Papierbelege

Sie können Belege fotografieren, scannen oder bereits digitalisierte Belege einfach weiterleiten.

Belege fotografieren

Sie sind viel beruflich unterwegs und selten im Büro, um Tankbelege und Quittungen abzugeben? Dann ist DATEV Upload mobil die optimale Lösung für Sie. Laden Sie die kostenlose App auf Ihr Smartphone und fotografieren Sie damit die Belege. In Kombination mit der Authentifizierung per SmartLogin übermittelt die App die Belege direkt nach Unternehmen online. Die Belege stehen damit sofort für die Buchführung zur Verfügung. Den Originalbeleg können Sie beim nächsten Besuch im Büro nachreichen. Oftmals können Sie bereits beim Bezahlen an der Kasse den Beleg per QR-Code digital abrufen. Das spart Papier und das Abfotografieren.

Belege hochladen

Papierrechnungen können auch per Scanner digitalisiert werden. Alle Rechnungen und Dokumente, die Sie per Post erhalten, werden gescannt und per Drag-and-drop nach Unternehmen online hochgeladen (DATEV Upload online).

Unsere Empfehlung: Kontaktieren Sie den Absender der Rechnung und erkundigen Sie sich, ob die Rechnung auch digital erhältlich ist. Das spart zukünftig den Scan-Aufwand.

Alternativ können Sie Rechnungen und Dokumente auch mit dem Programm DATEV Belegtransfer übertragen. Das Programm bietet einen Überwachungsmodus an, der Belege über die von Ihnen ausgewählten Unterverzeichnisse automatisch überträgt. Außerdem können Sie mit DATEV Belegtransfer auch strukturierte Rechnungs- und Kassendaten aus Warenwirtschafts-, Rechnungsschreibungs- oder Kassenprogrammen übermitteln.

Digitale Belege

Sie können digitale Belege ganz einfach nach DATEV Unternehmen online hochladen. Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:

Lokal gespeicherte Belege hochladen

Mit DATEV Upload online laden Sie digitale Belege komfortabel per Drag & Drop nach DATEV Unternehmen online hoch. Sie entscheiden, welche Belege Sie hochladen und ordnen diese mit einem Klick der passenden Kategorie zu (z. B. Rechnungseingang, Kasse etc.).

Belege per E-Mail direkt weiterleiten

Per DATEV Upload Mail leiten Sie alle Rechnungen, die Sie per E-Mail erhalten, an DATEV Unternehmen online weiter. Dazu ist lediglich eine einmalige kostenlose Aktivierung im Programm notwendig.

Unsere Empfehlung: Nutzen Sie die Scan to Mail Funktion Ihres Scanners und lassen Sie Ihre Dokumente direkt beim scannen automatisch von Ihrem Scanner an Unternehmen Online senden. Hierfür geben Sie in Ihrem Scanner einfach die von DATEV Upload Mail erzeugte Zieladresse in Ihren Scanner ein. Das erspart Ihnen den zusätzlichen Schritt die digitalisierten Belege manuell nach Unternehmen Online hochzuladen und somit auch wertvolle Zeit.

Belege aus anderen Software-Programmen weiterleiten

Mit Hilfe der DATEV-Datenservices Rechnungswesen lassen sich alle buchungsrelevanten Daten aus Ihren Softwarelösungen in die DATEV-Cloud übermitteln, egal, ob es sich um Belege von Geschäftspartnern oder Rechnungsinformationen aus Warenwirtschafts- oder ERP-Systemen handelt. Ihr Steuerberater holt die Daten automatisiert via DATEV Unternehmen online ab und kann sie in seinem DATEV-Rechnungswesen-Programm weiterbearbeiten.

Ihnen stehen folgende Services zur Verfügung: