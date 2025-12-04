Kassenmeldepflicht in der Praxis: Update und häufige Fragen
- Aktueller Stand zur Kassenmeldepflicht
- Häufige Fragen aus der Praxis
- Technische Anforderungen und typische Fehlerquellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Seit dem 1. Januar 2025 gilt für alle elektronischen Kassensysteme die gesetzliche Kassenmeldepflicht. Dieses Update-Seminar bietet einen kompakten Überblick über die neuen Pflichten. Im Fokus stehen wichtige Fragen zur Umsetzung, technische Anforderungen und typische Fehlerquellen. Ideal für alle, die bereits mit dem Thema Kassenführung befasst sind und sich auf dem aktuellen Stand halten möchten.
Themen
-
Kurzer Überblick über die gesetzlichen Grundlagen und Fristen zur Kassenmeldepflicht
-
Meldeverfahren und technische Umsetzung (inkl. DATEV-Schnittstelle)
-
Verantwortlichkeiten von Unternehmen und Beratern
-
Typische Fehlerquellen und wie man diese vermeidet
-
Die häufigsten Praxisfragen:
-
Wer muss bei gemieteten/gepachteten Kassensystemen melden?
-
"Alte" Registrierkassen in der "Aufbewahrungsfrist", die noch nicht verschrottet wurden: Müssen diese gemeldet werden?
-
Müssen Warenautomaten mit einer TSE abgesichert sein und unterliegen sie überhaupt der Meldepflicht?
-
Welche Schlussfolgerungen ergeben sich für die Finanzverwaltung aus den Meldungen?
-
Können auch Umsätze über die Meldung abgerufen werden?
-
Unternehmen mit einer selbst programmierten Kassensoftware: Was ist bei der Meldung zu beachten?
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Unternehmerinnen und Unternehmer
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Lisa Wittmeier
Steuerberaterin
Lisa Wittmeier ist als Steuerberaterin tätig. Ihre frühere Erfahrung als Sachbearbeiterin und Betriebsprüferin bei der OFD NRW sowie ihr Engagement in Bund-Länder-Arbeitsgruppen und internen Schulungen der Finanzverwaltung NRW machen sie zur Expertin für Kassenführung, Bargeldbetriebe und Schätzungen.
Michel Birnbacher
Außendienstmitabeiter der DATEV eG
Seit über 25 Jahren begleitet Michel Birnbacher Kanzleien und Unternehmen beim Einsatz computergestützter Analyseverfahren. Sein Fokus liegt auf der praktischen Anwendung der DATEV Datenprüfung – insbesondere zur Qualitätssicherung von Buchführungsdaten, zur Unterstützung im Jahresabschluss sowie in der Jahresabschlussprüfung.
Termine
