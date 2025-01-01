Die DATEV E-Rechnungsplattform ist eine innovative Lösung, die den digitalen Rechnungsaustausch auf ein neues Niveau hebt. Sie ermöglicht Ihnen, Rechnungen sicher, effizient und komfortabel mit Ihren Geschäftspartnern auszutauschen.

Das darin integrierte DATEV E-Rechnungspostfach bietet einen einfachen und sicheren Empfang von E-Rechnungen in Verbindung mit DATEV Unternehmen online.

Im Gegensatz zum herkömmlichen Versand per E-Mail bietet die Plattform eine durchgängige Digitalisierung und Automatisierung des gesamten Rechnungsprozesses – von der Erstellung bis hin zur Finanzbuchhaltung. Dabei eliminiert sie Medienbrüche, reduziert Fehleranfälligkeit und beschleunigt den Workflow erheblich. Die DATEV E-Rechnungsplattform schützt z. B. durch unterschiedliche Sicherheitsmechanismen und der Nutzung sicherer Systeme vor Betrugsfällen und bietet somit eine zukunftsweisende Alternative zu klassischen Übertragungswegen, wie z.B. E-Mail.