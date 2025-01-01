Belege können gezielt den zuständigen Freigebenden zur Prüfung zugewiesen werden. Die Freigebenden erhalten so nur die für sie relevanten Rechnungen zur Bearbeitung. Diese können auch mobil geprüft und freigeben werden. Alle Beteiligten haben stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs.

Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Ihre Mandanten können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege vorhanden sind.

Durch Workflows können Ihre Mandanten ihre individuellen Rechnungsprüfprozesse in der Software abbilden, vom 4-Augen-Prinzip bis hin zu automatischen Zuweisungen oder Freigaben.

Die Cloud-Services DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort setzen DATEV Unternehmen online voraus.

