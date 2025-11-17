Sie erhalten Ihre Rechnungen derzeit per Post oder E-Mail und möchten auf E-Rechnungen umsteigen? Mit der DATEV E-Rechnungsplattform, DATEV Unternehmen online und zusätzlichen Modulen können Sie E-Rechnungen konform empfangen und rechtssicher archivieren.

Die DATEV E-Rechnungsplattform inklusive E-Rechnungspostfach in Verbindung mit DATEV Unternehmen online unterstützt Ihre Kanzlei, E-Rechnungen mit einem optimierten Rechnungseingangsprozess zu empfangen und zu verarbeiten. Dank der Cloud-Lösungen von DATEV haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und optimieren so die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten und Mandantinnen.