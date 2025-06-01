DATEV Belegfreigabe online comfort: Mehrstufiger digitaler Freigabeprozess von Belegen
- Weisen Sie digitale Belege mehreren freigebenden Personen zu (mehrstufige Freigabeprozesse)
- Erstellen Sie eigene digitale Freigabeprozesse, in denen Sie Belege zuweisen können
Beschreibung
Kennen und nutzen Sie bereits Belegfreigabe online in Unternehmen online zur Prüfung von Belegen, bevor sie in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen? In diesem Lernvideo erfahren Sie, wie Sie digitale Belege mehreren freigebenden Personen zuweisen (mehrstufiger Freigabeprozess). Sie lernen, eigene Freigabeprozesse einzurichten, die aus mehreren Stufen bestehen können.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie die Anwendung bestellen und konfigurieren, welche Voraussetzungen Sie benötigen und was Sie beachten müssen, damit Sie die Belegfreigabe online comfort ohne Einschränkungen nutzen können.
Themen
Erweiterter Funktionsumfang von Belegfreigabe online comfort
Mehrstufiger Prozess mit mehreren freigebenden Personen
Erstellung eigener mehrstufiger Freigabeprozesse
Voraussetzungen und Einschränkungen für die Nutzung von Belegfreigabe online comfort
Vertrag und Bestand in DATEV Unternehmen online
Empfohlene Browser
Zulässige Dateiformate
Einschränkungen bei der gleichzeitigen Nutzung mit anderen Anwendungen
Bestellung und Einrichtung
- Einstellungen
Belegzugang
Upload online
Belege trennen
Freigabe der Belege
Zuweisen
Automatismen und Workflows anlegen
Details
Teilnehmerkreis
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Anwenderinnen und Anwender
Unternehmerinnen und Unternehmer
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender in Unternehmen
