Dieses Unterstützungspaket hilft Ihnen dabei, Ihre Kanzlei optimal auf die E-Rechnung umzustellen.
Seit dem 1. Januar 2025 ist der Empfang von E-Rechnungen obligatorisch. DATEV steht Ihnen zur Seite und begleitet Sie bei der Umstellung Ihrer Rechnungsprozesse.
Arbeiten Sie in einer Rechtsberatungskanzlei? Hier geht es zum Unterstützungspaket speziell für Anwaltskanzleien.
Leitfaden
Nehmen Sie die E-Rechnungspflicht zum Anlass, Ihre Prozesse rechtzeitig zu optimieren. Mit dem vorliegenden Leitfaden unterstützt DATEV bei der erfolgreichen Einführung der elektronischen Rechnung in Ihrer Kanzlei und bei Ihren Mandanten. Dieser beinhaltet zudem entsprechende Schulungs- und Beratungsangebote.
Arbeitsdokument zum Leitfaden: Schritt-für-Schritt Anleitung zur Einführung zur E-Rechnung
Dieses Dokument stellt einen detaillierten Projekt- und Maßnahmenplan dar, der Ihnen als Arbeitsdokument zur Unterstützung bei der Einführung der E-Rechnung in Steuerkanzleien und bei Ihren Mandanten dient. Es kann sowohl intern in der Kanzlei genutzt werden als auch zur Beratung Ihrer Mandanten. Der Maßnahmenplan wurde auf Grundlage des Leitfadens "So gelingt die Einführung der E-Rechnung" erstellt.
Arbeitsdokument: Mandantenübersicht - E-Rechnungseingang und -ausgang
Dieses Dokument unterstützt Sie bei der Beratung Ihrer Mandantinnen und Mandanten zur Umstellung auf die E-Rechnung. Im Dokument können Sie Informationen zum IST-Zustand der Rechnungsprozesse Ihrer Mandanten erfassen und erhalten eine Handlungsempfehlung für die Umsetzung.
- Für Kanzleien: zum Download
Die Vorteile auf einen Blick
Es lohnt sich, frühzeitig mit der Einführung der E-Rechnung zu beginnen: Denn so profitieren Sie schnell von den vielen Vorzügen, zum Beispiel von den Kosteneinsparungen. Gleichzeitig machen Sie Ihre Prozesse rechtssicher.
Zur Weitergabe an Ihre Mandantinnen und Mandanten
Die DATEV E-Rechnungsplattform kommt
Der Austausch von Rechnungsdaten soll laut Plänen des Bundesfinanzministeriums künftig über Plattformen erfolgen. Da die Umsetzung rechtlicher Vorgaben zu den zentralen Tätigkeiten der DATEV zählt, wird die Genossenschaft eine eigene E-Rechnungsplattform anbieten.
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die die DATEV E-Rechnungsplattform Ihnen bieten wird.
Zur Weitergabe an Ihre Mandantinnen und Mandanten
DATEV ProCheck-Prozesse
Präsentation für die Beratung Ihrer Mandantinnen und Mandanten
Die E-Rechnung kommt. Nutzen Sie die Gelegenheit und beraten Sie Ihre Mandanten. Diese Präsentation soll Ihre Kanzlei bei den Gesprächen rund um das Thema E-Rechnung unterstützen.
E-Mail-Vorlagen
Für Kanzleien
- Kanzlei-Ankündigung zur Einführung der E-Rechnungen an Mandanten
- Beratung Mandanten zum Thema E-Rechnung
- Information an Lieferanten – E-Mail-Vorlage für Kanzleien
(Übermittlung der TRAFFIQX®-ID für den Empfang von E-Rechnungen an die Lieferanten der Kanzlei)
Für Unternehmen / Mandanten