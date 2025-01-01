Art.-Nr. 41348 |
Software
Software
Software

Datenprüfung comfort

  • Import von DATEV- und Fremddaten
  • Einzeldatensätze anzeigen, mit praktischen Funktionen individuell analysieren und vorgefertigte sowie KI-gestützte Prüfungsschritte auf Knopfdruck nutzen
  • Automatisierte Planung und Durchführung von Datenanalysen
Beschreibung

Das Programm Datenprüfung comfort bietet Ihnen praktische Funktionen und vorgefertigte, KI-gestützte Prüfungsschritte für eine individuelle Analyse. Zusätzlich können Sie automatisierte Datenanalysen einrichten, um Ihre Auswertungen zielgerichtet zu unterstützen.

Mit dem Einsatz von digitalen Datenanalysen sichern Sie die Datenqualität Ihrer Buchführung und erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig. KI-gestützte Tools identifizieren Auffälligkeiten zuverlässig und schaffen eine fundierte Basis für strategische Entscheidungen. Das erhöht die Sicherheit bei Prüfungen.

Diese Methoden eigenen sich zur Aufbereitung betrieblicher Daten und sich optimal auf Betriebsprüfungen vorzubereiten.

Bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sorgen digitale Analysen von Unternehmensdaten für Zuverlässigkeit und Effizienz.

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Produktvergleich

Funktion Datenprüfung comfort
  Datenprüfung classic
  Datenprüfung compact
Überblick Datenprüfung
     
Import aus einem SAP-Audit-Format Export    
Planung und Durchführung automatisiert ablaufender Datenanalysen; Versand der erstellten Prüfungsergebnisse an ausgewählte E-Mail-Empfänger    
Prüfungsschritte durchführen und deren Ergebnisse anzeigen, formatieren und kommentieren    
Durch Favoriten ein kanzleiweites Standard-Repertoire an Prüfungsschritten definieren    
Vielzahl an vorgefertigten Prüfungsschritten zur Datenanalyse auf Knopfdruck    
Praktische Funktionen, wie z. B. Sortieren, Filtern, Schichten, Gruppieren usw., um die importierten Daten nach individuellen Belangen und Zielsetzungen zu untersuchen    
Eingelesene Daten anzeigen und mit Basis-Funktionen auswerten    
Import von Microsoft Excel- oder ASCII-Dateien    
Import von Fremd-Daten (z. B. aus Finanzbuchführungssoftware, die eine der bisherigen GDPdU-Schnittstelle entsprechende Exportschnittstelle haben)    
Import von DATEV-Daten    
Kassenprüfschritte    
Vorgänge anlegen und verwalten    
KI-gestützte Analysen
    

Datenprüfung comfort

