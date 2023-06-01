Chancen der Digitalisierung im Rechnungswesen nutzen
- Erfolgreiche Digitalisierung des Rechnungswesens mit DATEV Unternehmen online
- Effizienter digitaler Austausch von Belegen und Bankauszügen
- Optimierte Zusammenarbeit mit Mandanten mit Hilfe digitaler Werkzeuge von DATEV
- Herausforderung E-Rechnungspflicht
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Steuerberater Peter Hoffarth vermittelt Ihnen, wie Sie die Digitalisierung im Rechnungswesen erfolgreich gestalten. Sie erhalten praxisnahe Einblicke in die Anwendung von DATEV Unternehmen online, lernen die Herausforderungen der E-Rechnung kennen und erfahren, wie Sie den digitalen Austausch von Belegen und Bankauszügen einrichten. So optimieren Sie mit DATEV die Zusammenarbeit mit Mandanten und machen Ihre Kanzlei zukunftssicher – für mehr Effizienz und ein starkes Kanzleiteam.
Themen
- Einführung in die Digitalisierung im Rechnungswesen
- Herausforderungen durch die Verpflichtung zur E-Rechnung
- Gesetzliche Grundlagen: betroffener Kreis (Unternehmer)
- Eingehende und ausgehende Rechnungen
- Aktueller Kurzüberblick über Lösungen in und mit DATEV
- Elektronische Bankauszüge abrufen über
- DATEV-Rechenzentrum
- DATEV Zahlungsverkehr
- DATEV Unternehmen online
- Bestandsdienste Rechnungswesen
- Lerndatei
- Grundeinstellungen
- Bankauszüge ins Programm übernehmen
- Die Lerndatei lernen lassen
- Digitale Belege
- GoBD
- Belegtransfer
- DATEV Upload online
- DATEV Upload mobil
- DATEV Upload Mail
- DATEV Unternehmen online
- DATEV Unternehmen online als Plattform für die Zusammenarbeit mit Mandanten
- DATEV Unternehmen online bestellen und damit arbeiten
- Einblick in Bilanzbericht und Handakte
- Kollaborationslösungen (Dialog) mit Mandanten
- Betriebsprüfung
- Banken
- Aktueller Ausblick auf die kommenden Herausforderungen und Entwicklungen
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaber und -mitarbeiter
- Neuanwenderinnen und Neuanwender bei der Digitalisierung von Prozessen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Peter Hoffarth
Steuerberater, Hoffarth Beratung, Girod
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.