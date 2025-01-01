Mit DATEV Kassenmeldung können Daten erfasst und eine Kassenmeldung an die Finanzverwaltung übermittelt werden. Der gesamte Prozess inkl. Bestellung und Bezahlung erfolgt direkt über MeinFiskal https://www.meinfiskal.de . Über dieses Portal können sich neue Benutzer registrieren und das Produkt online bestellen.