Art.-Nr. 41348 |
Software
Art.-Nr. 41307 |
Software
Art.-Nr. 41036 |
Software

Datenprüfung compact

  • Import von DATEV-Daten
  • Einzeldatensätze anzeigen und mit Basis-Funktionen auswerten
  • Vorgefertigte Prüfungsschritte zur Datenanalyse auf Knopfdruck

Einstiegslösung für die digitale Datenanalyse von DATEV-Daten.

Monatlich
ab 37,72 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Inhalte

Beschreibung

Mit dem Einsatz von digitalen Datenanalysen sichern Sie die Datenqualität Ihrer Buchführung und erkennen Unregelmäßigkeiten frühzeitig.

Diese Methoden eignen sich, um sich optimal auf Betriebsprüfungen vorzubereiten.

Bei Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen sorgen digitale Analysen von Unternehmensdaten für Zuverlässigkeit und Effizienz.

Leistungen

  • Daten importieren

    • DATEV-Daten aus Kanzlei-Rechnungswesen bzw. Export steuerliche Außenprüfung (ehemals GDPdU-Export), OPOS-Daten

    • Daten aus einem Download „Export steuerliche Außenprüfung RZ“ mit Belegen aus DATEV Belege online und von einer DATEV Rechnungswesen-Archiv-DVD

    • Anbindung DATEV Lohn-Archiv-DVD

  • Einzeldatensätze anzeigen und individuell analysieren

    • eingelesene Daten in Tabellenform sichtbar machen

    • Daten mit Basis-Funktionen sortieren und einfachen Filterfunktionen strukturieren

  • Vorgefertigte Prüfungsschritte aus Bereichen wie Anlagevermögen, Buchführung und Jahresabschluss sowie allgemeine Prüfungen, Plausibilitätsprüfungen und mathematisch-statistische Verfahren

Signet DATEV-Cloud

Verfügbar in der DATEV-Cloud

Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Demo

Demo

Produktvergleich

Funktion Datenprüfung comfort
  Datenprüfung classic
  Datenprüfung compact
Überblick Datenprüfung
     
Import aus einem SAP-Audit-Format Export    
Planung und Durchführung automatisiert ablaufender Datenanalysen; Versand der erstellten Prüfungsergebnisse an ausgewählte E-Mail-Empfänger    
Prüfungsschritte durchführen und deren Ergebnisse anzeigen, formatieren und kommentieren    
Durch Favoriten ein kanzleiweites Standard-Repertoire an Prüfungsschritten definieren    
Vielzahl an vorgefertigten Prüfungsschritten zur Datenanalyse auf Knopfdruck    
Praktische Funktionen, wie z. B. Sortieren, Filtern, Schichten, Gruppieren usw., um die importierten Daten nach individuellen Belangen und Zielsetzungen zu untersuchen    
Eingelesene Daten anzeigen und mit Basis-Funktionen auswerten    
Import von Microsoft Excel- oder ASCII-Dateien    
Import von Fremd-Daten (z. B. aus Finanzbuchführungssoftware, die eine der bisherigen GDPdU-Schnittstelle entsprechende Exportschnittstelle haben)    
Import von DATEV-Daten    
Kassenprüfschritte    
Vorgänge anlegen und verwalten    
KI-gestützte Analysen
    

Preise

Art.-Nr. 41036 | Software

Datenprüfung compact

Einstiegslösung für die digitale Datenanalyse von DATEV-Daten.

Monatlich
ab 37,72 €
Jetzt bestellen

Alternativprodukte

Software | Art.-Nr. 41307

Datenprüfung classic
Software | Art.-Nr. 41348

Datenprüfung comfort

Zusatzprodukte

Software | Art.-Nr. 40696

Abschlussprüfung comfort
Software | Art.-Nr. 42833

DATEV Mandantendialog Jahresabschluss