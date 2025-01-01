Ihre Vorteile
Belege gezielt zuweisen, prüfen und freigeben
Mit DATEV Belegfreigabe online oder DATEV Belegfreigabe online comfort stellen Ihre Mandanten sicher, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur dann in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen, wenn sie zuvor geprüft wurden.
Belege können gezielt den zuständigen Freigebenden zur Prüfung zugewiesen werden. Die Freigebenden erhalten so nur die für sie relevanten Rechnungen zur Bearbeitung. Diese können auch mobil geprüft und freigeben werden. Alle Beteiligten haben stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs.
Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Ihre Mandanten können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege vorhanden sind.
Durch Workflows können Ihre Mandanten ihre individuellen Rechnungsprüfprozesse in der Software abbilden, vom 4-Augen-Prinzip bis hin zu automatischen Zuweisungen oder Freigaben.
Die Cloud-Services DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort setzen DATEV Unternehmen online voraus.
Belege freigeben mit zwei verschiedenen Varianten
DATEV bietet zwei unterschiedliche Varianten, um Belege im Mandantenunternehmen freizugeben. Um herauszufinden, welche Softwarelösung für Ihre Mandanten die richtige ist, haben wir die wichtigsten Aspekte zum Funktionsumfang aufgelistet:
|Belegfreigabe online
|Belegfreigabe online comfort
|Einstufiger Freigabeprozess
|✓
|✓
|Mehrstufige Freigabeprozesse
|✗
|✓
|Freigebergruppen erstellen
|✓
|✓
|Gruppenfreigaben mit Vier- (oder mehr) Augen-Prinzip
|✗
|✓
|E-Mail-Benachrichtigungen
|✓
|✓
|Stellvertreterregelung
|✗
|✓*
|Freigabeworkflows erstellen
|✗
|✓
|Automatische Zuweisung an Freigeber anhand folgender Kriterien:
|■ Belegtyp
|✗
|✓
|■ Geschäftspartner
|✗
|✓*
|■ Betrag
|✗
|✓
|■ weitere Kriterien
|✗
|✓*
|Automatische Freigabe anhand folgender Kriterien:
|■ Belegtyp
|✗
|✓
|■ Geschäftspartner
|✗
|✓*
|■ Betrag (z. B. Bagatellgrenze)
|✗
|✓
|■ weitere Kriterien
|✗
|✓*
* im Zuge der Weiterentwicklung geplant