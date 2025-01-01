Leistungsstarke Analysewerkzeuge
DATEV bietet je nach Einsatzbereich unterschiedliche Auswertungstools, die spezifische Anforderungen abdecken.
DATEV Datenprüfung ergänzt dieses Spektrum.
Die Lösung ist besonders leistungsfähig und verfügt über ein breites Methodenset, flexible Datenanbindung und KI-gestützte Anomalieerkennung – ideal für anspruchsvolle Prüf- und Qualitätssicherungsprozesse.
Mit dem Programm lassen sich beispielsweise Daten aus Vorsystemen wie Kassen-, Produktionsplanungs- oder Steuerungs-
systemen, aber auch aus Hauptsystemen wie DATEV Kanzlei-Rechnungswesen oder aus der Software anderer Hersteller
(zum Beispiel SAP, Navision) auswerten.
Das ermöglicht Ihnen eine fundierte Vorbereitung auf Betriebsprüfungen und Kassennachschauen.
KI-gestützte Anomalieerkennung
Neu in DATEV Datenprüfung ist die KI-gestützte Anomalieerkennung. Hier werden zum Beispiel auffällige Muster und Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Umsatzerlöse und Aufwendungen erkannt. Waren bisher verschiedene Prüfungsschritte erforderlich, werden jetzt automatisch mehrere Sachverhalte in einer Prüfung zusammengefasst. Die KI analysiert Buchungszeilen im Gesamtkontext und liefert fundierte Erklärungen zu kritischen Datensätzen. So lassen sich Risiken frühzeitig identifizieren und gezielte Maßnahmen zur Qualitätssicherung einleiten.
DAP | Programmsuche: Datenprüfung | Vorgang neu anlegen oder öffnen |
Prüfungsschritte auswählen | Registerkarte „KI-gestützte Analysen" auswählen
Vielzahl an vorgefertigten Prüfungsschritten
Die einzelnen Prüfungsschritte lassen sich flexibel an den jeweiligen Analysezweckanpassen – ob zur Qualitätssicherung in der Buchführung, zur Erstellung des Jahresabschlussesoder im Rahmen von Abschluss- und Betriebsprüfungen.
In der steuerberatenden Praxis unterstützen digitale Analysen beispielsweise bei:
- der Identifikation verspäteter Erlösbuchungen durch Abgleich von BuchungsundBelegdatum,
- der Lückenanalyse in Rechnungsnummern zur Prüfung auf Vollständigkeit,
- der Aufdeckung ungewöhnlicher Gegenkonten, die auf Fehler oder
Unregelmäßigkeitenhindeuten können,
- der Erkennung mehrfach gebuchter Rechnungen – etwa bei Eingangs- und Ausgangsrechnungen.
Kassendatenanalyse
DATEV Datenprüfung verfügt auch über spezifische Kassendatenprüfschritte.
Digitale Kassendaten werden sicher und auf Knopfdruck nach dem
DSFinV-K-Standardanalysiert.
Ob Plausibilitätsprüfungen, Analyse von Kassenumsätzen und Umsatzsteuer oder Prüfung von Inhaus- und Außerhaus-Buchungen – die Lösung ermöglicht eine
effizienteund gesetzeskonforme digitale Kassendatenprüfung.
DAP | Programmsuche: Datenprüfung | Vorgang neu anlegen oder öffnen |Prüfungsschritte auswählen | Registerkarte „Kassendaten" auswählen