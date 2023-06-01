Chancen der Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen
- Chancen und Herausforderungen beim Einstieg in die Digitalisierung von Rechnungswesenprozessen
- Digitale Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant im Rechnungswesen
- Von den Praxiserfahrungen einer Steuerberatungskanzlei profitieren
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Entdecken Sie mit Steuerberater Peter Hoffarth die Vorteile der Digitalisierung in der Finanzbuchführung! Nutzen Sie die Chance, Ihre Kanzleiprozesse zu digitalisieren und dadurch Mehrwert für Ihre Kanzlei und für Ihre Mandanten zu schaffen.
In einer Zeit, in der die Digitalisierung immer wichtiger wird, ist es entscheidend, nicht den Anschluss zu verlieren. Steuerberater Peter Hoffarth zeigt Ihnen praxisnah und kompakt, wie Sie die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten durch effiziente Nutzung der DATEV-Programme optimieren und dadurch Ihre Kunden- und Mitarbeiterbindung erhöhen können. Starten Sie in die Zukunft der digitalen Finanzbuchführung!
Themen
-
Einführung in die Digitalisierung im Rechnungswesen
-
Elektronische Bankauszüge
-
Abruf über das DATEV-Rechenzentrum
-
Abruf über DATEV Zahlungsverkehr
-
Abruf über DATEV Unternehmen online
-
Abruf über Bestandsdienste Rechnungswesen
-
-
Lerndatei
-
Grundeinstellungen
-
Bankauszüge ins Programm übernehmen
-
Die Lerndatei lernen lassen
-
-
Digitale Belege
-
GoBD
-
Belegtransfer
-
DATEV Upload online
-
DATEV Upload mobil
-
DATEV Upload Mail
-
-
DATEV Unternehmen online
-
DATEV Unternehmen online als Plattform für die Zusammenarbeit mit Mandanten
-
DATEV Unternehmen online bestellen
-
Mit DATEV Unternehmen online arbeiten
-
-
Bilanzbericht und Handakte
-
Betriebsprüfung und Banken
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaber und -mitarbeiter
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
-
Neuanwenderinnen und Neuanwender bei der Digitalisierung von Prozessen
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Peter Hoffarth
Steuerberater, Hoffarth Beratung, Girod
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.