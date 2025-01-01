Eine gesetzliche Festlegung für den Versand von E-Rechnungen gibt es nicht. Daher können sich die Geschäftspartner auf einen Übertragungsweg einigen.Viele Unternehmen setzen dabei heute auf E-Mail. Ein E-Mail-Postfach ist grds. in jedem Unternehmen verfügbar. Allerdings ist die E-Mail mit einigen Nachteilen verbunden.

Als Versender weiß ich nie, ob eine E-Mail wirklich angekommen ist und ich habe die Verpflichtung mich um die Sicherheit, z.B. Verschlüsselung, zu kümmern.

Als Empfänger muss ich mich um den Schutz vor Viren kümmern und muss außerdem größeren Wert auf die Rechnungsprüfung legen, weil eine Manipulation auf dem Weg nicht ausgeschlossen werden kann.Eine Alternative dazu stellen Netzwerke wie TRAFFIQX oder Peppol dar. Die Netzwerke kümmern sich um die sichere und zuverlässige Übertragung und bieten Schutz vor Betrügern. Der Versender erhält die Sicherheit, dass seine Rechnung angekommen ist und der Empfänger, dass keine Manipulation stattgefunden hat.

Die Prozesse werden dadurch schneller und schlanker und die Rechnungen werden in der Regel früher bezahlt.Mit der DATEV E-Rechnungsplattform kann mit dem DATEV E-Rechnungspostfach können E-Rechnungen über die Netzwerke TRAFFIQX und Peppol und per E-Mail ausgetauscht werden.