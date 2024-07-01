Art.-Nr. 77584 | Lernvideo (Vortrag)

DATEV Anwalt classic - Kostenrechnung und E-Rechnung

Änderungen bei Rechnungseingangs- und -ausgangsprozessen sowie Zeiten und Auslagen richtig abrechnen.
  • Aufwände erfassen
  • Grundlagen der Kostenrechnung inklusive Rechnungsvorlagen und Auswertungen
  • Rechnungseingang und -ausgang bei E-Rechnungen
102,00 €
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 1 Std.
Stand 07/2024
Nutzungsdauer 24 Monate
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Zeiten und Auslagen erfassen und diese in der anschließenden Kostenrechnung berücksichtigen. Wir stellen Ihnen die Rechnungsausgangsformate ZUGFeRD und XRechnung vor und erklären Ihnen den optimalen Rechnungseingangsprozess bei E-Rechnungen in Anwaltskanzleien.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

  • Aufwände erfassen

  • Grundlagen der Kostenrechnung

  • Rechnungsvorlagen

  • Auswertungen

  • Rechnungseingang der E-Rechnung

  • Rechnungsausgang der E-Rechnung

  • Weiterführende Informationen

Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referentin

Portraitbild der referierenden Person Verena Spanner

Verena Spanner

Mitarbeiterin der DATEV eG

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

