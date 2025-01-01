Das Programm Datenprüfung comfort bietet Ihnen praktische Funktionen und vorgefertigte, KI-gestützte Prüfungsschritte für eine individuelle Analyse. Zusätzlich können Sie automatisierte Datenanalysen einrichten, um Ihre Auswertungen zielgerichtet zu unterstützen.

Mit dem Einsatz von digitalen Datenanalysen sichern Sie die Datenqualität Ihrer Buchführung und erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig. KI-gestützte Tools identifizieren Auffälligkeiten zuverlässig und schaffen eine fundierte Basis für strategische Entscheidungen. Das erhöht die Sicherheit bei Prüfungen.

Diese Methoden eigenen sich zur Aufbereitung betrieblicher Daten und sich optimal auf Betriebsprüfungen vorzubereiten.

Bei der Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sorgen digitale Analysen von Unternehmensdaten für Zuverlässigkeit und Effizienz.