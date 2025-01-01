DATEV Unternehmen online ist der Dreh- und Angelpunkt für die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Belege und Dokumente werden digital ausgetauscht und können nahtlos in der Kanzlei weiterverarbeitet werden. Auch Ihre Mandanten profitieren. Weil alles in der sicheren DATEV-Cloud gespeichert ist, greifen beide Seiten jederzeit ortsunabhängig auf denselben, immer aktuellen Stand zu.
Wie Ihr Start in die digitalen Prozesse funktioniert und welche Vorteile Sie haben, erfahren Sie im Video:
Das leistet DATEV Unternehmen online
Daten digital mit Ihren Mandanten auszutauschen ist die Kernkompetenz von DATEV Unternehmen online. Erfahren Sie, was das Programm leistet:
Belege digitalisieren und hochladen
Belege fotografieren
Mit der kostenlosen App DATEV Upload mobil fotografieren Ihre Mandanten Tankbelege, Quittungen und andere Belege. In Kombination mit der Authentifizierung per SmartLogin übermittelt die App die Belege direkt nach Unternehmen online. Die Belege stehen damit sofort in Ihrer Kanzlei für die Buchführung zur Verfügung.
Belege hochladen
Papierrechnungen können auch per Scanner digitalisiert werden. Alle Rechnungen und Dokumente, die Ihr Mandant per Post erhält, kann er scannen und per DATEV Upload online nach Unternehmen online hochladen.
Belege per E-Mail weiterleiten
Per DATEV Upload Mail leiten Ihre Mandanten alle Rechnungen, die sie per E-Mail erhalten, an DATEV Unternehmen online weiter. Dazu ist lediglich eine einmalige kostenlose Aktivierung im Programm notwendig.
Belegdaten erfassen
Die Belege müssen nicht mehr manuell erfasst werden. Buchungs- und zahlungsrelevante Informationen wie Geschäftspartnername oder IBAN werden vom Belegbild ausgelesen und automatisch in den Erfassungsfeldern vorbelegt. Tippfehler gehören damit der Vergangenheit an.
Zusätzlich können individuelle Daten wie Kostenstelle oder Fremdwährung direkt erfasst werden. Der DATEV Buchungsassistent online (OCR-Erkennung) ist in Unternehmen online enthalten und unterstützt bei der Vorerfassung von Belegen und dem Bezahlen der offenen Rechnungen.
Rechnungen überweisen und Lastschriften einziehen
Anhand des Belegbilds können Ihre Mandanten Lieferantenrechnung bezahlen und Lastschriften einziehen. Das funktioniert einfach und schnell:
- Überweisung oder Lastschrift werden automatisch vorausgefüllt und können ganz einfach an das Kreditinstitut übermittelt werden. Ein separates Banking-Programm ist nicht notwendig. Kontoauszüge und Rechnungen müssen nicht mehr aufwändig sortiert werden, dadurch sparen Ihre Mandanten viel Zeit.
- Die digitalen Kontoumsätze werden einfach und schnell per PIN/TAN-Verfahren oder EBICS von der Bank abgeholt. Mit Hilfe der OCR-Erkennung sortiert die Anwendung die Kontoumsätze den Rechnungen zu, auch wenn Skonto im Spiel ist. Der digitale Beleg wird mit der Zahlung verknüpft und kann jederzeit wieder aufgerufen werden.
Auswertungen bereitstellen
Auswertungen für die Finanzbuchführung
Stellen Sie Ihren Mandanten aussagekräftige und differenzierte Auswertungen schnell zur Verfügung. Ihr Mandant kann damit sein Unternehmen auf Basis von stets aktuellen Zahlen steuern. Folgende Auswertungen stehen zur Verfügung:
- Kontoblatt
- Summen- und Saldenliste (Besonderheit bei SKR14)
- OPOS-Liste / OPOS-Konto
- Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten
- UStVA Werteblatt
- USt 1/11 Werteblatt
- Zusammenfassende Meldung
- BWA (nur in deutscher Sprache und ohne Wertenachweis zum Vorjahresvergleich)
Auswertungen für die Personalwirtschaft
Unternehmen online bietet jederzeit und von jedem Ort aus Zugriff auf die Lohnauswertungen. Folgende Auswertungen stehen zur Verfügung:
- Brutto/Netto-Abrechnungen der Mitarbeitenden
- Lohn-Journal
- Personalkostenübersicht
Integriertes Kassenbuch
Rechnungen werden nicht immer bargeldlos bezahlt. Mit dem GoBD-konformen Kassenbuch in Unternehmen online können Ihre Mandanten bis zu 99 Kassen manuell führen. Von der Erfassung bis zum Zählprotokoll ist der Prozess komplett abgebildet.
Zusammenarbeiten bei der Lohnabrechnung
DATEV Personaldaten
- Erfassen der Stammdaten in der DATEV-Cloud
- Sofortmeldung erstellen bei Neueintritt von Mitarbeitern
- Bereitstellen eines Online-Fragebogens an Mitarbeiter zur Datenerfassung
- Abruf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) für gesetzlich versicherte Mitarbeiter
DATEV Auswertungen Personalwirtschaft online
- Zugriff auf Lohnauswertungen zu jeder Zeit und von jedem Ort
- Einfache Suche von Lohn-Auswertungen dank integrierter Suchfunktion
Unsere Empfehlung
Starten Sie mit unserer Online-Tour! Leiten Sie den Link start-duo.datev.de an Ihre Mandanten weiter. In der Klick-Tour erfahren Sie und Ihr Mandant die ersten Schritte von der Aktivierung des Zugangsmediums über den ersten Einstieg in DATEV Unternehmen online bis zur Nutzung von Belege online.
DATEV Unternehmen online kann mehr
Der sichere und schnelle Datenaustausch mit DATEV Unternehmen online ist die Grundlage für eine effiziente digitale Zusammenarbeit. Aber das Programm kann mehr. Zusatzfunktionen und -module unterstützen Sie in Ihren Buchführungs- und Lohnprozessen und liefern Mehrwert für Ihre Mandanten:
Die Zusatzfunktionen im Video - DATEV Unternehmen online ideal ergänzen
Zusatzmodule für die Buchführung
Je nach Bedarf können Sie weitere Module für Ihre Mandanten dazubuchen. Es stehen Module für die Rechnungserstellung, für die Rechnungsfreigabe sowie für einen detaillierten Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmens zur Verfügung.
DATEV Auftragswesen next
Alle Verkaufsbelege schnell und GoBD-konform erstellen.
Das leistet DATEV Auftragswesen next:
- Verkaufsbelege erstellen - vom Angebot über die Rechnung bis zur Rechnungskorrektur
- Mit nur einem Klick den Beleg in einen Folgebeleg weiterführen
- E-Rechnungen in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0 erstellen und versenden
- GoBD-konforme Rechnungen und Rechnungskorrekturen erstellen
- Kunden- und Artikelstammdaten verwalten
- Beleglayouts für alle Belegarten einfach und individuell erstellen
- Moderne und intuitiv bedienbare Oberflächen
- Auswertung über die Geschäftsentwicklung auf einen Blick
- Durchgängig digitaler Prozess vom Erstellen der Ausgangsbelege bis zum Buchen beim Steuerberater
Erfahren Sie mehr:
DATEV Belegfreigabe online
Rechnungsprüfung ganz einfach - digital und transparent.
Das leistet DATEV Belegfreigabe online:
- Durchgängig digitale Prüfung und Freigabe von Rechnungen; nur freigegebene Belege können bezahlt und gebucht werden
- Belege zur Freigabe an bestimmte Mitarbeiter, Teams oder Gruppen zuweisen
- Zugriff nur auf zu prüfende Rechnungen und die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu erfassen
- Automatische Zuweisung durch individuelle Workflows
- Transparenz darüber, wo sich der Beleg im Prüfprozess befindet
- Individuelle Freigabeprozesse mit 4-Augen-Prinzip
- Mobil auf dem Smartphone verwendbar - Freigaben auch von unterwegs
- E-Mail-Benachrichtigung bei neuen zu prüfenden Belegen
- Ortsunabhängiger Zugriff auf die Belege
Erfahren Sie mehr:
DATEV Liquiditätsmonitor online
Schneller Überblick über die finanzielle Lage des Unternehmens.
Das leistet DATEV Liquiditätsmonitor online:
- Tagesaktuelle Vorschau auf die Liquidität direkt in DATEV Unternehmen online
- Schnelle KI-basierte Prognose der zukünftigen Liquidität anhand der Bankbewegungen; regelmäßige Zahlungen wie Löhne, Mieten oder Kredittilgungen werden automatisch vorbelegt
- Etwaige Forderungsausfälle oder Kostensteigerungen und deren Auswirken auf die Liquidität können simuliert werden
- Manuelle Ergänzungen möglich, um individuelle Sachverhalte darzustellen
- Schnell erkennen, woher das Geld kommt und wohin es fließt
Erfahren Sie mehr:
Zusatzmodule für den Lohn
DATEV Personal bündelt künftig alle Funktionen der Personalwirtschaft, welche die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten bei den vor- und nachgelagerten Prozessen zur Lohnabrechnung erleichtern. Weitere Funktionalitäten für ein optimales Zusammenspiel werden unter anderem schrittweise aus den aktuell vorhandenen Einzelprodukten (DATEV Unternehmen online und DATEV Personal Add-on) überführt und ausgebaut.
Personalakte
- Dokumente stehen jederzeit übersichtlich und strukturiert elektronisch zur Verfügung
- Digitale Ablage der Dokumente reduziert Papierablage
- Notizfunktion in der Online-Anwendung ermöglicht dokumentenbezogene Anmerkungen für die Kanzlei
- Kanzlei kann interne Notizen zu den Dokumenten erfassen
- Zentrale Ablage der Dokumente stellt einen einheitlichen Informationsstand sicher
Monatsdaten
- Monatsdaten werden effizient erfasst
- Erfassungsunterstützung, um identische Daten für mehrere Mitarbeitende eines Unternehmens zu erfassen
- Komfortable Suche und Filter
- Erfassung für zukünftige Monate
- Einfache Konfiguration der Erfassungsmöglichkeiten (Lohnarten) durch die Kanzlei
- Summen zu erfassten Daten auf einem Blick
- Einfacher Import in das Lohnabrechnungsprogramm über den DATEV Lohnimportdatenservice
Ihre Vorteile
- Zeitsparende Abläufe
Über DATEV Unternehmen online tauschen Sie Daten und Dokumente reibungslos mit Ihren Mandanten aus. Unternehmen laden Rechnungen und alle sonstigen Belege einfach und schnell nach DATEV Unternehmen online hoch oder importieren sie über Schnittstellen bzw. DATEV Datenservices. Die Kanzlei hat sofort Zugriff auf alle gespeicherten digitalen Belege und Personaldokumente. Beim Buchen werden die Daten aus den Belegen und Personaldokumenten direkt in die Buchungszeile übernommen und müssen nicht mehr abgetippt werden.
- Digitale und sichere Zusammenarbeit
Sie und Ihre Mandanten arbeiten in der geschützten und sicheren DATEV-Cloud im zertifizierten DATEV-Rechenzentrum (zertifiziert nach ISO 27001). Kanzlei und Unternehmen greifen in DATEV Unternehmen online auf denselben Datenbestand zu und profitieren damit von deutlich schnelleren Bearbeitungsprozessen. Auf gesetzliche Aktualität können Sie sich bei DATEV immer verlassen.
- Mandantenbindung
Mit DATEV Unternehmen online arbeiten Sie Hand in Hand mit Ihren Mandanten zusammen und sind deren starker Partner. Der Mandant fotografiert oder scannt seine Papierbelege oder leitet bereits digitalisierte Belege nach DATEV Unternehmen online weiter. Sie buchen und stellen Auswertungen bereit, damit Ihr Mandant sein Unternehmen auf Basis aktueller Zahlen steuern kann. Dank digitaler Zusammenarbeit ist jederzeit eine schnelle und fundierte Abstimmung möglich.
Erfolgreich einsteigen in 3 Schritten
-
Starten
Machen Sie Ihre Kanzlei bereit für die Digitalisierung.
Entscheidend für den Erfolg sind der Wissensaufbau in der Kanzlei und die Einbeziehung des Teams von Anfang an. Gerne unterstützen wir Sie dabei.
-
Überzeugen
Überzeugen Sie Ihre Mandanten von DATEV Unternehmen online - mit unserer Unterstützung.
Sprechen Sie mit Ihren Mandanten über DATEV Unternehmen online. Nutzen Sie dafür gerne unsere Unterstützungsmedien.
-
Einführen
Der letzte Schritt ist die Einführung von DATEV Unternehmen online bei Ihren Mandanten.
Wir zeigen Ihnen, wie es geht und stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Kundenstimme
-
Mithilfe digitaler Prozesse konnten wir die Abläufe in der Kanzlei effizient standardisieren. Die Zeit, die mir und meinen Mitarbeitern seitdem für mehr Beratung bleibt, kommt meinen Mandanten jetzt zugute.
Axel Bahr
Kanzlei Bahr
Schnittstellen
Daten lassen sich automatisiert und sicher zwischen der DATEV-Software und Lösungen von DATEV-Marktplatz-Partnern austauschen. Eine aufwändige manuelle Erfassung entfällt.
Mit Hilfe der DATEV-Datenservices Rechnungswesen können alle buchungsrelevanten Daten aus den Softwarelösungen Ihrer Mandanten, von Banken und von Zahlungsdienstleistern in die DATEV-Cloud übermittelt werden. Holen Sie diese Daten automatisiert nach DATEV Unternehmen online und DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und bearbeiten Sie sie problemlos in der Kanzlei weiter.
Mit den DATEV-Datenservices Personalwirtschaft übernehmen Sie Stamm- und Bewegungsdaten sowie Dokumente für die Lohnabrechnung medienbruchfrei in die DATEV-Lohnsoftware und übergeben Auswertungen sowie Ergebnisdaten direkt aus der Lohnabrechnung an die Lösung Ihres Mandanten.
Zu den Datenservices für vorgelagerte Prozesse in der Personalwirtschaft
Zu den Datenservices für nachgelagerte Prozesse in der Personalwirtschaft
E-Rechnungen
E-Rechnungen in den Formaten ZUGFeRD und XRechnung ab V 2.x können problemlos nach DATEV Unternehmen online übernommen und weiterverarbeitet werden. Das funktioniert ganz einfach über diese Zusatzmodule:
- DATEV Rechnungsdatenservice 1.0
- DATEV Belegbilderservice
- DATEV SmartTransfer
- DATEV Upload Mail
- DATEV Upload online
- Belegtransfer inkl. DATEV XML-Schnittstelle online
In DATEV Belege online kann bei Bedarf ein klassisches Belegbild zur strukturierten XRechnung angezeigt werden.