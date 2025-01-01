DATEV E-Rechnungsschreibung
- E-Rechnungen nach gesetzlichem Standard versenden (EU-Norm EN 16931)
- Empfohlen für Unternehmen und Kanzleien, die bis zu 10 Ausgangsrechnungen pro Monat erstellen
Sie können DATEV E-Rechnungsschreibung über die DATEV E-Rechnungsplattform bestellen.
Nutzungsvoraussetzungen
-
DATEV-Mitglied: Persönliches Zugangsmedium (mIDentity Stick/DATEV SmartCard oder DATEV SmartLogin)
-
Unternehmen: Persönliches Zugangsmedium (DATEV-Konto)
-
Inhalte
Beschreibung
Mit der Online-Lösung DATEV E-Rechnungsschreibung können Sie Ausgangsrechnungen rechtssicher als E-Rechnung (nach der europäischen Norm EN 16931) bequem online erstellen und versenden.
Die DATEV E-Rechnungsschreibung ist die passende Lösung für Unternehmen, die nur sehr wenige Ausgangsrechnungen erstellen. Sie ist die ideale Alternative für Anwender, die ihre Ausgangsrechnungen bisher mit einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. Microsoft Word) oder einer Tabellenkalkulation (z.B. Microsoft Excel) erstellt haben.
Bei einem höheren Rechnungsaufkommen empfehlen wir die umfangreichere Lösung DATEV Auftragswesen next - ein Zusatzmodul von DATEV Unternehmen online. Die Kombination von DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next gewährleistet einen durchgängigen Rechnungsworkflow bis in die Buchführung. Im Folgenden werden die Unterschiede der beiden Softwarelösungen im Detail aufgeführt.
Leistungen
-
E-Rechnungen können in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0 erstellt und versendet werden.
-
Entwurfsfunktion: Rechnungen können vorbereitet und zeitlich unabhängig zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden
-
Entwürfe und bereits versendete Rechnungen können dupliziert werden, um die Werte als Vorlage für eine neue Rechnung zu übernehmen.
Weitere Informationen
Produktvergleich
|Funktion
|DATEV Auftragswesen next
|DATEV E-Rechnungsschreibung
|
Überblick Leistungen
|
Individuelle Layoutgestaltung
|✓
|✗
|
Stammdatenpflege Kunden
|✓
|✗
|
Kundenstammdaten- und Artikelverwaltung
|✓
|✗
|Im
GoBD-konform
|✓
|Keine GoBD-konforme Langzeitarchivierung
|Im
E-Mail-Versand
|✓
|Automatischer Versand der elektronischen Rechnung
|Im
Beleghistorie
|✓
|✓
|Im
Beleg stornieren
|✓
|✗
|Im
Zahlungs- und Lieferbedingungen
|✓
|manuell
|Im
Zahlungserinnerung
|✓
|✗
|Im
Rechnungskorrektur (keine Gutschrift)
|✓
|✗
|Im
Anhänge
|✓
|✓
|Im
Belegketten (Angebot/Auftragsbestätigung/Lieferschein)
|✓
|✗
|Im
Rechnung
|Brutto- & Nettorechnung
|Nettorechnung
|Im
E-Rechnung
|✓
|✓
Preise
DATEV E-Rechnungsschreibung
