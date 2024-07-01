DATEV Anwalt classic - Kostenrechnung und E-Rechnung
- Aufwände erfassen
- Grundlagen der Kostenrechnung inklusive Rechnungsvorlagen und Auswertungen
- Rechnungseingang und -ausgang bei E-Rechnungen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Zeiten und Auslagen erfassen und diese in der anschließenden Kostenrechnung berücksichtigen. Wir stellen Ihnen die Rechnungsausgangsformate ZUGFeRD und XRechnung vor und erklären Ihnen den optimalen Rechnungseingangsprozess bei E-Rechnungen in Anwaltskanzleien.
Schon gewusst?
Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.
Themen
-
Aufwände erfassen
-
Grundlagen der Kostenrechnung
-
Rechnungsvorlagen
-
Auswertungen
-
Rechnungseingang der E-Rechnung
-
Rechnungsausgang der E-Rechnung
-
Weiterführende Informationen
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referentin
Verena Spanner
Mitarbeiterin der DATEV eG
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.