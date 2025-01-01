Verschaffen Sie sich einen Überblick über die DATEV E-Rechnungsplattform – die erste ihrer Art in Deutschland. Sie bietet Unternehmen jeder Größe eine automatisierte End-to-End-Lösung. Profitieren Sie von der Digitalisierung Ihrer kaufmännischen Rechnungsprozesse und registrieren Sie sich jetzt auf der DATEV E-Rechnungsplattform.
Preisinformationen
Weitere Informationen zu den Preisen der DATEV E-Rechnungsschreibung und des DATEV E-Rechnungspostfachs finden Sie im Abschnitt „Preisgestaltung”.
Was bietet die DATEV E-Rechnungsplattform?
Die DATEV E-Rechnungsplattform ist eine innovative Lösung, die den digitalen Rechnungsaustausch auf ein neues Niveau hebt. Sie ermöglicht Ihnen, Rechnungen sicher, effizient und komfortabel mit Ihren Geschäftspartnern auszutauschen.
Das darin integrierte DATEV E-Rechnungspostfach bietet einen einfachen und sicheren Empfang von E-Rechnungen in Verbindung mit DATEV Unternehmen online.
Im Gegensatz zum herkömmlichen Versand per E-Mail bietet die Plattform eine durchgängige Digitalisierung und Automatisierung des gesamten Rechnungsprozesses – von der Erstellung bis hin zur Finanzbuchhaltung. Dabei eliminiert sie Medienbrüche, reduziert Fehleranfälligkeit und beschleunigt den Workflow erheblich. Die DATEV E-Rechnungsplattform schützt z. B. durch unterschiedliche Sicherheitsmechanismen und der Nutzung sicherer Systeme vor Betrugsfällen und bietet somit eine zukunftsweisende Alternative zu klassischen Übertragungswegen, wie z.B. E-Mail.
Ihre Vorteile
- Automatisierter Prozess
Vollautomatisierter Rechnungseingangsprozess durch die Verbindung mit DATEV Unternehmen online
- Zukunftssichere Gesamtlösung
Maximale Effizienz, höchste Sicherheitsstandards und langfristige Investitionssicherheit
- Gesetzeskonform und flexibel
Berücksichtigung zukünftiger Anforderungen im Bereich Meldesysteme
Kurz erklärt: DATEV E-Rechnungsplattform, DATEV E-Rechnungspostfach, Rechnungsnetzwerke und das Meldesystem
Was ist das Umsatzsteuermeldesystem
Der Gesetzgeber plant, voraussichtlich ab 2028 ein neues Umsatzsteuer-Meldesystem einzuführen, um den Mehrwertsteuerbetrug wirksam zu bekämpfen. Dieses System wird den Rechnungseingangs- und -ausgangsprozess weiter verändern und basiert auf sogenannten E-Rechnungsplattformen.Der direkte Austausch von Rechnungen zwischen Geschäftspartnern soll dadurch voraussichtlich abgelöst werden:
mehr erfahren
Künftig sollen alle umsatzsteuerrelevanten Transaktionen im B2B-Bereich ausschließlich elektronisch und über Plattformen abgewickelt werden. Dies betrifft alle Arten von Rechnungen sowie Gutschriften und Rechnungskorrekturen. Die Rechnungsdaten werden in den jeweiligen Vorsystemen erfasst und können dann automatisch an die Plattformen übermittelt werden. Gleichzeitig mit der Erstellung der E-Rechnung erzeugt das System einen Umsatzsteuerdatensatz, der direkt an die Finanzverwaltung übermittelt wird. Unternehmen schließen sich für den sicheren Versand und Empfang an eine E-Rechnungsplattform an und erfüllen so die gesetzlichen Anforderungen.Mit der Einführung der DATEV E-Rechnungsplattform haben wir frühzeitig die Grundlage für diese Umstellung geschaffen.
DATEV E-Rechnungspostfach
Highlights
Empfang von E-Rechnungen
- Empfang über das TRAFFIQX®-Netzwerk, das Peppol-Netzwerk oder per E-Mail.
- Transparente Übersicht über alle empfangenen Rechnungen (E-Rechnungen und PDF) durch das Eingangspostfach
- Gegenüber herkömmlichen E-Rechnungslösungen sind die Prozesse vollautomatisiert in Verbindung mit DATEV Unternehmen online
Somit sparen Sie sich:
- Die Virenprüfung der direkt im Postfach empfangenen E-Mails und Rechnungen
- Validierung und Abweisung fehlerhafter oder technisch unzureichender Rechnungen, die über das TRAFFIQX®- oder Peppol-Netzwerk empfangen werden
Hinweis: Eine Archivierung ist im DATEV E-Rechnungspostfach nicht möglich. Für die Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung der Eingangsrechnungen können Sie DATEV Unternehmen online mit Belege online nutzen.
Versand von E-Rechnungen
- Mit unseren rechnungserstellenden Programmen, wie z.B. die DATEV Eigenorganisationslösungen, DATEV Auftragswesen next oder die DATEV Mittelstand-Programme können Sie E-Rechnungen gesetzeskonform schreiben.
- Ihr Geschäftspartner erhält Ihre E-Rechnung in sein DATEV E-Rechnungspostfach, sofern er auf der Plattform registriert ist, das Postfach aktiviert hat und Sie seine TRAFFIQX®-ID in der DATEV-Rechnungsschreibenden Software hinterlegt haben.
- XRechnungs- und ZUGFeRD Daten können im Postfach visualisiert werden.
- Ausblick: Mitte 2026 wird die Schnittstelle zur Anbindung von Software anderer Anbieter zur Verfügung stehen.
Sicher vernetzt: Das Zusammenspiel der DATEV E-Rechnungsplattform, TRAFFIQX® und Peppol
Ein weiterer wesentlicher Vorteil der E-Rechnungsplattform ist die Sicherheit. Um möglichst viele Geschäftspartner bei der Zustellung von E-Rechnungen sicher zu erreichen, setzt die DATEV E-Rechnungsplattform auf die bewährten Netzwerke TRAFFIQX® und Peppol. Der Austausch von Rechnungen mit anderen Unternehmen, die auch diese Netzwerke nutzen, findet in einem geschützten Bereich statt. Wenn Rechnungen zwischen den Nutzern der DATEV E-Rechnungsplattform innerhalb des TRAFFIQX®-Netzwerks ausgetauscht werden, verlassen die Daten nicht einmal die DATEV-Systeme.
Im Vergleich zur E-Mail bei Eingang und Versand bietet die Plattform entscheidende Vorteile:
- Eingehende Rechnungen werden automatisch auf Viren geprüft. Identitätsprüfungen erschweren Betrugsversuche.
- Da E-Rechnungen vor dem Versand auf Validität geprüft werden, erhalten Sie über das Netzwerk ausschließlich gültige, d.h. valide E-Rechnungen. Dies verhindert fehlerhafte Eingänge und spart Ihnen im Vergleich zur Zustellung per E-Mail wertvolle Zeit.
- Die Plattform schützt vor Datenverlust durch technische Störungen.
- Gesetzeskonforme Archivierung in Belege online (DATEV Unternehmen online) und Meldeprozesse gemäß den aktuellen und zukünftigen Anforderungen
Preisgestaltung
Das DATEV E-Rechnungspostfach und die DATEV E-Rechnungsschreibung bleiben bis 30.06.2026 kostenfrei.
Registrierung auf der DATEV E-Rechnungsplattform
- Kostenfrei
- Aktuelle News zum Thema E-Rechnung
- Anwender in Ihrem Unternehmen anlegen und verwalten
- Anpassung der E-Rechnungsplattform bei gesetzlichen Änderungen
- Schnittstelle zu DATEV Unternehmen online (und für Software anderer Anbieter in Planung)
DATEV E-Rechnungspostfach
Folgende Leistungen bis 30.06.2026 kostenfrei:
- E-Rechnungen empfangen und versenden
(Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach wird Mitte 2026 möglich sein.)
- E-Rechnungen validieren (nach EN 16931) und visualisieren
- Rechnungen automatisch, sicher und virenfrei zustellen
- Empfangene E-Rechnungen direkt und automatisiert nach DATEV Unternehmen online weiterleiten
Preisregelung ab 1.07.2026
- Der Rechnungsempfang ist grundsätzlich und unabhängig vom Übertragungsweg kostenfrei.
- Der Rechnungsversand aus allen DATEV-Rechnungsschreibungslösungen (DATEV Eigenorganisation, DATEV Kanzleimanagement basis, DATEV Auftragswesen next, DATEV Mittelstand, DATEV E-Rechnungsschreibung) ist kostenfrei.
- Hochgeladene sowie aus externen Softwarelösungen versendete Rechnungen kosten € 0,50 je Ausgangsrechnung. Der Preis wird monatlich in Rechnung gestellt.
DATEV E-Rechnungsschreibung
- Kostenfrei bis 30.06.2026;
ab 01.07.2026 pauschal nur 5,00 € pro Kalenderjahr (optional buchbar)
- Rechnungen schreiben - intuitive Bedienung
- E-Rechnungen nach gesetzlichem Standard erstellen und versenden (XRechnung und ZUGFeRD 2.x)
- Nutzung von verschiedenen Versandkanälen wie TRAFFIQX®-, Peppol-Netzwerk oder E-Mail
Ihre nächsten Schritte
- Auf der DATEV E-Rechnungsplattform registrierenErfahren Sie mehr wie Sie sich auf der DATEV E-Rechnungsplattform registrieren können im DATEV Hilfe-Center: DATEV E-Rechnungsplattform bestellen und einrichten
- DATEV E-Rechnungspostfach auf der E-Rechnungsplattform aktivieren
Schauen Sie sich dazu das DATEV Hilfe-Video an:
DATEV E-Rechnungsplattform: E-Rechnungspostfach aktivieren
- Erste Schritte im DATEV-E-Rechnungspostfach und Einrichten der Verbindung mit DATEV Unternehmen online
Schauen Sie sich dazu das DATEV Hilfe-Video an:
Erste Schritte im DATEV E-Rechnungspostfach
Sie finden auch alle Informationen im DATEV Hilfe-Dokument:
DATEV E-Rechnungspostfach – Programmverbindungen zu DATEV Unternehmen online einstellen
- Lassen Sie sich die DATEV Rechnung ins DATEV E-Rechnungspostfach schicken
Wie das funktioniert, erfahren Sie im DATEV Hilfe-Center:
Informationen zu den Zustellwegen der elektronischen DATEV-Rechnung
- TRAFFIQX®-ID nutzen
Mit der Aktivierung des E-Rechnungspostfachs erhalten Sie eine TRAFFIQX®-ID. Senden Sie diese an alle Geschäftspartner weiter.
Tipp für die Umsetzung
Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Geschäftspartnern
- Beginnen Sie mit einer kleinen Gruppe von Geschäftspartnern, die Sie einladen, sich auf der DATEV E-Rechnungsplattform zu registrieren.
- Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Geschäftspartner eine TRAFFIQX®-ID.
- Tragen Sie danach die TRAFFIQX®-ID Ihres Geschäftsparters in Ihre rechnungschreibende Lösung von DATEV ein.
Haben Sie noch Fragen?
Unser digitaler DATEV Service-Assistent beantwortet Ihnen gerne offene Fragen rund ums Thema E-Rechnung.
Warum sollten Sie sich schon jetzt auf der DATEV E-Rechnungsplattform registrieren?
Profitieren Sie schon heute von einem sicheren und durchgängigen Rechnungsaustausch mit Ihren Geschäftspartnern über das angebundene TRAFFIQX®-Netzwerk. Mit der DATEV E-Rechnungsplattform und den angebundenen DATEV-Anwendungen können Sie sich schon heute umfassend organisieren, auf das kommende Umsatzsteuermeldesystem vorbereiten und einen sicheren und validierten E-Rechnungsaustausch gewährleisten.