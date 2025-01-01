Datenprüfung classic
- Import von DATEV- und Fremddaten
- Einzeldatensätze anzeigen und mit praktischen Funktionen analysieren
- Vorgefertigte Prüfungsschritte und KI-gestützte Analysen auf Knopfdruck nutzen
KI-Lösung von DATEV
In unseren KI-Lösungen setzen wir Künstliche Intelligenz ein, um Ihre Arbeitsabläufe zu automatisieren und effizienter zu machen. DATEV KI – Effizient. Sicher. Integriert.
Inhalte
Beschreibung
Das Programm unterstützt Sie bei der digitalen Datenanalyse. In der Programmerweiterung classic haben Sie die Möglichkeit auch DATEV-fremde Daten zu importieren und mit KI-gestützten Prüfungsschritten individuell auszuwerten.
Mit dem Einsatz von digitalen Datenanalysen sichern Sie die Datenqualität Ihrer Buchführung und erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig. KI-gestützte Tools identifizieren Auffälligkeiten zuverlässig und schaffen eine fundierte Basis für strategische Entscheidungen. Das erhöht die Sicherheit bei Prüfungen.
Diese Methoden eignen sich betriebliche Daten aufzubereiten und sich optimal auf Betriebsprüfungen vorzubereiten.
Bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sorgen digitale Analysen von Unternehmensdaten für Zuverlässigkeit und Effizienz.
Leistungen
-
Daten importieren
-
DATEV-Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen bzw. Export steuerliche Außenprüfung (ehemals GDPdU-Export), OPOS-Daten
-
Daten aus einem Download „Export steuerliche Außenprüfung RZ“ mit Belegen aus DATEV Belege online und von einer DATEV Rechnungswesen-Archiv-DVD
-
Anbindung DATEV Lohn-Archiv-DVD
-
Fremddaten Export steuerliche Außenprüfung (ehemals GDPdU-Export)
-
aus Microsoft Excel-/ASCII-Dateien
-
aus ACL-Projekten
-
-
Einzeldatensätze anzeigen und individuell analysieren
-
eingelesene Daten in Tabellenform sichtbar machen
-
Daten mit Basis-Funktionen sortieren und einfachen Filterfunktionen strukturieren
-
Daten mit praktischen Funktionen (z. B. Sortieren, Filtern, Schichten oder Gruppieren) nach individuellen Zielsetzungen analysieren
-
-
Vorgefertigte Prüfungsschritte aus Bereichen wie Anlagevermögen, Buchführung und Jahresabschluss sowie allgemeine Prüfungen, Plausibilitätsprüfungen, mathematisch-statistische Verfahren und KI-gestützte Analysen
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Produktvergleich
|Funktion
|
Datenprüfung comfort
|
Datenprüfung classic
|
Datenprüfung compact
|
Überblick Datenprüfung
|Import aus einem SAP-Audit-Format Export
|✓
|✗
|✗
|Planung und Durchführung automatisiert ablaufender Datenanalysen; Versand der erstellten Prüfungsergebnisse an ausgewählte E-Mail-Empfänger
|✓
|✗
|✗
|Prüfungsschritte durchführen und deren Ergebnisse anzeigen, formatieren und kommentieren
|✓
|✓
|✓
|Durch Favoriten ein kanzleiweites Standard-Repertoire an Prüfungsschritten definieren
|✓
|✓
|✓
|Vielzahl an vorgefertigten Prüfungsschritten zur Datenanalyse auf Knopfdruck
|✓
|✓
|✓
|Praktische Funktionen, wie z. B. Sortieren, Filtern, Schichten, Gruppieren usw., um die importierten Daten nach individuellen Belangen und Zielsetzungen zu untersuchen
|✓
|✓
|✗
|Eingelesene Daten anzeigen und mit Basis-Funktionen auswerten
|✓
|✓
|✓
|Import von Microsoft Excel- oder ASCII-Dateien
|✓
|✓
|✗
|Import von Fremd-Daten (z. B. aus Finanzbuchführungssoftware, die eine der bisherigen GDPdU-Schnittstelle entsprechende Exportschnittstelle haben)
|✓
|✓
|✗
|Import von DATEV-Daten
|✓
|✓
|✓
|Kassenprüfschritte
|✓
|✓
|✗
|Vorgänge anlegen und verwalten
|✓
|✓
|✓
|
KI-gestützte Analysen
|✓
|✓
|✗