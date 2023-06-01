Art.-Nr. 78517 |
Chancen der Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen

Erfahren Sie, wie Sie die Digitalisierung im Rechnungswesen in Ihrer Kanzlei mit DATEV erfolgreich umsetzen und die Zusammenarbeit mit Mandanten optimieren.
  • Erfolgreiche Digitalisierung des Rechnungswesens mit DATEV Unternehmen online
  • Effizienter digitaler Austausch von Belegen und Bankauszügen
  • Optimierte Zusammenarbeit mit Mandanten mit Hilfe digitaler Werkzeuge von DATEV
  • Herausforderung E-Rechnungspflicht
154,00 €
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag) inkl. Lernvideo für den angemeldeten Teilnehmer
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage
Stand 06/2023
Länge des Lernvideos ca. 2,5 Std.

Steuerberater Peter Hoffarth vermittelt Ihnen, wie Sie die Digitalisierung im Rechnungswesen erfolgreich gestalten. Sie erhalten praxisnahe Einblicke in die Anwendung von DATEV Unternehmen online, lernen die Herausforderungen der E-Rechnung kennen und erfahren, wie Sie den digitalen Austausch von Belegen und Bankauszügen einrichten. So optimieren Sie mit DATEV die Zusammenarbeit mit Mandanten und machen Ihre Kanzlei zukunftssicher – für mehr Effizienz und ein starkes Kanzleiteam.

  • Einführung in die Digitalisierung im Rechnungswesen
  • Herausforderungen durch die Verpflichtung zur E-Rechnung
    • Gesetzliche Grundlagen: betroffener Kreis (Unternehmer)
    • Eingehende und ausgehende Rechnungen
    • Aktueller Kurzüberblick über Lösungen in und mit DATEV
  • Elektronische Bankauszüge abrufen über
    • DATEV-Rechenzentrum
    • DATEV Zahlungsverkehr
    • DATEV Unternehmen online
    • Bestandsdienste Rechnungswesen
  • Lerndatei
    • Grundeinstellungen
    • Bankauszüge ins Programm übernehmen
    • Die Lerndatei lernen lassen
  • Digitale Belege
    • GoBD
    • Belegtransfer
    • DATEV Upload online
    • DATEV Upload mobil
    • DATEV Upload Mail
  • DATEV Unternehmen online
    • DATEV Unternehmen online als Plattform für die Zusammenarbeit mit Mandanten
    • DATEV Unternehmen online bestellen und damit arbeiten
  • Einblick in Bilanzbericht und Handakte
  • Kollaborationslösungen (Dialog) mit Mandanten
    • Betriebsprüfung
    • Banken
  • Aktueller Ausblick auf die kommenden Herausforderungen und Entwicklungen
  • Kanzleiinhaber und -mitarbeiter
  • Neuanwenderinnen und Neuanwender bei der Digitalisierung von Prozessen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Peter Hoffarth

Steuerberater, Hoffarth Beratung, Girod

Online Event
Fr, 23.01.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 27.03.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 24.04.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 19.06.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Fr, 25.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

