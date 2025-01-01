E-Rechnung in Unternehmen

Sie nutzen zur Erstellung Ihrer Rechnungen bereits eine Lösung, die nicht von DATEV ist und wollen sie auch weiter verwenden? Oder Sie wollen E-Rechnungen ins Ausland versenden oder spezielle E-Rechnungsformate übermitteln, z.B. EDIFACT?

Dann ist DATEV SmartTransfer die Lösung, die Sie optimal bei der Automatisierung Ihrer Rechnungsausgangsprozesse und damit auch beim E-Rechnungsausgang unterstützt. Neben Rechnungen und Gutschriften können auch Bestellungen und allgemeine Dokumente in elektronischer Form versendet werden.