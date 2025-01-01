Mit DATEV auf zum digitalen Rechnungswesen! Wir unterstützen Steuer- und Wirtschaftsprüfungskanzleien, wenn es um die Einführung der E-Rechnung geht. Wie? Mit unseren erfolgreichen Produkten, Schulungen und ausgewählten Verlagsangeboten bringen wir Sie auf den aktuellen Stand.

Freuen Sie sich auf digitalisierte Prozesse, welche die Zeit für die Erstellung und den Empfang von Rechnungen bis hin zum Jahresabschluss merklich reduzieren. Also, warum warten? Informieren Sie sich jetzt und erleben Sie die Vorteile der Digitalisierung und die verbesserte Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten im Rechnungswesen.