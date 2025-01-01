Dieses Unterstützungspaket hilft Ihnen dabei, Ihre Kanzlei optimal auf die E-Rechnung umzustellen.

Seit 1. Januar 2025 ist der Empfang von E-Rechnungen obligatorisch. DATEV steht Ihnen dabei zur Seite und unterstützt Sie bei der Umstellung Ihrer Rechnungsprozesse. Stellen Sie Ihre Rechtsberatungskanzlei optimal auf die E-Rechnung um - mit unserem Unterstützungs- und Informationsangebot speziell für Anwältinnen und Anwälte.