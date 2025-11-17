Die DATEV Eigenorganisationspakete digitalisieren Ihren E-Rechnungsausgangsprozess vollständig. Schreiben Sie E-Rechnungen und stellen Sie sie z. B. einfach per E-Mail bereit.
Mit den Eigenorganisations-Paketen compact, classic und comfort erstellen und versenden Sie E-Rechnungen schnell und unkompliziert an Ihre Mandantinnen und Mandanten.
So erstellen und versenden Sie E-Rechnungen
- Schalten Sie die E-Rechnung in DATEV Eigenorganisation frei und nehmen Sie die notwendigen Einstellungen vor.
- Danach können Sie schnell und einfach Rechnungen in DATEV Eigenorganisation erstellen.
- Der GoBD-konforme E-Rechnungsversand an Ihre Mandantinnen und Mandanten erfolgt automatisch in DATEV Eigenorganisation.
- Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Mandanten. Ihre Mandanten erhalten mit der kostenpflichtigen Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform automatisch eine TRAFFIQX®-ID.
- Tragen Sie dafür die TRAFFIQX®-ID Ihres Mandanten in die DATEV Eigenorganisationslösungen ein.
- Speichern Sie die Rechnung GoBD-konform in DATEV DMS oder in der DATEV Dokumentenablage. Sie ist in DATEV Eigenorganisation bereits vorhanden.
Ausblick DATEV E-Rechnungspostfach (DATEV E-Rechnungsplattform)
Der Versand von E-Rechnungen über das DATEV E-Rechnungspostfach und die Anbindung von Softwarelösungen von Drittanbietern wird Mitte 2026 möglich sein.
Ausblick: E-Rechnungen versenden über die DATEV E-Rechnungsplattform
Das Portfolio der DATEV ist bestens gerüstet für die kommende E-Rechnungspflicht, sowohl in der Kanzlei als auch bei den Mandanten.
Henning Berger
BHK Berger Heister Kretschmann GmbH
Ihre Produkte für den E-Rechnungsausgang
DATEV Eigenorganisation
Mit allen drei Programmpaketen von DATEV Eigenorganisation können Sie Ihren Rechnungsausgangsprozess auf das E-Rechnungsformat umstellen.
DATEV Eigenorganisation compact ist Bestandteil des DATEV Basis-Angebots und DATEV Eigenorganisation classic ist Bestandteil des DATEV Mehrwert-Angebots.
DATEV DMS und DATEV Dokumentenablage
Mit den DATEV Eigenorganisationspaketen erhalten Sie kostenlosen Zugriff auf die revisionssichere DATEV Dokumentenablage – die Basis Ihrer digitalen Dokumentenorganisation. Hinweis: Für die Revisionssicherheit ist ein Update erforderlich.
DATEV DMS erweitert die Dokumentenablage um Features wie elektronische Workflows für Kanzleiprozesse. Beide Lösungen ermöglichen, dass Sie GoBD-konforme E-Rechnungen speichern und archivieren können.
Belege online in DATEV Unternehmen online
DATEV Eigenorganisationspakete ermöglichen es, E-Rechnungen direkt in Belege online bei DATEV Unternehmen online bereitzustellen. Dies fördert eine einfache Zusammenarbeit mit Ihren Mandantinnen und Mandanten und durchgängige Prozesse.
Unterstützungsangebote
Hilfe zur Selbsthilfe
- DATEV Eigenorganisation compact | classic: E-Rechnung (ZUGFeRD oder XRechnung) einrichten und versenden in Rechnungsschreibung - Dok-Nr.: 1018466
- DATEV Eigenorganisation compact | classic: TRAFFIQX®-ID erfassen in Rechnungsschreibung - Dok-Nr.: 1029995
- DATEV Eigenorganisation comfort: E-Rechnung (XRechnung und ZUGFeRD ab 2.0) einrichten und versenden - Dok-Nr.: 1018463
- DATEV Eigenorganisation comfort: TRAFFIQX®-ID erfassen in Eigenorganisation comfort - Dok-Nr.: 1038636
Seminare, Beratungen und Verlagsmedien
- Präsenzseminar DATEV Eigenorganisation compact | classic: Rechnungserstellung für Neuanwender
- Lernvideo DATEV Eigenorganisation comfort: E-Rechnung und andere digitale Rechnungsformate
- Kompaktwissen: Wachstumschancengesetz
- Fachbuch: Digitalisierung von Geschäftsprozessen im Rechnungswesen
- Fachbuch: Rechnungen schreiben - schnell, einfach, wirksam
Sie nutzen DATEV Eigenorganisation?
Das sind Ihre nächsten Schritte:
- DATEV Lernvideos nutzen - mehr
- Prozesse anpassen und Mandantschaft informieren - E-Mail-Vorlage
- Tipp: Nutzen Sie das TRAFFIQX®-Netzwerk für den sicheren Rechnungsaustausch mit Ihren Mandanten.
- Beginnen Sie mit einer kleinen Gruppe von Mandanten, die Sie einladen, sich auf der DATEV E-Rechnungsplattform zu registrieren.
- Mit der Aktivierung des DATEV E-Rechnungspostfachs auf der DATEV E-Rechnungsplattform erhalten Ihre Mandanten eine TRAFFIQX®-ID.
- Tragen Sie danach die TRAFFIQX®-ID Ihres Mandanten in die DATEV Eigenorganisationslösungen ein.
4. E-Rechnung in DATEV Eigenorganisation freischalten und einrichten - DATEV Eigenorganisation compact/classic, DATEV Eigenorganisation comfort
DATEV ProCheck-Prozesse
Unser Unterstützungspaket E-Rechnung für Sie
Unsere Unterstützungsmedien wurden grundlegend überarbeitet und optimiert. Wenn Sie diese vor dem 17. November 2025 heruntergeladen haben, holen Sie sich jetzt die neueste Version!
Alle Vorteile auf einen Blick. Sie suchen Materialien zum Thema? Hier finden Sie Leitfäden, E-Mail-Vorlagen und Präsentationen zum Download. Sie haben Fragen zur E-Rechnungsplattform? Hier finden Sie einen Überblick. Holen Sie sich jetzt das Unterstützungspaket und starten Sie mit der Umsetzung. Je früher, desto besser!
Weitere Unterstützungsmöglichkeiten
Digitale DATEV-Kanzlei
Sie haben bereits digitale Prozesse mit DATEV-Software in Ihrer Kanzlei verankert? Dann positionieren Sie sich als innovative Kanzlei bei potenziellen Mandanten und Mitarbeitenden. DATEV unterstützt Sie mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei. Ein Kriterium für 2025 ist die Digitalisierungsquote Rechnungsausgang. Gemessen wird der digitale Versand von E-Rechnungen im ZUGFeRD-Format oder Digitalen Rechnungen aus den DATEV Eigenorganisations-Programmen. Es lohnt sich daher, auf den E-Rechnungsversand zu setzen.