DATEV hat eine neue KI-gestützte Anomalieerkennung entwickelt und unterstützt damit die Identifizierung von Auffälligkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen.

Waren bisher mehrere Prüfungen und ein Ergebnisabgleich notwendig, übernimmt jetzt die KI diese Aufgaben im Hintergrund. Mehrere KI-Methoden analysieren Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefern fundierte Erklärungen für

auffällige Datensätze.

Dieser Cloud-Service kann nahtlos mit dem bewährten Programm DATEV Datenprüfung in einer hybriden Lösung eingesetzt werden.

Nutzen Sie die KI-unterstützten Prüfungsschritte zur Qualitätssicherung der Mandantenbuchführung und zur

Vorbereitung auf Betriebsprüfungen.

