Art.-Nr. 61400 |
Software
Art.-Nr. 96390 |
Software
Art.-Nr. 96366 |
Software

Eigenorganisation compact

  • E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
  • Sicherstellung aktueller Mandantenstammdaten dank zentraler Verwaltung
  • Zeitersparnis bei der Rechnungsschreibung durch integrierte StBVV und Übernahme der erfassten Leistungen
  • Reduzierter Erfassungsaufwand und Kostenersparnis durch Nutzung des elektronischen Bescheidabgleichs
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Hinweis

Hinweis

DATEV Eigenorganisation compact ist im Leistungsumfang des DATEV Basis-Angebots enthalten.

Inhalte

Beschreibung

DATEV Eigenorganisation compact ist Ihre kompakte Einstiegslösung.

Sie hilft Ihnen als Berufseinsteiger oder Inhaber einer kleineren Kanzlei beim schnellen Aufbau einer leistungsfähigen Büroorganisation und unterstützt Sie umfassend bei der Verwaltung Ihrer Kanzleidaten, während Sie sich auf wesentlichere Aufgaben konzentrieren können. Rechnungsschreibung, Leistungserfassung, Dokumentenverwaltung und Postausgang sowie der elektronische Bescheidabgleich sind Sache von DATEV Eigenorganisation compact. Bei nur einmaliger Erfassung verwalten Sie redundanzfrei alle Mandanten-, Mitarbeiter- und Institutionsstammdaten - das vermeidet Fehler und Doppelarbeiten.

Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation classic einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.

Leistungen

  • Einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.

  • Sie sparen Zeit durch konsequenten Einsatz von Dokumentvorlagen in Verbindung mit Platzhaltern.

  • Standardauswertungen liefern Ihnen jederzeit den notwendigen Überblick über die Stammdaten und die Rechnungsschreibung.

  • Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter und wie der Bearbeitungsstatus ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.

  • Rechnungen können auf Basis von Gegenstandswerten aus der Leistungserstellung oder auf Basis von Zeitgebühren aus der integrierten Zeitaufschreibung erstellt werden. Sie können sofort den Deckungsbeitrag ermitteln.

  • Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.

  • Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Digitalen Dokumentenablage nachbilden und Postausgänge sicher verwalten.

  • Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.

Erste Schritte

Kundenstimme

Firmen oder Kanzleilogo

Der elektronische Postausgang in Eigenorganisation compact ist für mich als Nachweis meines Postverkehrs unverzichtbar, platzsparend und in sekundenschnelle nach allen möglichen Kriterien selektiv darstellbar.

Dipl.-Kfm. Thomas Erbach,
Steuerberater
Steuerberatung Thomas Erbach, Leinfelden-Echterdingen

Produktvergleich

Funktion Eigenorganisation comfort  Eigenorganisation classic   Eigenorganisation compact
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
     
zusätzliche Auftragsinformationen
    
Aufgaben
    
Vorlagenverwaltung
    
Schnellinfos
    
Schriftguterstellung
    
Stammdaten Eigenorganisation
     
Interessenten
    
zusätzliche Auswertungen
    
individuelle Felder
    
Prozessunterstützung
    
Mandantenstammdaten
    
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
     
Postausgang
    
elektronischer Bescheidabgleich
    
Posteingang, Fristüberwachung
    
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
     
individuelle Ablage
    
Handakte
    
MS-Office- und MS-Outlook-Integration
    
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
     
Erinnerungsschreiben
    
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen
    
Zeiten, Honorare, Aufträge, Eigenorganisation
     
Rechnungsschreibung
    
dezentrale Leistungserfassung
    
Leistungserfassung
    
Angebotsmanagement
    
Planung Eigenorganisation
     
Mitarbeitereinsatzplanung
    
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
    
Controlling Eigenorganisation
     
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
    
Abbilden von Organisationsstrukturen
    
Umsatzverteilung
    
Frühwarnsystem
    
strategisches Controlling
    
operatives Controlling
    
Standardauswertung
    

Preise

Art.-Nr. 96366 | Software

Eigenorganisation compact

Jetzt bestellen

Zusatzprodukte

Software | Art.-Nr. 62560

Toolbox Neuanlage eines Mandats
Software | Art.-Nr. 64705

Toolbox Vordrucke für die Beratungspraxis
Software | Art.-Nr. 90330

Dokumentenablage Revisionssicherheit