Seit dem 1. Januar 2025 gilt für alle elektronischen Kassensysteme die gesetzliche Kassenmeldepflicht. Dieses Update-Seminar bietet einen kompakten Überblick über die neuen Pflichten. Im Fokus stehen wichtige Fragen zur Umsetzung, technische Anforderungen und typische Fehlerquellen. Ideal für alle, die bereits mit dem Thema Kassenführung befasst sind und sich auf dem aktuellen Stand halten möchten.