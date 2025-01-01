Belege fotografieren

Mit der kostenlosen App DATEV Upload mobil fotografieren Ihre Mandanten Tankbelege, Quittungen und andere Belege. In Kombination mit der Authentifizierung per SmartLogin übermittelt die App die Belege direkt nach Unternehmen online. Die Belege stehen damit sofort in Ihrer Kanzlei für die Buchführung zur Verfügung.

Belege hochladen

Papierrechnungen können auch per Scanner digitalisiert werden. Alle Rechnungen und Dokumente, die Ihr Mandant per Post erhält, kann er scannen und per DATEV Upload online nach Unternehmen online hochladen.

Belege per E-Mail weiterleiten

Per DATEV Upload Mail leiten Ihre Mandanten alle Rechnungen, die sie per E-Mail erhalten, an DATEV Unternehmen online weiter. Dazu ist lediglich eine einmalige kostenlose Aktivierung im Programm notwendig.