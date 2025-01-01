  Datenprüfung classic

Das Programm unterstützt Sie bei der digitalen Datenanalyse. In der Programmerweiterung classic haben Sie die Möglichkeit auch DATEV-fremde Daten zu importieren und mit KI-gestützten Prüfungsschritten individuell auszuwerten.

Mit dem Einsatz von digitalen Datenanalysen sichern Sie die Datenqualität Ihrer Buchführung und erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig. KI-gestützte Tools identifizieren Auffälligkeiten zuverlässig und schaffen eine fundierte Basis für strategische Entscheidungen. Das erhöht die Sicherheit bei Prüfungen.

Diese Methoden eignen sich betriebliche Daten aufzubereiten und sich optimal auf Betriebsprüfungen vorzubereiten.

Bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sorgen digitale Analysen von Unternehmensdaten für Zuverlässigkeit und Effizienz.