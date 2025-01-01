Leistungsstarke Analysewerkzeuge

DATEV bietet je nach Einsatzbereich unterschiedliche Auswertungstools, die spezifische Anforderungen abdecken. 
DATEV Datenprüfung ergänzt dieses Spektrum.

Die Lösung ist besonders leistungsfähig und verfügt über ein  breites Methodenset, flexible Datenanbindung und KI-gestützte  Anomalieerkennung – ideal für anspruchsvolle Prüf- und  Qualitätssicherungsprozesse.

Mit dem Programm lassen sich beispielsweise Daten aus Vorsystemen wie Kassen-, Produktionsplanungs- oder Steuerungs-
systemen, aber auch aus Hauptsystemen wie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder aus der Software anderer Hersteller 
(zum Beispiel SAP, Navision) auswerten.

Das ermöglicht Ihnen eine fundierte Vorbereitung auf Betriebsprüfungen und Kassennachschauen.

 

KI-gestützte Anomalieerkennung

Neu in DATEV Datenprüfung ist die KI-gestützte Anomalieerkennung. Hier werden zum Beispiel auffällige Muster und Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen erkannt. Waren bisher verschiedene Prüfungsschritte erforderlich, werden jetzt automatisch mehrere Sachverhalte in einer Prüfung zusammengefasst. Die KI analysiert Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefert fundierte Erklärungen zu kritischen Datensätzen. So lassen sich Risiken frühzeitig identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Qualitätssicherung einleiten.

 

DAP | Programmsuche: Datenprüfung | Vorgang neu anlegen oder öffnen |
Prüfungsschritte auswählen | Registerkarte „KI-gestützte Analysen“ auswählen

DATEV Datenprüfung: Screenshot der Kassenprüfschritte.

Vielzahl an vorgefertigten Prüfungsschritten

Die einzelnen Prüfungsschritte lassen sich flexibel an den jeweiligen Analysezweckanpassen – ob zur Qualitätssicherung in der Buchführung, zur Erstellung des Jahresabschlussesoder im Rahmen von Abschluss- und Betriebsprüfungen.

In der steuerberatenden Praxis unterstützen digitale Analysen beispielsweise bei:

  • der Identifikation verspäteter Erlösbuchungen durch Abgleich von BuchungsundBelegdatum,
  • der Lückenanalyse in Rechnungsnummern zur Prüfung auf Vollständigkeit,
  • der Aufdeckung ungewöhnlicher Gegenkonten, die auf Fehler oder
    Unregelmäßigkeitenhindeuten können,
  • der Erkennung mehrfach gebuchter Rechnungen – etwa bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen.

Kassendatenanalyse

DATEV Datenprüfung verfügt auch über spezifische Kassendatenprüfschritte.
Digitale Kassendaten werden sicher und auf Knopfdruck nach dem
DSFinV-K-Standardanalysiert.

Ob Plausibilitätsprüfungen, Analyse von Kassenumsätzen und Umsatzsteuer oder Prüfung von Inhaus- und Außerhaus-Buchungen – die Lösung ermöglicht eine
effizienteund gesetzeskonforme digitale Kassendatenprüfung.

 

DAP | Programmsuche: Datenprüfung | Vorgang neu anlegen oder öffnen |Prüfungsschritte auswählen | Registerkarte „Kassendaten“ auswählen

Vorteile für Ihre Mandantschaft

  • Frühzeitige
    Risikoerkennung:
    Potenzielle Fehler und
    Unregelmäßigkeitenin Buchhaltung und Kassendaten werden automatisch erkannt.
  • Bessere Vorbereitung auf Prüfungen:
    Fehler schneller erkennen als das Finanzamt: Digitale Kassendatenanalysen
    unterstützen dabei,
    Auffälligkeiten zu
    identifizieren und gezielt zu
    korrigieren – für eine stressfreie Betriebsprüfung.

Vorteile für Ihre Kanzlei

  • Effizienzsteigerung durch Automatisierung:
    Routinetätigkeiten wie
    Belegvergleiche oder
    Lückenanalysen laufen automatisiert.
  • Professionelle Prüfungsdokumentation:
    Analysen werden visuell aufbereitet und
    automatisch protokolliert – inklusive Kommentarfunktion.
  • Höhere Mandanten-
    zufriedenheit    :
    Mehr Sicherheit und
    Transparenz in der Buchführung schafft Vertrauen und
    erhöht die Mandantenbindung.

Vorteile für Ihre Mitarbeitenden

  • Zielgerichtetes Arbeiten:
    Weniger manuelle
    Prüfungen erlauben mehr Fokus auf Auswertungen und Interpretation.
  • Unterstützung bei
    komplexen Analysen:
    KI liefert Erklärungen zu auffälligen Datensätzen. Auch bei großen Datenmengen.

