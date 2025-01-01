DATEV bietet je nach Einsatzbereich unterschiedliche Auswertungstools, die spezifische Anforderungen abdecken.

DATEV Datenprüfung ergänzt dieses Spektrum.



Die Lösung ist besonders leistungsfähig und verfügt über ein breites Methodenset, flexible Datenanbindung und KI-gestützte Anomalieerkennung – ideal für anspruchsvolle Prüf- und Qualitätssicherungsprozesse.

Mit dem Programm lassen sich beispielsweise Daten aus Vorsystemen wie Kassen-, Produktionsplanungs- oder Steuerungs-

systemen, aber auch aus Hauptsystemen wie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder aus der Software anderer Hersteller

(zum Beispiel SAP, Navision) auswerten.

Das ermöglicht Ihnen eine fundierte Vorbereitung auf Betriebsprüfungen und Kassennachschauen.