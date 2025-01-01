Ihre Vorteile

  • Digitale Prozesse - einfach und effizient

    Mit DATEV Belegfreigabe online weisen Ihre Mandanten Belege blitzschnell den richtigen Personen oder Gruppen zur Freigabe zu. Jeder beteiligte Mitarbeiter erhält Zugriff auf die ihm zugewiesenen Rechnungen und kann vor der Freigabe einfach zusätzliche Informationen wie Kostenstellen erfassen. Die Freigabe kann bequem und ortsunabhängig erfolgen - sogar mobil von unterwegs.

  • Transparenz und Übersicht

    Alle Beteiligten im Mandantenunternehmen haben den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs und wissen immer, wer den Beleg in Bearbeitung hat. Das erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit im Freigabeprozess.

  • Entlastung durch Automatisierung

    Dank individuell anpassbarer Workflows können Ihre Mandanten Belege automatisch zuweisen. Wird auch die automatische Freigabe genutzt, müssen nur noch abweichende Belege manuell geprüft werden. Dadurch kann der gesamte Freigabeprozess reibungslos und äußerst zeitsparend abgewickelt werden.

Belege gezielt zuweisen, prüfen und freigeben

Mit DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort stellen Ihre Mandanten sicher, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur dann in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen, wenn sie zuvor geprüft wurden.

Mehr erfahren

Belege können gezielt den zuständigen Freigebenden zur Prüfung zugewiesen werden. Die Freigebenden erhalten so nur die für sie relevanten Rechnungen zur Bearbeitung. Diese können auch mobil geprüft und freigeben werden. Alle Beteiligten haben stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs.

Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Ihre Mandanten können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege vorhanden sind.

Durch Workflows können Ihre Mandanten ihre individuellen Rechnungsprüfprozesse in der Software abbilden, vom 4-Augen-Prinzip bis hin zu automatischen Zuweisungen oder Freigaben.

Die Cloud-Services DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort setzen DATEV Unternehmen online voraus.

Belege freigeben mit zwei verschiedenen Varianten

DATEV bietet zwei unterschiedliche Varianten, um Belege im Mandantenunternehmen freizugeben. Um herauszufinden, welche Softwarelösung für Ihre Mandanten die richtige ist, haben wir die wichtigsten Aspekte zum Funktionsumfang aufgelistet:

 

 Belegfreigabe online Belegfreigabe online comfort
Einstufiger Freigabeprozess
 
Mehrstufige Freigabeprozesse
 
Freigebergruppen erstellen
 
Gruppenfreigaben mit Vier- (oder mehr) Augen-Prinzip
 
E-Mail-Benachrichtigungen
 
Stellvertreterregelung
 *
Freigabeworkflows erstellen
 
Automatische Zuweisung an Freigeber anhand folgender Kriterien:
   
■ Belegtyp
 
■ Geschäftspartner
 *
■ Betrag
 
■ weitere Kriterien
 *
Automatische Freigabe anhand folgender Kriterien:
   
■ Belegtyp
 
■ Geschäftspartner
 *
■ Betrag (z. B. Bagatellgrenze)
 
■ weitere Kriterien
 *

 

* im Zuge der Weiterentwicklung geplant