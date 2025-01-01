E-Rechnungseingang in Anwaltskanzleien
- Definition und rechtliche Grundlagen der E-Rechnung
- Ein- und Ausgang von E-Rechnungen in der Anwaltskanzlei
- Ausblick auf die E-Rechnungsplattform
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Zum 01.01.2025 müssen Sie E-Rechnungen empfangen können – doch wissen Sie schon, wie Sie Ihre Anwaltskanzlei auf die Herausforderungen vorbereiten? Wir geben wir Ihnen einen Einblick in die Definition und die gesetzlichen Grundlagen der E-Rechnung. Sie erfahren, wie Sie und Ihre Mitarbeitenden E-Rechnungen mit DATEV Anwalt erstellen und eingehende E-Rechnungen verarbeiten. So können Sie schon heute viele Vorteile nutzen und Zeit sparen!
Themen
-
Wachstumschancengesetz
-
gesetzliche Grundlagen für die E-Rechnung
-
Definition E-Rechnung
-
E-Rechnungseingang und -ausgang in der Anwaltskanzlei
-
Ausblick auf die E-Rechnungsplattform
-
Unterstützungsangebote für Anwaltskanzleien
Details
Teilnehmerkreis
- Rechtsanwälte
- Rechtsanwaltsfachangestellte
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
- Anwenderinnen und Anwender von DATEV Anwalt classic, DATEV Rechnungswesen, DATEV Unternehmen online
Zusatzinformation
Referierende
Claudia Vollbrecht
Mitarbeiterin der DATEV eG
Verena Spanner
Mitarbeiterin der DATEV eG
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.
Hinweis
