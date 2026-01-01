Mit dem DATEV E-Rechnungspostfach können Sie E-Rechnungen empfangen und (voraussichtlich ab Mitte 2026) versenden.

Damit sind Sie auf die E-Rechnungspflicht vorbereitet und erfüllen die gesetzlichen Anforderungen. Mit dem E-Rechnungspostfach verfügen Sie über einen sicheren Zustellkanal mit integrierter Virenprüfung und Validierung nach EN 16931. Über das E-Rechnungspostfach vernetzen Sie sich digital mit Ihren Kunden und Lieferanten.

Im Vergleich zum herkömmlichen Rechnungsversand per E-Mail bietet das DATEV E-Rechnungspostfach eine sichere und effiziente Netzwerkkommunikation, mit deren Hilfe der gesamte Rechnungsprozess ohne Medienbrüche digitalisiert und automatisiert werden kann. Dies reduziert nicht nur den Aufwand und die Fehleranfälligkeit, sondern beschleunigt auch den gesamten Workflow bis hin zur Finanzbuchhaltung. Das DATEV E-Rechnungspostfach mit den angeschlossenen Netzwerken bietet zudem einen deutlich besseren Schutz vor Betrugsfällen als der einfache E-Mail-Versand.