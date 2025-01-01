Mit DATEV Unternehmen online und dem Zusatzmodul DATEV Auftragswesen next können Sie E-Rechnungen erstellen, versenden und GoBD-konform archivieren und den gesamten Prozess digitalisieren.
So können Sie ganz unkompliziert E-Rechnungen schreiben und damit Zeit sowie Ressourcen sparen.
E-Rechnungsausgang: Der Prozess im Überblick
- Aktivieren Sie zunächst die E-Rechnung in DATEV Auftragswesen next. Anschließend können Sie in DATEV Auftragswesen next ganz einfach Rechnungen im E-Rechnungsformat erstellen.
- Versendet werden die E-Rechnungen an Ihre Kunden automatisch über DATEV Auftragswesen next. Das vom Empfänger gewünschte E-Rechnungsformat wird automatisch erstellt und über E-Mail übermittelt.
- Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Kunden und Kundinnen. Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Kunden automatisch eine TRAFFIQX®-ID.
- Tragen Sie dafür die TRAFFIQX®-ID Ihres Kunden im Programm DATEV Auftragswesen next ein.
- Die Rechnung kann dann im Zusatzmodul Belege online von DATEV Unternehmen online GoBD-konform, also revisionssicher, gespeichert und archiviert werden.
- Zur Weiterverarbeitung kann die Rechnung an Ihre Finanzbuchhaltung oder Steuerberatungskanzlei übergeben und dort verbucht werden.
Ausblick DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)
Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach und die Anbindung von Softwarelösungen von Drittanbietern wird Mitte 2026 möglich sein.
Ausblick: E-Rechnungen versenden über die DATEV E-Rechnungsplattform
Das Portfolio der DATEV ist bestens gerüstet für die kommende E-Rechnungspflicht, sowohl in der Kanzlei als auch bei den Mandanten.
Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung
DATEV Unternehmen online mit Belege online
DATEV Unternehmen online zusammen mit DATEV Belege online unterstützt Sie durchgehend - von der Rechnungserstellung, dem Versand und der revisionssicheren Archivierung bis zur Verbuchung der Rechnung. Alles in einer Lösung - einfach und sicher. Sie und Ihre Kanzlei haben jederzeit Zugriff auf dieselben digitalen Belege.
Mit dem Modul Belege online können Sie E-Rechnungen zentral und sicher im DATEV-Rechenzentrum ablegen und revisionssicher archivieren. Eine einfache Suche nach Betrag oder Geschäftspartner ist ebenfalls möglich. Die Belege stehen zur Weiterverarbeitung in DATEV Unternehmen online oder DATEV Mittelstand zur Verfügung.
Zusatzmodul: DATEV Auftragswesen next
Mit dem Zusatzmodul DATEV Auftragswesen next können Sie E-Rechnungen einfach erstellen und versenden. Übertragen Sie die Rechnungen zur Weiterverarbeitung an Ihre Finanzbuchführung oder Ihre Steuerberatungskanzlei.
Optional: DATEV Mittelstand-Programme
Wenn Sie Ihre Finanzbuchführung im Unternehmen selbst durchführen, können Sie die E-Rechnung in den DATEV Mittelstand-Programmen zur Weiterverarbeitung und Verbuchung bereitstellen.
Wenn Ihre Steuerberatungskanzlei Ihre Finanzbuchhaltung übernimmt, kann sie einfach auf die E-Rechnung in Belege online zugreifen und diese weiterverarbeiten.
E-Rechnung erstellen und versenden
E-Rechnungen können sowohl mit DATEV Auftragswesen next als auch mit DATEV E-Rechnungsschreibung erstellt und versendet werden. Wir empfehlen DATEV Auftragswesen next - ein Zusatzmodul von DATEV Unternehmen online. Dies ist die optimale Alternative für alle, die ihre Ausgangsrechnungen bisher mit Textverarbeitungsprogrammen wie Microsoft Word oder Tabellenkalkulationsprogrammen wie Microsoft Excel erstellt haben. Darüber hinaus gewährleistet die Kombination von DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next einen durchgängigen Rechnungsworkflow bis in die Buchführung. Für Unternehmen, die nur wenige, einfache elektronische Rechnungen erstellen und wenige Funktionen benötigen, kann die DATEV E-Rechnungsschreibung interessant sein. Im Folgenden sind die Unterschiede der Softwarelösungen im Detail dargestellt:
|DATEV Auftragswesen next
|DATEV E-Rechnungsschreibung
|E-Rechnung
|✓
|✓
|■ Nettorechnung
|✓
|✓
|■ Rechnungskorrektur (keine Gutschrift)
|✓
|✗
|■ Anzahlung
|✓
|✗
|■ Schlussrechnung
|✓
|✗
|Belegketten (Angebot/Auftragsbestätigung/Lieferschein)
|✓
|✗
|Anhänge
|✓
|✓
|Automatische Rechnungsnummer
|✓
|✗
|Zahlungserinnerung
|✓
|✗
|Zahlungs- und Lieferbedingungen
|✓
|✓
|■ manuell
|✓
|✓
|■ automatisch
|✓
|✗
|Beleg stornieren
|✓
|✗
|Beleghistorie
|✓
|✗
|Automatischer Versand der elektronischen Rechnung
|✓
|✓
|■ manueller E-Mail-Versand
|✓
|✗
|GoBD konforme E-Rechnungserstellung
|✓
|✓
|GoBD konforme Langzeitarchivierung
|✓
|✗
|Kundenstammdaten- und Artikelverwaltung
|✓
|✗
|Stammdatenpflege Kunden
|✓
|✗
|Individuelle Layoutgestaltung
|✓
|✗
Nun hatten Sie die Möglichkeit, einen umfassenden Vergleich zu ziehen.
Wenn Sie tiefer in die Funktionalitäten der DATEV E-Rechnungsschreibung einsteigen möchten, können Sie in folgendem Hilfe-Video weiterführende Informationen finden.
Unsere Unterstützungsangebote
Eine Auswahl
Hilfe zur Selbsthilfe
- DATEV Unternehmen online - Erste Schritte und Einsatzvoraussetzungen - Dok-Nr.: 1003972
- Erste Schritte mit DATEV Auftragswesen next - Dok-Nr.: 1026647
- DATEV Auftragswesen next - einrichten - Dok-Nr.: 1020228
- DATEV Auftragswesen next - E-Rechnung erstellen - Dok-Nr.: 1019619
Seminare, Beratungen und Verlagsmedien
- Lernvideo: Die E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025 - Grundlagen und erfolgreiche Einführung für Unternehmen
- Lernvideo: DATEV Auftragswesen next - Verkaufsbelege einfach und effizient erstellen
- Fachbuch: Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam
- Fachbuch: Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen
Sie nutzen bereits DATEV Auftragswesen next mit DATEV Unternehmen online?
Das sind Ihre nächsten Schritte:
- E-Rechnungsausgangsprozess abgleichen. - mehr
- Prozesse anpassen, Kundinnen und Kunden informieren. - E-Mail-Vorlage
- Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Kunden.
- Beginnen Sie mit einer kleinen Gruppe von Kunden, die Sie einladen, sich auf der DATEV E-Rechnungsplattform zu registrieren.
- Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Kunden eine TRAFFIQX®-ID.
- Tragen Sie danach die TRAFFIQX®-ID Ihres Kunden in das Programm DATEV Auftragswesen next ein.
- E-Rechnung in DATEV Auftragswesen next aktivieren. - mehr
Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
NEUE VERSION: Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
Alle Vorteile auf einen Blick! Hier finden Sie Leitfäden, E-Mail-Vorlagen und Präsentationen zum Download. Sie haben Fragen zur E-Rechnungsplattform? Hier finden Sie Antworten. Holen Sie sich jetzt das Unterstützungspaket und starten Sie mit der Umsetzung. Je früher, desto besser!
Haben Sie noch Fragen?
Unser digitaler DATEV Service-Assistent beantwortet Ihnen gerne offene Fragen rund um DATEV Auftragswesen next.