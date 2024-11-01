E-Rechnungseingang in Anwaltskanzleien

Zum 01.01.2025 müssen Sie E-Rechnungen empfangen können – doch wissen Sie schon, wie Sie Ihre Anwaltskanzlei auf die Herausforderungen vorbereiten? Wir geben wir Ihnen einen Einblick in die Definition und die gesetzlichen Grundlagen der E-Rechnung. Sie erfahren, wie Sie und Ihre Mitarbeitenden E-Rechnungen mit DATEV Anwalt erstellen und eingehende E-Rechnungen verarbeiten. So können Sie schon heute viele Vorteile nutzen und Zeit sparen!

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.