DATEV Eigenorganisation compact ist Ihre kompakte Einstiegslösung.

Sie hilft Ihnen als Berufseinsteiger oder Inhaber einer kleineren Kanzlei beim schnellen Aufbau einer leistungsfähigen Büroorganisation und unterstützt Sie umfassend bei der Verwaltung Ihrer Kanzleidaten, während Sie sich auf wesentlichere Aufgaben konzentrieren können. Rechnungsschreibung, Leistungserfassung, Dokumentenverwaltung und Postausgang sowie der elektronische Bescheidabgleich sind Sache von DATEV Eigenorganisation compact. Bei nur einmaliger Erfassung verwalten Sie redundanzfrei alle Mandanten-, Mitarbeiter- und Institutionsstammdaten - das vermeidet Fehler und Doppelarbeiten.

Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation classic einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.