DATEV Belegfreigabe online
- Belege prüfen und freigeben
- Belege an einen Mitarbeiter oder eine Abteilung zur Prüfung zuweisen
- Mitarbeiter können nur die ihnen zugewiesenen Belege sehen
- Mobile Anwendung möglich
Nutzungsvoraussetzungen
Voraussetzungen:
-
DATEV Unternehmen online
-
Belege online
-
Persönliches Zugangsmedium (SmartLogin oder mIDentity-Stick)
Jetzt bestellen! - Die Schritt für Schritt-Anleitung.
Hinweis für alle Unternehmenskunden: Die Freischaltung können Sie über Ihre Steuerkanzlei beauftragen.
Inhalte
Beschreibung
Der Cloud-Service Belegfreigabe online setzt DATEV Unternehmen online voraus. Wenn Sie DATEV Unternehmen online bestellt haben, können Sie einen Mandantenbestand mit Belege online um Belegfreigabe online erweitern.
Unterstützt beim Prüfen von Belegen
Mit Belegfreigabe online können Sie sicherstellen, dass ausgewählte Belege (z. B. Eingangsrechnungen) nur geprüft in die Finanzbuchführung und zur Bezahlung gelangen.
Belegfreigabe online bietet Ihnen die Möglichkeit, Belege gezielt dem zuständigen Freigeber zur Prüfung zuzuweisen, damit dieser nur die für ihn relevanten Belege zur Bearbeitung erhält.
Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Sie können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege in Belegfreigabe online vorhanden sind.
Belegfreigabe online wird kontinuierlich weiterentwickelt, der Funktionsumfang wird in den nächsten Monaten wachsen. Derzeit kann die Nutzung von Belegfreigabe online noch zu Einschränkungen bei Belege online führen.
Detaillierte Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center im Dokument 1022570.
Leistungen
- Belege vor dem Zahlen und Buchen freigeben
- Durchgängige digitale Prüfung und Freigabe von Rechnungen
- Zuweisung von Belegen zur Freigabe an einen Mitarbeiter
- Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert
- Freigeber können nur die ihnen zugewiesenen Belege sehen
- Erkennung und Auswahl von Geschäftspartnern*
- Notizen und Kostenstelle zum Beleg erfassen
- Konfiguration der Erfassungsmaske
- E-Mail-Benachrichtigung bei neuen zu prüfenden Belegen
- Mobil auf dem Smartphone verwendbar (in Verbindung mit dem Zugangsmedium DATEV SmartLogin)
- Ortsunabhängiger Zugriff auf die Belege
- Mehrsprachig nutzbar (Deutsch, Englisch)
Einen detaillierten Funktionsvergleich zwischen Belegfreigabe online und Belegfreigabe online comfort finden Sie unter: Belege freigeben mit DATEV Unternehmen online
* Hinweis: Die Geschäftspartner müssen hierfür in DATEV Stammdaten online hinterlegt werden. Für die Erkennung ist neben dem Geschäftspartnernamen mindestes eines der nachfolgenden Felder USt-ID, Steuernummer oder IBAN erforderlich.
Erste Schritte
Klick-Tutorial für einen ersten Eindruck
Einblick in die Software
Preise
