Datenprüfung comfort
- Import von DATEV- und Fremddaten
- Einzeldatensätze anzeigen, mit praktischen Funktionen individuell analysieren und vorgefertigte sowie KI-gestützte Prüfungsschritte auf Knopfdruck nutzen
- Automatisierte Planung und Durchführung von Datenanalysen
Inhalte
Beschreibung
Das Programm Datenprüfung comfort bietet Ihnen praktische Funktionen und vorgefertigte, KI-gestützte Prüfungsschritte für eine individuelle Analyse. Zusätzlich können Sie automatisierte Datenanalysen einrichten, um Ihre Auswertungen zielgerichtet zu unterstützen.
Mit dem Einsatz von digitalen Datenanalysen sichern Sie die Datenqualität Ihrer Buchführung und erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig. KI-gestützte Tools identifizieren Auffälligkeiten zuverlässig und schaffen eine fundierte Basis für strategische Entscheidungen. Das erhöht die Sicherheit bei Prüfungen.
Diese Methoden eigenen sich zur Aufbereitung betrieblicher Daten und sich optimal auf Betriebsprüfungen vorzubereiten.
Bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sorgen digitale Analysen von Unternehmensdaten für Zuverlässigkeit und Effizienz.
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Produktvergleich
|Funktion
|
Datenprüfung comfort
|
Datenprüfung classic
|
Datenprüfung compact
|
Überblick Datenprüfung
|Import aus einem SAP-Audit-Format Export
|✓
|✗
|✗
|Planung und Durchführung automatisiert ablaufender Datenanalysen; Versand der erstellten Prüfungsergebnisse an ausgewählte E-Mail-Empfänger
|✓
|✗
|✗
|Prüfungsschritte durchführen und deren Ergebnisse anzeigen, formatieren und kommentieren
|✓
|✓
|✓
|Durch Favoriten ein kanzleiweites Standard-Repertoire an Prüfungsschritten definieren
|✓
|✓
|✓
|Vielzahl an vorgefertigten Prüfungsschritten zur Datenanalyse auf Knopfdruck
|✓
|✓
|✓
|Praktische Funktionen, wie z. B. Sortieren, Filtern, Schichten, Gruppieren usw., um die importierten Daten nach individuellen Belangen und Zielsetzungen zu untersuchen
|✓
|✓
|✗
|Eingelesene Daten anzeigen und mit Basis-Funktionen auswerten
|✓
|✓
|✓
|Import von Microsoft Excel- oder ASCII-Dateien
|✓
|✓
|✗
|Import von Fremd-Daten (z. B. aus Finanzbuchführungssoftware, die eine der bisherigen GDPdU-Schnittstelle entsprechende Exportschnittstelle haben)
|✓
|✓
|✗
|Import von DATEV-Daten
|✓
|✓
|✓
|Kassenprüfschritte
|✓
|✓
|✗
|Vorgänge anlegen und verwalten
|✓
|✓
|✓
|
KI-gestützte Analysen
|✓
|✓
|✗