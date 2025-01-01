DATEV Unternehmen online zusammen mit DATEV Belege online unterstützt Sie durchgehend - von der Rechnungserstellung, dem Versand und der revisionssicheren Archivierung bis zur Verbuchung der Rechnung. Alles in einer Lösung - einfach und sicher. Sie und Ihre Kanzlei haben jederzeit Zugriff auf dieselben digitalen Belege.

Mit dem Modul Belege online können Sie E-Rechnungen zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum ablegen und revisionssicher archivieren. Eine einfache Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich. Die Belege stehen zur Weiterverarbeitung in DATEV Unternehmen online oder DATEV Mittelstand zur Verfügung.