Dieses Unterstützungspaket hilft Ihnen dabei, Ihre Kanzlei optimal auf die E-Rechnung umzustellen.

Seit dem 1. Januar 2025 ist der Empfang von E-Rechnungen obligatorisch. DATEV steht Ihnen zur Seite und begleitet Sie bei der Umstellung Ihrer Rechnungsprozesse.

Arbeiten Sie in einer Rechtsberatungskanzlei? Hier geht es zum Unterstützungspaket speziell für Anwaltskanzleien.