bei der Erstellung von Jahresabschlüssen. Dies führt zu einer höheren Qualität und besserer Compliance.
Simulation einer digitalen Betriebsprüfung
Das Erkennen und Abschätzen von Fehlerrisiken ist mit klassischen Methoden nicht mehr möglich und innovative Analysetools haben bei Betriebs- und Wirtschaftsprüfern längst Einzug gehalten.
Es ist daher von entscheidender Bedeutung, für Prüfungssicherheit zu sorgen und potenzielle Auffälligkeiten und Fehler in der Buchführung frühzeitig zu erkennen, bevor sie zu ernsthaften Problemen werden. Ein sauberer und zuverlässiger Datenbestand ist dabei von größter Bedeutung, um das Vertrauen von Dritten zu gewährleisten.
- Beispiel: Das DAC7-Umsetzungsgesetz "Modernisierungsgesetz der Betriebsprüfung"
Das Gesetz zielt darauf ab, Betriebsprüfungen zu beschleunigen und zeitnäher durchzuführen, was oft durch strengere Anforderungen an Steuerpflichtige erreicht wird. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) legt an der Stelle per Rechtsverordnung Datensatzbeschreibungen für digitale Schnittstellen fest. Wenn diese Vorgaben nicht eingehalten werden, drohen Hinzuschätzungen. Mit digitalen Datenanalysen lässt sich überprüfen, ob die zu liefernden Daten regelkonform sind und der Datenexport funktioniert.
Digitale Datenanalysen - in 2 Minuten erklärt:
Vorteile die sich lohnen
Produktbeschreibung
DATEV Datenprüfung unterstützt bei der Qualitätssicherung von Vor- und Hauptsystemen sowie bei der Vorbereitung auf digitale Kassen- und Betriebsprüfungen. Auffälligkeiten, Risikopotenzialen sowie die Analyse von Entwicklungen und Trends werden frühzeitig erkannt, so dass sich gezielte Maßnahmen ableiten lassen. Dies ist eine wertvolle Ergänzung zur Sicherung der Qualität der Finanzbuchhaltung.
DATEV Serviceversprechen
Entdecken Sie unsere maßgeschneiderten Beratungsangebote für Ihre individuellen Anforderungen.
Dazu bieten wir ein Schulungsprogramm für Anfänger und Fortgeschrittene, um die Software optimal zu nutzen.