Mit dem Cloud-Service DATEV Belegfreigabe online comfort stellen Sie sicher, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur dann in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen, wenn sie zuvor geprüft wurden.

Unterstützt beim Prüfen von Belegen

Mit Belegfreigabe online comfort können Rechnungen digital geprüft und freigegeben werden. Dazu werden die Belege direkt an einzelne Mitarbeiter, ganze Teams oder spezifische Gruppen zur Freigabe zugewiesen. Dieser Zuweisungsprozess kann auch anhand von Regeln automatisiert werden.

Jeder Beteiligte im Prozess hat Zugriff auf die ihm zugewiesenen Rechnungen und kann vor der Freigabe mit nur wenigen Klicks zusätzliche Informationen erfassen, beispielsweise die Kostenstelle. Der digitale Prozess gewährleistet einen schnellen und transparenten Datenfluss - auch beim mobilen Arbeiten.

Dank automatischer Freigaben müssen nur noch abweichende Belege manuell geprüft werden. Bei wiederkehrenden Rechnungen ist keine manuelle Prüfung mehr erforderlich. Im Vergleich zur herkömmlichen, papierbasierten Freigabe bietet der digitale Prozess deutliche Vorteile. Er ist nicht nur effizienter, sondern auch weniger anfällig für Fehler. Zudem behalten alle Beteiligten stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs und können bei Bedarf gezielt eingreifen.

Belegfreigabe online comfort gewährleistet, dass ausschließlich geprüfte Belege in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen.