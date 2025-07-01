Mit Einführung der Kassenmeldepflicht durch den Gesetzgeber sind Unternehmen verpflichtet, alle elektronischen Aufzeichnungssysteme, die in Betrieben verwendet werden, dem zuständigen Finanzamt zu melden:

vor dem 01.07.2025 angeschaffte – also auch bereits vorhandene – elektronische Aufzeichnungssysteme bis zum 31.07.2025.

elektronische Aufzeichnungssysteme, die ab dem 01.07.2025 angeschafft werden, innerhalb eines Monats nach Anschaffung.

Das ist zu tun

Die Meldepflicht besteht auf der Ebene Betriebsstätte. Es sind alle in einer Betriebsstätte vorhandenen und funktionstüchtigen Systeme in einer Mitteilung an das zuständige Finanzamt zu übermitteln. Wenn mehrere Betriebsstätten vorhanden sind, muss die Meldung für jede Betriebsstätte übermittelt werden. Es handelt sich dabei nicht um eine einmalige Meldung, sondern um eine fortlaufende Verpflichtung bei: