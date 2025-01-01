Art.-Nr. 77592 |
E-Rechnungseingang in Anwaltskanzleien

Wir machen Sie fit für den Umgang mit E-Rechnungen in der Anwaltskanzlei.
  • Definition und rechtliche Grundlagen der E-Rechnung
  • Ein- und Ausgang von E-Rechnungen in der Anwaltskanzlei
  • Ausblick auf die E-Rechnungsplattform
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Zum 01.01.2025 müssen Sie E-Rechnungen empfangen können – doch wissen Sie schon, wie Sie Ihre Anwaltskanzlei auf die Herausforderungen vorbereiten? Wir geben wir Ihnen einen Einblick in die Definition und die gesetzlichen Grundlagen der E-Rechnung. Sie erfahren, wie Sie und Ihre Mitarbeitenden E-Rechnungen mit DATEV Anwalt erstellen und eingehende E-Rechnungen verarbeiten. So können Sie schon heute viele Vorteile nutzen und Zeit sparen!

Themen

  • Wachstumschancengesetz

  • gesetzliche Grundlagen für die E-Rechnung

  • Definition E-Rechnung

  • E-Rechnungseingang und -ausgang in der Anwaltskanzlei

  • Ausblick auf die E-Rechnungsplattform

  • Unterstützungsangebote für Anwaltskanzleien

Details

Teilnehmerkreis

  • Rechtsanwälte
  • Rechtsanwaltsfachangestellte
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte
  • Anwenderinnen und Anwender von DATEV Anwalt classic, DATEV Rechnungswesen, DATEV Unternehmen online

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Claudia Vollbrecht

Claudia Vollbrecht

Mitarbeiterin der DATEV eG

Portraitbild der referierenden Person Verena Spanner

Verena Spanner

Mitarbeiterin der DATEV eG

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

