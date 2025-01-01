DATEV Kassenmeldung
Mit DATEV Kassenmeldung können Daten erfasst und eine Kassenmeldung an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Der gesamte Prozess inkl. Bestellung und Bezahlung erfolgt direkt über MeinFiskal https://www.meinfiskal.de . Über dieses Portal können sich neue Benutzer registrieren und das Produkt online bestellen.
Inhalte
Beschreibung
Mit der neuen Lösung DATEV Kassenmeldung erfassen Sie Daten und können direkt eine Kassenmeldung an die Finanzverwaltung übermitteln.
Vorteile von DATEV Kassenmeldung:
- Archivierung der Meldungen in der DATEV-Cloud
- Leichte Erstellung von Änderungsmeldungen
- Übersichtliche Erfassungsmaske inklusive Validierung
- Rechtssichere Übermittlung der Meldung an die Finanzverwaltung
- Gemeinsames Arbeiten durch Weiterleiten von Kassenmeldungen
Leistungen
Archivierung
Protokollierung
Validierung
Preise
DATEV Kassenmeldung
