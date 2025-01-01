Datenprüfung compact
- Import von DATEV-Daten
- Einzeldatensätze anzeigen und mit Basis-Funktionen auswerten
- Vorgefertigte Prüfungsschritte zur Datenanalyse auf Knopfdruck
Einstiegslösung für die digitale Datenanalyse von DATEV-Daten.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Einsatz von digitalen Datenanalysen sichern Sie die Datenqualität Ihrer Buchführung und erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig.
Diese Methoden eignen sich, um sich optimal auf Betriebsprüfungen vorzubereiten.
Bei Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sorgen digitale Analysen von Unternehmensdaten für Zuverlässigkeit und Effizienz.
Leistungen
-
Daten importieren
-
DATEV-Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen bzw. Export steuerliche Außenprüfung (ehemals GDPdU-Export), OPOS-Daten
-
Daten aus einem Download „Export steuerliche Außenprüfung RZ“ mit Belegen aus DATEV Belege online und von einer DATEV Rechnungswesen-Archiv-DVD
-
Anbindung DATEV Lohn-Archiv-DVD
-
-
Einzeldatensätze anzeigen und individuell analysieren
-
eingelesene Daten in Tabellenform sichtbar machen
-
Daten mit Basis-Funktionen sortieren und einfachen Filterfunktionen strukturieren
-
-
Vorgefertigte Prüfungsschritte aus Bereichen wie Anlagevermögen, Buchführung und Jahresabschluss sowie allgemeine Prüfungen, Plausibilitätsprüfungen und mathematisch-statistische Verfahren
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.
Demo
Produktvergleich
|Funktion
|
Datenprüfung comfort
|
Datenprüfung classic
|
Datenprüfung compact
|
Überblick Datenprüfung
|Import aus einem SAP-Audit-Format Export
|✓
|✗
|✗
|Planung und Durchführung automatisiert ablaufender Datenanalysen; Versand der erstellten Prüfungsergebnisse an ausgewählte E-Mail-Empfänger
|✓
|✗
|✗
|Prüfungsschritte durchführen und deren Ergebnisse anzeigen, formatieren und kommentieren
|✓
|✓
|✓
|Durch Favoriten ein kanzleiweites Standard-Repertoire an Prüfungsschritten definieren
|✓
|✓
|✓
|Vielzahl an vorgefertigten Prüfungsschritten zur Datenanalyse auf Knopfdruck
|✓
|✓
|✓
|Praktische Funktionen, wie z. B. Sortieren, Filtern, Schichten, Gruppieren usw., um die importierten Daten nach individuellen Belangen und Zielsetzungen zu untersuchen
|✓
|✓
|✗
|Eingelesene Daten anzeigen und mit Basis-Funktionen auswerten
|✓
|✓
|✓
|Import von Microsoft Excel- oder ASCII-Dateien
|✓
|✓
|✗
|Import von Fremd-Daten (z. B. aus Finanzbuchführungssoftware, die eine der bisherigen GDPdU-Schnittstelle entsprechende Exportschnittstelle haben)
|✓
|✓
|✗
|Import von DATEV-Daten
|✓
|✓
|✓
|Kassenprüfschritte
|✓
|✓
|✗
|Vorgänge anlegen und verwalten
|✓
|✓
|✓
|
KI-gestützte Analysen
|✓
|✓
|✗
Preise
Datenprüfung compact
Einstiegslösung für die digitale Datenanalyse von DATEV-Daten.