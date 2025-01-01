Ein Mann arbeitet an seinem Laptop.

Die Freigabe von Rechnungen oder anderen Dokumenten wird mit DATEV Unternehmen online zu einem durchgängig digitalen Prozess. Das Zusatzmodul DATEV Belegfreigabe online (comfort) ermöglicht, Belege gezielt dem zuständigen Bearbeiter zur Prüfung zuzuordnen, sodass dieser nur die für ihn relevanten Belege zur Bearbeitung erhält.

Nutzen Sie eine der zwei Varianten - Sie haben die Wahl.

Ihre Vorteile

  • Digitale Prozesse

    Vergessen Sie zeitraubende manuelle Prozesse. Mit DATEV Belegfreigabe online weisen Sie Belege blitzschnell den richtigen Personen oder Gruppen zur Freigabe zu. Jeder beteiligte Mitarbeiter erhält Zugriff auf die ihm zugewiesenen Rechnungen und kann vor der Freigabe einfach zusätzliche Informationen wie Kostenstellen erfassen. Die Freigabe kann bequem und ortsunabhängig erfolgen - sogar mobil von unterwegs.

  • Transparenz und Übersicht

    Alle Beteiligten haben den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs und wissen immer, wer den Beleg in Bearbeitung hat. Das erleichtert die Kommunikation und Zusammenarbeit im Freigabeprozess.

  • Entlastung durch Automatisierung

    Dank individuell anpassbarer Workflows können Belege automatisch zugewiesen werden. Wird auch die automatische Freigabe genutzt, müssen nur noch abweichende Belege manuell geprüft werden. Dadurch kann der gesamte Freigabeprozess reibungslos und äußerst zeitsparend abgewickelt werden.

Das Bild zeigt einen Bildausschnitt aus dem Produkt Belegfreigabe online comfort.

Produktbeschreibung

Mit DATEV Belegfreigabe online (comfort) weisen Sie Belege gezielt den zuständigen Freigebenden zur Prüfung zu. Die Freigebenden erhalten so nur die für sie relevanten Rechnungen zur Bearbeitung. Diese können auch mobil geprüft und freigeben werden. Alle Beteiligten haben stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs.

Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Sie können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege vorhanden sind.

Durch Workflows können Sie Ihre individuellen Rechnungsprüfprozesse in der Software abbilden, vom 4-Augen-Prinzip bis hin zu automatischen Zuweisungen oder Freigaben.

 

Nutzungsvoraussetzung

Die Cloud-Services DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort setzen DATEV Unternehmen online voraus. Gemeinsam mit Ihrer Kanzlei können Sie die Anwendung bestellen und einrichten.

Belege freigeben mit DATEV

DATEV bietet Ihnen zwei unterschiedliche Varianten, um Belege in Ihrem Unternehmen freizugeben. Um herauszufinden, welche Softwarelösung für Sie die Richtige ist, haben wir die wichtigsten Aspekte zum Funktionsumfang aufgelistet:

 

 Belegfreigabe online Belegfreigabe online comfort
Einstufiger Freigabeprozess
 
Mehrstufige Freigabeprozesse
 
Freigebergruppen erstellen
 
Gruppenfreigaben mit Vier- (oder mehr) Augen-Prinzip
 
E-Mail-Benachrichtigungen
 
Auswahl und Erkennung der Geschäftspartner
 
Stellvertreterregelung
 
Freigabeworkflows erstellen
 
Konfiguration der Erfassungsmaske
 
Automatische Zuweisung an Freigeber anhand folgender Kriterien:
   
■ Rechnungsart
 
■ Belegtyp
 
■ Geschäftspartner
 
■ Betrag
 
■ weitere Kriterien
 *
Automatische Freigabe anhand folgender Kriterien:
   
■ Rechnungsart
 
■ Belegtyp
 
■ Geschäftspartner
 
■ Betrag (z. B. Bagatellgrenze)
 
■ weitere Kriterien
 *

 

* im Zuge der Weiterentwicklung geplant

Erfolgreiche Integration der E-Rechnung in Unternehmensprozesse

Die gesetzlichen Vorhaben zum Thema elektronische Rechnung (E-Rechnung) entwickeln sich derzeit dynamisch. DATEV Belegfreigabe online (comfort) unterstützt Sie beim Prüfen und Freigeben von E-Rechnungen.

Informieren Sie sich jetzt über die neuen Entwicklungen und aktuellen gesetzlichen Regelungen.

