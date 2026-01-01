DATEV E-Rechnungspostfach
- E-Rechnungen empfangen und nach EN 16931 validieren und visualisieren
- E-Rechnungen erstellen und automatisch, sicher und virenfrei zustellen
- Empfangene E-Rechnungen nach DATEV Unternehmen online weiterleiten (optional)
Sie können das DATEV E-Rechnungspostfach über die DATEV E-Rechnungsplattform bestellen.
Nutzungsvoraussetzungen
- DATEV-Mitglied: Persönliches Zugangsmedium (mIDentity Stick/DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin)
- Unternehmen: Persönliches Zugangsmedium (DATEV-Konto)
- DATEV E-Rechnungsplattform (Art.-Nr. 55555)
Für die Verbindung zu DATEV Unternehmen online:
- Persönliches Zugangsmedium (mIDentity Stick/DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin)
- Aktives Zugangsmedium (DATEV SmartLogin oder DATEV SmartCard)
- Aktiviertes Recht für den Mandantenbestand in DATEV Unternehmen online: Belege | Standardrecht
- Vertrag DATEV Unternehmen online
- Datenbestand in DATEV Belege online (Programmteil in DATEV Unternehmen online)
- Unternehmen: erfolgreiche Identifizierung durch den externen Partner verimi
Inhalte
Beschreibung
Mit dem DATEV E-Rechnungspostfach können Sie E-Rechnungen empfangen und (voraussichtlich ab Mitte 2026) versenden.
Damit sind Sie auf die E-Rechnungspflicht vorbereitet und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Mit dem E-Rechnungspostfach verfügen Sie über einen sicheren Zustellkanal mit integrierter Virenprüfung und Validierung nach EN 16931. Über das E-Rechnungspostfach vernetzen Sie sich digital mit Ihren Kunden und Lieferanten.
Im Vergleich zum herkömmlichen Rechnungsversand per E-Mail bietet das DATEV E-Rechnungspostfach eine sichere und effiziente Netzwerkkommunikation, mit deren Hilfe der gesamte Rechnungsprozess ohne Medienbrüche digitalisiert und automatisiert werden kann. Dies reduziert nicht nur den Aufwand und die Fehleranfälligkeit, sondern beschleunigt auch den gesamten Workflow bis hin zur Finanzbuchhaltung. Das DATEV E-Rechnungspostfach mit den angeschlossenen Netzwerken bietet zudem einen deutlich besseren Schutz vor Betrugsfällen als der einfache E-Mail-Versand.
Leistungen
Für registrierte Nutzerinnen und Nutzer der DATEV E-Rechnungsplattform ergeben sich durch die Buchung des DATEV E-Rechnungspostfachs zahlreiche Vorteile beim Rechnungseingang:
- Empfang von E-Rechnungen aus dem TRAFFIQX®-Netzwerk, dem Peppol-Netzwerk oder per E-Mail und automatische Bereitstellung aller Eingangsrechnungen in Ihrem Posteingang
- Automatische Weiterleitung an DATEV Unternehmen online zur Weiterverarbeitung und GoBD-konformen Archivierung der Eingangsrechnungen
- Sicherer Übertragungsweg von Anfang an mit integriertem Virencheck und weiteren Sicherheitsmechanismen
- Unterstützung gängiger E-Rechnungsformate, z.B. XRechnung und ZUGFeRD 2.x, sowie Empfang sonstiger Rechnungen im PDF-Format.
- Empfang im gewünschten Format (ZUGFeRD 2.x oder XRechnung) über das TRAFFIQX®-Netzwerk
- Validierung eingehender E-Rechnungen zur Sicherstellung der (zukünftigen) umsatzsteuerlichen Anforderungen an Rechnungen
- Bessere Übersicht über den Rechnungseingang als mit einem Standard-E-Mail-Programm.
- Visualisierung der strukturierten Daten eingehender E-Rechnungen
- E-Rechnungsempfang auch für Kundinnen und Kunden ohne DATEV-Unternehmen online nutzbar
Weitere Informationen
Preise
DATEV E-Rechnungspostfach
