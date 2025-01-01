DATEV Belegfreigabe online

Der Cloud-Service Belegfreigabe online setzt DATEV Unternehmen online voraus. Wenn Sie DATEV Unternehmen online bestellt haben, können Sie einen Mandantenbestand mit Belege online um Belegfreigabe online erweitern.

Unterstützt beim Prüfen von Belegen

Mit Belegfreigabe online können Sie sicherstellen, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur geprüft in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen.

Belegfreigabe online bietet Ihnen die Möglichkeit, Belege gezielt dem zuständigen Freigeber zur Prüfung zuzuweisen, damit dieser nur die für ihn relevanten Belege zur Bearbeitung erhält.

Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Sie können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege in Belegfreigabe online vorhanden sind.

Belegfreigabe online wird kontinuierlich weiterentwickelt, der Funktionsumfang wird in den nächsten Monaten wachsen. Derzeit kann die Nutzung von Belegfreigabe online noch zu Einschränkungen bei Belege online führen.

Detaillierte Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1022570.