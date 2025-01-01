Die E-Rechnungspflicht ab 01.01.2025 - Grundlagen und erfolgreiche Einführung für Unternehmen
- Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Einführung der E-Rechnung
- Aufzeigen der häufigsten Anwendungsfälle und geeigneter Lösungsmöglichkeiten mit DATEV-Produkten
- Optimierte Zusammenarbeit durch einen reibungslosen und sicheren Datenaustausch zwischen Unternehmen und Steuerberatungskanzlei
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Die E-Rechnung gewinnt im Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen (B2B-Bereich) zunehmend an Bedeutung. Der Empfang elektronischer Rechnungen wird bereits ab dem 1. Januar 2025 ausnahmslos für jedes Unternehmen verpflichtend. Auch die Pflicht zum Versand rückt immer näher. Doch gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen gibt es noch viel Unsicherheit und einen großen Informations- und Umsetzungsbedarf.
Durch die Digitalisierung der Belegverarbeitung können Sie als Unternehmen Ihre Prozesse optimieren und dadurch erhebliche Kosten einsparen.
Lernen Sie die rechtlichen Hintergründe, den zeitlichen Rahmen und weitere Besonderheiten der kommenden E-Rechnungspflicht kennen. Erfahren Sie außerdem anhand praxisnaher Szenarien, wie Sie die gesetzlichen Anforderungen mit Hilfe geeigneter DATEV-Anwendungen erfüllen können.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
Themenschwerpunkt 1: Gesetzliche Vorgaben
-
Gesetzliche Grundlagen – wer ist wann, wie betroffen?
-
Wichtige Informationen und Gesetzesänderungen
Themenschwerpunkt 2: Anwendungsfälle
-
Anwendungsfall Rechnungen empfangen (Rechnungseingang)
-
Anwendungsfall Rechnungen erstellen (Rechnungsausgang)
-
Anwendungsfall elektronische Rechnungen archivieren, digital bearbeiten und weiterleiten
Themenschwerpunkt 3: Blick in die Programme
-
Aufzeigen der E-Rechnungslösungen
-
DATEV im Zusammenspiel mit Lösungen anderer Anbieter
-
Reibungslose und sichere Kommunikation zwischen Kanzlei und Mandant
Details
Teilnehmerkreis
-
Unternehmerinnen und Unternehmer
-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen
Zusatzinformation
