Mit DATEV Unternehmen online und dem Zusatzmodul DATEV Auftragswesen next können Sie E-Rechnungen erstellen, versenden und GoBD-konform archivieren und den gesamten Prozess digitalisieren.

So können Sie ganz unkompliziert E-Rechnungen schreiben und damit Zeit sowie Ressourcen sparen.

E-Rechungsausgang - Auftragswesen next

E-Rechnungsausgang: Der Prozess im Überblick

Mit DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next ist die Umstellung auf E-Rechnung schnell und komfortabel.
 
  • Aktivieren Sie zunächst die E-Rechnung in DATEV Auftragswesen next. Anschließend können Sie in DATEV Auftragswesen next ganz einfach Rechnungen im E-Rechnungsformat erstellen.
  • Versendet werden die E-Rechnungen an Ihre Kunden automatisch über DATEV Auftragswesen next. Das vom Empfänger gewünschte E-Rechnungsformat wird automatisch erstellt und über E-Mail übermittelt.
  • Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Kunden und Kundinnen. Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Kunden automatisch eine TRAFFIQX®-ID.
  • Tragen Sie dafür die TRAFFIQX®-ID Ihres Kunden im Programm DATEV Auftragswesen next ein.
  • Die Rechnung kann dann im Zusatzmodul Belege online von DATEV Unternehmen online GoBD-konform, also revisionssicher, gespeichert und archiviert werden.
  • Zur Weiterverarbeitung kann die Rechnung an Ihre Finanzbuchhaltung oder Steuerberatungskanzlei übergeben und dort verbucht werden.

Ausblick DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)

Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach und die Anbindung von Softwarelösungen von Drittanbietern wird Mitte 2026 möglich sein.

Ausblick: E-Rechnungen versenden über die DATEV E-Rechnungsplattform

Ihre Vorteile

Weniger Zeiteinsatz und Aufwand durch digitale Prozesse beim E-Rechnungserstellung und -versendung
GoBD-konforme Archivierung - revisionssichere Aufbewahrung der Ausgangsrechnung
Modern und einfach in der Nutzung - auch von mobilen Endgeräten wie Tablet oder Laptop

Einblick in die E-Rechnung in DATEV Auftragswesen next
    Das Portfolio der DATEV ist bestens gerüstet für die kommende E-Rechnungspflicht, sowohl in der Kanzlei als auch bei den Mandanten.

    Henning Berger
    BHK Berger Heister Kretschmann GmbH

Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung

DATEV Unternehmen online mit Belege online

DATEV Unternehmen online zusammen mit DATEV Belege online unterstützt Sie durchgehend - von der Rechnungserstellung, dem Versand und der revisionssicheren Archivierung bis zur Verbuchung der Rechnung. Alles in einer Lösung - einfach und sicher. Sie und Ihre Kanzlei haben jederzeit Zugriff auf dieselben digitalen Belege.

Mit dem Modul Belege online können Sie E-Rechnungen zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum ablegen und revisionssicher archivieren. Eine einfache Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich. Die Belege stehen zur Weiterverarbeitung in DATEV Unternehmen online oder DATEV Mittelstand zur Verfügung.

Zusatzmodul: DATEV Auftragswesen next

Mit dem Zusatzmodul DATEV Auftragswesen next können Sie E-Rechnungen einfach erstellen und versenden. Übertragen Sie die Rechnungen zur Weiterverarbeitung an Ihre Finanzbuchführung oder Ihre Steuerberatungskanzlei.

Optional: DATEV Mittelstand-Programme

Wenn Sie Ihre Finanzbuchführung im Unternehmen selbst durchführen, können Sie die E-Rechnung in den DATEV Mittelstand-Programmen zur Weiterverarbeitung und Verbuchung bereitstellen.

Wenn Ihre Steuerberatungskanzlei Ihre Finanzbuchhaltung übernimmt, kann sie einfach auf die E-Rechnung in Belege online zugreifen und diese weiterverarbeiten.

E-Rechnung erstellen und versenden

E-Rechnungen können sowohl mit DATEV Auftragswesen next als auch mit DATEV E-Rechnungs­schreibung erstellt und versendet werden. Wir empfehlen DATEV Auftragswesen next - ein Zusatzmodul von DATEV Unternehmen online. Dies ist die optimale Alternative für alle, die ihre Ausgangs­rechnungen bisher mit Text­verarbeitungs­programmen wie Microsoft Word oder Tabellen­kalkulations­programmen wie Microsoft Excel erstellt haben. Darüber hinaus gewährleistet die Kombination von DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next einen durchgängigen Rechnungs­workflow bis in die Buchführung. Für Unternehmen, die nur wenige, einfache elektronische Rechnungen erstellen und wenige Funktionen benötigen, kann die DATEV E-Rechnungs­schreibung interessant sein. Im Folgenden sind die Unterschiede der Software­lösungen im Detail dargestellt:

 

 DATEV Auftragswesen next DATEV E-Rechnungs­schreibung
E-Rechnung
 
■ Nettorechnung
 
■ Rechnungskorrektur (keine Gutschrift)
 
■ Anzahlung
 
■ Schlussrechnung
 
Belegketten (Angebot/Auftrags­bestätigung/Lieferschein)
 
Anhänge
 
Automatische Rechnungs­nummer
 
Zahlungserinnerung
 
Zahlungs- und Lieferbedingungen
 
■ manuell
 
■ automatisch
 
Beleg stornieren
 
Beleghistorie
 
Automatischer Versand der elektronischen Rechnung
 
■ manueller E-Mail-Versand
 
GoBD konforme E-Rechnungs­erstellung
 
GoBD konforme Lang­zeit­archivierung
 
Kundenstammdaten- und Artikelverwaltung
 
Stammdatenpflege Kunden
 
Individuelle Layoutgestaltung
 

Sie nutzen bereits DATEV Auftragswesen next mit DATEV Unternehmen online?

Das sind Ihre nächsten Schritte:

  • E-Rechnungsausgangsprozess abgleichen.mehr
  • Prozesse anpassen, Kundinnen und Kunden informieren. - E-Mail-Vorlage
  • Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Kunden.
    • Beginnen Sie mit einer kleinen Gruppe von Kunden, die Sie einladen, sich auf der DATEV E-Rechnungsplattform zu registrieren.
    • Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Kunden eine TRAFFIQX®-ID.
    • Tragen Sie danach die TRAFFIQX®-ID Ihres Kunden in das Programm DATEV Auftragswesen next ein.
  • E-Rechnung in DATEV Auftragswesen next aktivieren. mehr

Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie

NEUE VERSION: Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie

Alle Vorteile auf einen Blick! Hier finden Sie Leitfäden, E-Mail-Vorlagen und Präsentationen zum Download. Sie haben Fragen zur E-Rechnungsplattform? Hier finden Sie Antworten. Holen Sie sich jetzt das Unterstützungspaket und starten Sie mit der Umsetzung. Je früher, desto besser!

Haben Sie noch Fragen?

Unser digitaler DATEV Service-Assistent beantwortet Ihnen gerne offene Fragen rund um DATEV Auftragswesen next.

Den digitalen Rechnungswesenprozess weiter ausbauen

Die Einführung der E-Rechnung ist für Unternehmen häufig der erste Schritt zur Digitalisierung des Rechnungswesens. Gehen Sie gemeinsam mit Ihrer Steuerberatungskanzlei die nächsten Schritte hin zu einem durchgängig digitalen Rechnungswesenprozess.

Weitere Informationen

