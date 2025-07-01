Mit der DATEV Kassenmeldung können über die Plattform MeinFiskal Kassenmeldungen erstellt und sicher an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Sowohl Sie in Ihrer Kanzlei als auch Ihre Mandanten können die DATEV Kassenmeldung nutzen.

Die Lösung ermöglicht eine einfache Erfassung und direkte Übermittlung der Daten. So können die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden.