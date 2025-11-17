Sie erhalten Ihre Rechnungen derzeit per Post oder E-Mail und möchten auf E-Rechnungen umsteigen? Mit der DATEV E-Rechnungsplattform, DATEV Unternehmen online und zusätzlichen Modulen können Sie E-Rechnungen konform empfangen und rechtssicher archivieren.
Die DATEV E-Rechnungsplattform inklusive E-Rechnungspostfach in Verbindung mit DATEV Unternehmen online unterstützt Ihre Kanzlei, E-Rechnungen mit einem optimierten Rechnungseingangsprozess zu empfangen und zu verarbeiten. Dank der Cloud-Lösungen von DATEV haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und optimieren so die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten und Mandantinnen.
So funktioniert der E-Rechnungseingang
- DATEV Unternehmen online nutzen: Falls Sie DATEV Unternehmen online noch nicht einsetzen, überzeugen Sie sich im kostenlosen DATEV Lernvideo über die Vorteile für Ihre Kanzlei.
- Danach auf der DATEV E-Rechnungsplattform registrieren.
- E-Rechnungspostfach kostenpflichtig auf der Plattform aktivieren und den Lieferanten die TRAFFIQX®-ID oder Peppol-ID mitteilen. Mit der Aktivierung des E-Rechnungspostfachs erhalten Sie automatisch eine TRAFFIQX®-ID.
- E-Rechnungspostfach mit DATEV Unternehmen online verknüpfen.
- E-Rechnungen direkt über die Netzwerke oder Weiterleitung per E-Mail an das Postfach einrichten.
- Einmal eingerichtet, werden Ihre E-Rechnungen automatisch in Belege online (DATEV Unternehmen online) bereit gestellt.
- Optional: E-Rechnung digital prüfen und freigeben mit DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort in DATEV Unternehmen online.
- Nach der Freigabe: E-Rechnung im Modul Belege online gemäß GoBD speichern und archivieren.
- E-Rechnung an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen übergeben.
- Fertig!
Ausblick DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)
Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach und die Anbindung von Softwarelösungen von Drittanbietern wird Mitte 2026 möglich sein.
Hinweis
Sie empfangen Ihre E-Rechnungen per E-Mail und nutzen bereits DATEV Unternehmen online inklusive Upload Mail oder Upload online?
Sehr gut, geht aber noch besser - mit der DATEV E-Rechnungsplattform!
Nutzen Sie den Weg der DATEV E-Rechnungsplattform, um einen voll automatisierten Prozess zu ermöglichen.
E-Rechnungen empfangen über das DATEV E-Rechnungspostfach
Ihre DATEV-Produkte für die E-Rechnung
DATEV Unternehmen online
DATEV Unternehmen online ermöglicht die Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung von empfangenen E-Rechnungen.
Dank der Cloud-Lösung haben Sie jederzeit Zugriff auf aktuelle Informationen und optimieren so die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten.
In Verbindung mit der DATEV E-Rechnungsplattform inklusive E-Rechnungspostfach wird der Rechnungseingangsprozess optimiert.
- E-Rechnung über die DATEV E-Rechnungsplattform inklusive E-Rechnungspostfach empfangen
- Automatisierte Weiterleitung nach DATEV Unternehmen online
- Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung der E-Rechnung
Falls Sie DATEV Unternehmen online noch nicht einsetzen, überzeugen Sie sich im kostenlosen DATEV Lernvideo über die Vorteile.
DATEV E-Rechnungsplattform und E-Rechnungspostfach
Die DATEV E-Rechnungsplattform stellt Ihnen zunächst zentrale Basisfunktionalitäten zur Verfügung, beispielsweise zur Verwaltung Ihrer Stammdaten. Die Registrierung auf der E-Rechnungsplattform ist kostenfrei.
Die Basisfunktionalitäten können durch kostenpflichtige Leistungen wie das DATEV E-Rechnungspostfach erweitert werden. Mit dem DATEV E-Rechnungspostfach auf der Plattform ist der einfache und sichere Empfang von E-Rechnungen online möglich.
Hinweis: Eine Archivierung ist im DATEV E-Rechnungspostfach nicht möglich. Für die Weiterverarbeitung und GoBD-konforme Archivierung der Eingangsrechnungen können Sie DATEV Unternehmen online mit Belege online nutzen.
Optionales Zusatzmodul: DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort
- Mit DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort können Sie E-Rechnungen digital prüfen und freigeben.
- Leiten Sie Belege wie Eingangsrechnungen einfach und digital an die zuständigen Freigeber weiter.
- Erhalten Sie die freigegebenen Belege für die Finanzbuchhaltung zurück.
- Behalten Sie stets den Überblick, wo sich jede Rechnung im Prozess befindet.
- Erfahren Sie mehr über den Funktionsumfang von DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort.
Optional: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen
Übermitteln Sie die erhaltene E-Rechnung schnell und bequem an DATEV Kanzlei-Rechnungswesen für Ihre Kanzlei-Finanzbuchführung.
Unterstützungsangebote
Hilfe zur Selbsthilfe
- DATEV E-Rechnungspostfach aktivieren - Dok-Nr.: 1037663
- Unternehmensdaten in DATEV E-Rechnungsplattform - Dok-Nr.: 1037661
- Programmverbindungen einstellen im DATEV E-Rechnungspostfach- Dok-Nr.: 1037662
- DATEV Unternehmen online - XRechnungen verarbeiten - Dok-Nr.: 1018518
- DATEV Belege online - Belege zuweisen und freigeben - Dok-Nr.: 1018833
- DATEV Belege online - Zertifizierung der revisionssicheren Archivierung - Dok-Nr.: 1035167
- E-Rechnungseingang in Anwaltskanzleien mit DATEV Unternehmen online organisieren - Dok-Nr.: 1028600
Seminare, Beratungen und Verlagsmedien
- Online-Seminar: Die E-Rechnungspflicht im Fokus: Jetzt Rechnungsprozesse digitalisieren und Mehrwert schaffen
- Lernvideo: Chancen der Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen
- Lernvideo: DATEV Belegfreigabe online comfort: Mehrstufiger digitaler Freigabeprozess von Belegen
- Präsenzseminar: DATEV Kanzlei-Rechnungswesen und Unternehmen online - die moderne Form des Belegbuchens
- Mandanten-Info-Broschüre: E-Rechnung Übersicht
- Fachbuch: Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen
- Fachbuch: Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam
- Kompaktwissen: Beratungspraxis Wachstumschancengesetz
- Kompaktwissen: Anforderungen an die E-Rechnung (B2B)
Das Portfolio der DATEV ist bestens gerüstet für die kommende E-Rechnungspflicht, sowohl in der Kanzlei als auch bei den Mandanten.
Henning Berger
BHK Berger Heister Kretschmann GmbH
Sie nutzen DATEV Unternehmen online?
Das sind Ihre nächsten Schritte:
- Auf der DATEV E-Rechnungsplattform registrieren.
- DATEV E-Rechnungspostfach auf der E-Rechnungsplattform aktivieren und weitere Unternehmensdaten erfassen.
DATEV Hilfe-Center - DATEV E-Rechnungspostfach aktivieren
DATEV Hilfe-Center - Unternehmensdaten in DATEV E-Rechnungsplattform
- Mit der Aktivierung des E-Rechnungspostfachs erhalten Sie eine TRAFFIQX®-ID. Leiten Sie diese an alle Lieferanten weiter.
- Verbinden Sie das DATEV E-Rechnungspostfach mit den Mandantenbeständen in Belege online (DATEV Unternehmen online).
- Erfahren Sie mehr im DATEV Hilfe-Center - Programmverbindungen einstellen
- Optional: DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe comfort nutzen. mehr
Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
Unsere Unterstützungsmedien wurde grundlegend überarbeitet und optimiert. Wenn Sie diese vor dem 17. November 2025 heruntergeladen haben, holen Sie sich jetzt die neueste Version!
Alle Vorteile auf einen Blick. Sie suchen Materialien zum Thema? Hier finden Sie Leitfäden, E-Mail-Vorlagen und Präsentationen zum Download. Sie haben Fragen zur E-Rechnungsplattform? Hier finden Sie einen Überblick. Holen Sie sich jetzt das Unterstützungspaket und starten Sie mit der Umsetzung. Je früher, desto besser!