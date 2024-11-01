Art.-Nr. 77592 |
Lernvideo (Vortrag)
Online-Seminar (Vortrag)​

E-Rechnungseingang in Anwaltskanzleien

Wir machen Sie fit für den Umgang mit E-Rechnungen in der Anwaltskanzlei.
  • Definition und rechtliche Grundlagen der E-Rechnung
  • Ein- und Ausgang von E-Rechnungen in der Anwaltskanzlei
  • Ausblick auf die E-Rechnungsplattform
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 11/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Vorschau

Inhalte

Beschreibung

Zum 01.01.2025 müssen Sie E-Rechnungen empfangen können – doch wissen Sie schon, wie Sie Ihre Anwaltskanzlei auf die Herausforderungen vorbereiten? Wir geben wir Ihnen einen Einblick in die Definition und die gesetzlichen Grundlagen der E-Rechnung. Sie erfahren, wie Sie und Ihre Mitarbeitenden E-Rechnungen mit DATEV Anwalt erstellen und eingehende E-Rechnungen verarbeiten. So können Sie schon heute viele Vorteile nutzen und Zeit sparen!

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Wachstumschancengesetz - gesetzliche Grundlagen für die E-Rechnung

  • Definition E-Rechnung

  • E-Rechnungseingang in der Anwaltskanzlei

  • E-Rechnungsausgang in der Anwaltskanzlei

  • Ausblick auf die E-Rechnungsplattform

  • Unterstützungsangebote für Anwaltskanzleien

Details

Teilnehmerkreis

Anwenderinnen und Anwender von DATEV Anwalt classic, DATEV Unternehmen online

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Verena Spanner

Verena Spanner

Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

