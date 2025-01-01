Drei Personen im Gespräch vor dem Laptop

10 gute Argumente für DATEV Unternehmen online

Mehr Transparenz, mehr Produktivität, mehr Sicherheit – es gibt viele gute Argumente für DATEV Unternehmen online. Für Ihre Mandanten haben wir die 10 Top-Argumente zusammengestellt.

DATEV MyMarketing - Banner, Broschüre und Video

Mit DATEV MyMarketing können Sie Online- und Printprodukte individuell gestalten.

Online-Banner
Banner für Ihre Homepage - zeigen Sie Ihren Mandanten, welche Vorteile die Zusammenarbeit via Unternehmen online in der Finanzbuchführung und in der Lohnabrechnung bietet.

Broschüre
Kompakte Broschüre mit den wesentlichen Vorteilen von Unternehmen online (auch als englischsprachige Version verfügbar).

Video
Präsentieren Sie DATEV Unternehmen online in Bild und Ton.

 

Sie kennen DATEV MyMarketing noch nicht? Ausführliche Informationen finden Sie hier.

Präsentation für Ihre Mandantenveranstaltung

Wenn Sie eine Informationsveranstaltung für Ihre Mandanten zu DATEV Unternehmen online planen, nutzen Sie gerne unsere Musterpräsentation mit vielen detaillierten Informationen zum Thema.

Online-Informationen für Ihre Mandanten

Detaillierte Informationen für Ihre Mandanten zu DATEV Unternehmen online inklusive des Videos "digitale Zusammenarbeit mit Ihrer Steuerberatung" finden Sie auf unserer Internetseite:

Digital stark zusammenarbeiten