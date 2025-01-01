Art.-Nr. 55000 | Software

DATEV E-Rechnungsschreibung

  • E-Rechnungen nach gesetzlichem Standard versenden (EU-Norm EN 16931)
  • Empfohlen für Unternehmen und Kanzleien, die bis zu 10 Ausgangsrechnungen pro Monat erstellen

Sie können DATEV E-Rechnungsschreibung über die DATEV E-Rechnungsplattform bestellen.

Zur Registrierung

Preis- und Lieferinformationen

Nutzungsvoraussetzungen

Inhalte

Beschreibung

Mit der Online-Lösung DATEV E-Rechnungsschreibung können Sie Ausgangsrechnungen rechtssicher als E-Rechnung (nach der europäischen Norm EN 16931) bequem online erstellen und versenden.

Die DATEV E-Rechnungsschreibung ist die passende Lösung für Unternehmen, die nur sehr wenige Ausgangsrechnungen erstellen. Sie ist die ideale Alternative für Anwender, die ihre Ausgangsrechnungen bisher mit einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. Microsoft Word) oder einer Tabellenkalkulation (z.B. Microsoft Excel) erstellt haben.

Bei einem höheren Rechnungsaufkommen empfehlen wir die umfangreichere Lösung DATEV Auftragswesen next - ein Zusatzmodul von DATEV Unternehmen online. Die Kombination von DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next gewährleistet einen durchgängigen Rechnungsworkflow bis in die Buchführung. Im Folgenden werden die Unterschiede der beiden Softwarelösungen im Detail aufgeführt.

Leistungen

  • E-Rechnungen können in den Formaten XRechnung und ZUGFeRD ab Version 2.0 erstellt und versendet werden.

  • Entwurfsfunktion: Rechnungen können vorbereitet und zeitlich unabhängig zu einem späteren Zeitpunkt abgeschlossen werden

  • Entwürfe und bereits versendete Rechnungen können dupliziert werden, um die Werte als Vorlage für eine neue Rechnung zu übernehmen.

Produktvergleich

Funktion DATEV Auftragswesen next  DATEV E-Rechnungsschreibung
Überblick Leistungen
  
Individuelle Layoutgestaltung
  
Stammdatenpflege Kunden
  
Kundenstammdaten- und Artikelverwaltung
  
Im GoBD-konform
   Keine GoBD-konforme Langzeitarchivierung
Im E-Mail-Versand
   Automatischer Versand der elektronischen Rechnung
Im Beleghistorie
  
Im Beleg stornieren
  
Im Zahlungs- und Lieferbedingungen
   manuell
Im Zahlungserinnerung
  
Im Rechnungskorrektur (keine Gutschrift)
  
Im Anhänge
  
Im Belegketten (Angebot/Auftragsbestätigung/Lieferschein)
  
Im Rechnung
 Brutto- & Nettorechnung  Nettorechnung
Im E-Rechnung
  

Preise

Art.-Nr. 55000 | Software

DATEV E-Rechnungsschreibung

Sie können DATEV E-Rechnungsschreibung über die DATEV E-Rechnungsplattform bestellen.

Zur Registrierung