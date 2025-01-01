Die Freigabe von Rechnungen oder anderen Dokumenten wird mit DATEV Unternehmen online zu einem durchgängig digitalen Prozess. Das Zusatzmodul DATEV Belegfreigabe online (comfort) ermöglicht, Belege gezielt dem zuständigen Bearbeiter zur Prüfung zuzuordnen, sodass dieser nur die für ihn relevanten Belege zur Bearbeitung erhält.
Nutzen Sie eine der zwei Varianten - Sie haben die Wahl.
Ihre Vorteile
Produktbeschreibung
Mit DATEV Belegfreigabe online (comfort) weisen Sie Belege gezielt den zuständigen Freigebenden zur Prüfung zu. Die Freigebenden erhalten so nur die für sie relevanten Rechnungen zur Bearbeitung. Diese können auch mobil geprüft und freigeben werden. Alle Beteiligten haben stets den Überblick über den aktuellen Bearbeitungsstatus eines Belegs.
Freigeber und Freigabezeitpunkt werden protokolliert. Im Prüfprozess können Informationen für die Finanzbuchführung hinterlegt werden. Sie können sich per E-Mail benachrichtigen lassen, sobald neue zu prüfende Belege vorhanden sind.
Durch Workflows können Sie Ihre individuellen Rechnungsprüfprozesse in der Software abbilden, vom 4-Augen-Prinzip bis hin zu automatischen Zuweisungen oder Freigaben.
Nutzungsvoraussetzung
Die Cloud-Services DATEV Belegfreigabe online und DATEV Belegfreigabe online comfort setzen DATEV Unternehmen online voraus. Gemeinsam mit Ihrer Kanzlei können Sie die Anwendung bestellen und einrichten.
Belege freigeben mit DATEV
DATEV bietet Ihnen zwei unterschiedliche Varianten, um Belege in Ihrem Unternehmen freizugeben. Um herauszufinden, welche Softwarelösung für Sie die Richtige ist, haben wir die wichtigsten Aspekte zum Funktionsumfang aufgelistet:
|Belegfreigabe online
|Belegfreigabe online comfort
|Einstufiger Freigabeprozess
|✓
|✓
|Mehrstufige Freigabeprozesse
|✗
|✓
|Freigebergruppen erstellen
|✓
|✓
|Gruppenfreigaben mit Vier- (oder mehr) Augen-Prinzip
|✗
|✓
|E-Mail-Benachrichtigungen
|✓
|✓
|Auswahl und Erkennung der Geschäftspartner
|✓
|✓
|Stellvertreterregelung
|✗
|✓
|Freigabeworkflows erstellen
|✗
|✓
|Konfiguration der Erfassungsmaske
|✓
|✓
|Automatische Zuweisung an Freigeber anhand folgender Kriterien:
|■ Rechnungsart
|✗
|✓
|■ Belegtyp
|✗
|✓
|■ Geschäftspartner
|✗
|✓
|■ Betrag
|✗
|✓
|■ weitere Kriterien
|✗
|✓*
|Automatische Freigabe anhand folgender Kriterien:
|■ Rechnungsart
|✗
|✓
|■ Belegtyp
|✗
|✓
|■ Geschäftspartner
|✗
|✓
|■ Betrag (z. B. Bagatellgrenze)
|✗
|✓
|■ weitere Kriterien
|✗
|✓*
* im Zuge der Weiterentwicklung geplant
Erfolgreiche Integration der E-Rechnung in Unternehmensprozesse
Die gesetzlichen Vorhaben zum Thema elektronische Rechnung (E-Rechnung) entwickeln sich derzeit dynamisch. DATEV Belegfreigabe online (comfort) unterstützt Sie beim Prüfen und Freigeben von E-Rechnungen.
Informieren Sie sich jetzt über die neuen Entwicklungen und aktuellen gesetzlichen Regelungen.
