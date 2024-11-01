E-Rechnungseingang in Anwaltskanzleien
- Definition und rechtliche Grundlagen der E-Rechnung
- Ein- und Ausgang von E-Rechnungen in der Anwaltskanzlei
- Ausblick auf die E-Rechnungsplattform
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Zum 01.01.2025 müssen Sie E-Rechnungen empfangen können – doch wissen Sie schon, wie Sie Ihre Anwaltskanzlei auf die Herausforderungen vorbereiten? Wir geben wir Ihnen einen Einblick in die Definition und die gesetzlichen Grundlagen der E-Rechnung. Sie erfahren, wie Sie und Ihre Mitarbeitenden E-Rechnungen mit DATEV Anwalt erstellen und eingehende E-Rechnungen verarbeiten. So können Sie schon heute viele Vorteile nutzen und Zeit sparen!
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Wachstumschancengesetz - gesetzliche Grundlagen für die E-Rechnung
-
Definition E-Rechnung
-
E-Rechnungseingang in der Anwaltskanzlei
-
E-Rechnungsausgang in der Anwaltskanzlei
-
Ausblick auf die E-Rechnungsplattform
-
Unterstützungsangebote für Anwaltskanzleien
Details
Teilnehmerkreis
Anwenderinnen und Anwender von DATEV Anwalt classic, DATEV Unternehmen online
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Verena Spanner
Mitarbeiterin der DATEV eG
