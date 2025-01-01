DATEV Belegfreigabe online comfort
- Belege mehrstufig prüfen und freigeben
- Automatische Zuweisung durch individuelle Workflows
- Individuelle Freigabeprozesse mit 4-Augen-Prinzip
- Mobil auf dem Smartphone verwendbar, Freigaben auch von unterwegs
Der Cloud-Service DATEV Belegfreigabe online comfort ist Bestandteil von DATEV Unternehmen online. Wenn Sie DATEV Unternehmen online nutzen, können Sie einen neuen Bestand inklusive Belegfreigabe online comfort anlegen oder einen bestehenden Bestand entsprechend erweitern.
Nutzungsvoraussetzung
Voraussetzungen:
DATEV Unternehmen online
Belege online
Persönliches Zugangsmedium (SmartLogin oder mIDentity-Stick)
Jetzt bestellen! - Die Schritt für Schritt-Anleitung.
Hinweis für alle Unternehmenskunden: Die Freischaltung können Sie über Ihre Steuerkanzlei beauftragen.
Inhalte
Beschreibung
Mit dem Cloud-Service DATEV Belegfreigabe online comfort stellen Sie sicher, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur dann in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen, wenn sie zuvor geprüft wurden.
Unterstützt beim Prüfen von Belegen
Mit Belegfreigabe online comfort können Rechnungen digital geprüft und freigegeben werden. Dazu werden die Belege direkt an einzelne Mitarbeiter, ganze Teams oder spezifische Gruppen zur Freigabe zugewiesen. Dieser Zuweisungsprozess kann auch anhand von Regeln automatisiert werden.
Jeder Beteiligte im Prozess hat Zugriff auf die ihm zugewiesenen Rechnungen und kann vor der Freigabe mit nur wenigen Klicks zusätzliche Informationen erfassen, beispielsweise die Kostenstelle. Der digitale Prozess gewährleistet einen schnellen und transparenten Datenfluss - auch beim mobilen Arbeiten.
Dank automatischer Freigaben müssen nur noch abweichende Belege manuell geprüft werden. Bei wiederkehrenden Rechnungen ist keine manuelle Prüfung mehr erforderlich. Im Vergleich zur herkömmlichen, papierbasierten Freigabe bietet der digitale Prozess deutliche Vorteile. Er ist nicht nur effizienter, sondern auch weniger anfällig für Fehler. Zudem behalten alle Beteiligten stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs und können bei Bedarf gezielt eingreifen.
Belegfreigabe online comfort gewährleistet, dass ausschließlich geprüfte Belege in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen.
Leistungen
- Belege vor dem Zahlen und Buchen freigeben
- Durchgängige digitale Prüfung und Freigabe von Rechnungen
- Zuweisung von Belegen zur Freigabe an einen Mitarbeiter
- Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert
- Freigeber können nur die ihnen zugewiesenen Belege sehen
- Erkennung und Auswahl von Geschäftspartnern*
- Notizen und Kostenstelle zum Beleg erfassen
- Konfiguration der Erfassungsmaske
- E-Mail-Benachrichtigung bei neuen zu prüfenden Belegen
- Mobil auf dem Smartphone verwendbar (in Verbindung mit dem Zugangsmedium DATEV SmartLogin)
- Ortsunabhängiger Zugriff auf die Belege
- Mehrsprachig nutzbar (Deutsch, Englisch)
Einen detaillierten Funktionsvergleich zwischen Belegfreigabe online und Belegfreigabe online comfort finden Sie unter: Belege freigeben mit DATEV Unternehmen online
* Hinweis: Die Geschäftspartner müssen hierfür in DATEV Stammdaten online hinterlegt werden. Für die Erkennung ist neben dem Geschäftspartnernamen mindestes eines der nachfolgenden Felder USt-ID, Steuernummer oder IBAN erforderlich.
Erste Schritte
Klicktutorials für einen ersten Eindruck
Preise
DATEV Belegfreigabe online comfort
