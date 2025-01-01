Mit der Online-Lösung DATEV E-Rechnungsschreibung können Sie Ausgangsrechnungen rechtssicher als E-Rechnung (nach der europäischen Norm EN 16931) bequem online erstellen und versenden.

Die DATEV E-Rechnungsschreibung ist die passende Lösung für Unternehmen, die nur sehr wenige Ausgangsrechnungen erstellen. Sie ist die ideale Alternative für Anwender, die ihre Ausgangsrechnungen bisher mit einem Textverarbeitungsprogramm (z.B. Microsoft Word) oder einer Tabellenkalkulation (z.B. Microsoft Excel) erstellt haben.

Bei einem höheren Rechnungsaufkommen empfehlen wir die umfangreichere Lösung DATEV Auftragswesen next - ein Zusatzmodul von DATEV Unternehmen online. Die Kombination von DATEV Unternehmen online und DATEV Auftragswesen next gewährleistet einen durchgängigen Rechnungsworkflow bis in die Buchführung. Im Folgenden werden die Unterschiede der beiden Softwarelösungen im Detail aufgeführt.