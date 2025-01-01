Eigenorganisation compact
- E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard erstellen und versenden (EU-Norm EN 16931)
- Sicherstellung aktueller Mandantenstammdaten dank zentraler Verwaltung
- Zeitersparnis bei der Rechnungsschreibung durch integrierte StBVV und Übernahme der erfassten Leistungen
- Reduzierter Erfassungsaufwand und Kostenersparnis durch Nutzung des elektronischen Bescheidabgleichs
Hinweis
DATEV Eigenorganisation compact ist im Leistungsumfang des DATEV Basis-Angebots enthalten.
Beschreibung
DATEV Eigenorganisation compact ist Ihre kompakte Einstiegslösung.
Sie hilft Ihnen als Berufseinsteiger oder Inhaber einer kleineren Kanzlei beim schnellen Aufbau einer leistungsfähigen Büroorganisation und unterstützt Sie umfassend bei der Verwaltung Ihrer Kanzleidaten, während Sie sich auf wesentlichere Aufgaben konzentrieren können. Rechnungsschreibung, Leistungserfassung, Dokumentenverwaltung und Postausgang sowie der elektronische Bescheidabgleich sind Sache von DATEV Eigenorganisation compact. Bei nur einmaliger Erfassung verwalten Sie redundanzfrei alle Mandanten-, Mitarbeiter- und Institutionsstammdaten - das vermeidet Fehler und Doppelarbeiten.
Zudem können Sie mit DATEV Eigenorganisation classic einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden. Erfahren Sie mehr zum Thema E-Rechnung.
Leistungen
Einfach und schnell E-Rechnungen gemäß dem gesetzlichen Standard (EU-Norm EN 16931) erstellen und versenden.
Sie sparen Zeit durch konsequenten Einsatz von Dokumentvorlagen in Verbindung mit Platzhaltern.
Standardauswertungen liefern Ihnen jederzeit den notwendigen Überblick über die Stammdaten und die Rechnungsschreibung.
Durch die Schnellinfo "Leistungsübersicht" haben Sie stets im Blick, welche Leistung Sie für den jeweiligen Mandanten erbringen, wer der zuständige Mitarbeiter und wie der Bearbeitungsstatus ist. So sind Sie gegenüber Ihren Mandanten jederzeit auskunftsfähig.
Rechnungen können auf Basis von Gegenstandswerten aus der Leistungserstellung oder auf Basis von Zeitgebühren aus der integrierten Zeitaufschreibung erstellt werden. Sie können sofort den Deckungsbeitrag ermitteln.
Mit dem elektronischen Bescheidabgleich erkennen Sie Abweichungen zwischen der Steuererklärung und dem Steuerbescheid auf einen Blick.
Sie können Dokumente mandantenorientiert organisieren, die Struktur der Papierablage Ihrer Kanzlei in der Digitalen Dokumentenablage nachbilden und Postausgänge sicher verwalten.
Mit der Bestellung dieses Produktes erhalten Sie automatisch regelmäßig und bedarfsbezogen aktuelle Informationen zur Umsetzung von gesetzlichen Änderungen im betrieblichen Rechnungswesen und Tipps und Tricks, die Sie beim täglichen Arbeiten mit dem Produkt unterstützen. Dieser Infoservice kann Hinweise zu neuen kostenpflichtigen Funktionen oder Programmen der DATEV eG enthalten.
Kundenstimme
Der elektronische Postausgang in Eigenorganisation compact ist für mich als Nachweis meines Postverkehrs unverzichtbar, platzsparend und in sekundenschnelle nach allen möglichen Kriterien selektiv darstellbar.
Dipl.-Kfm. Thomas Erbach,
Steuerberater
Steuerberatung Thomas Erbach, Leinfelden-Echterdingen
Produktvergleich
|Funktion
|Eigenorganisation comfort
|Eigenorganisation classic
|Eigenorganisation compact
|
DATEV Arbeitsplatz Eigenorganisation
|
zusätzliche Auftragsinformationen
|✓
|✗
|✗
|
Aufgaben
|✓
|✓
|✓
|
Vorlagenverwaltung
|✓
|✓
|✓
|
Schnellinfos
|✓
|✓
|✓
|
Schriftguterstellung
|✓
|✓
|✓
|
Stammdaten Eigenorganisation
|
Interessenten
|✓
|✗
|✗
|
zusätzliche Auswertungen
|✓
|✓
|✗
|
individuelle Felder
|✓
|✓
|✗
|
Prozessunterstützung
|✓
|✓
|✓
|
Mandantenstammdaten
|✓
|✓
|✓
|
Post, Fristen und Bescheide Eigenorganisation
|
Postausgang
|✓
|✓
|✓
|
elektronischer Bescheidabgleich
|✓
|✓
|✓
|
Posteingang, Fristüberwachung
|✓
|✓
|✗
|
Digitale Dokumentenablage Eigenorganisation
|
individuelle Ablage
|✓
|✓
|✓
|
Handakte
|✓
|✓
|✓
|
MS-Office- und MS-Outlook-Integration
|✓
|✓
|✓
|
Steuer- und Beitragszahlungen Eigenorganisation
|
Erinnerungsschreiben
|✓
|✓
|✗
|
Erfassung und Verwaltung von Steuer- und Beitragszahlungen
|✓
|✓
|✗
|
Zeiten, Honorare, Aufträge, Eigenorganisation
|
Rechnungsschreibung
|✓
|✓
|✓
|
dezentrale Leistungserfassung
|✓
|✓
|✗
|
Leistungserfassung
|✓
|✓
|✓
|
Angebotsmanagement
|✓
|✗
|✗
|
Planung Eigenorganisation
|
Mitarbeitereinsatzplanung
|✓
|✗
|✗
|
Auftragsinfo/Bearbeitungsstände
|✓
|✓
|✗
|
Controlling Eigenorganisation
|
Unterstützung interdisziplinärer Kanzleien
|✓
|✗
|✗
|
Abbilden von Organisationsstrukturen
|✓
|✗
|✗
|
Umsatzverteilung
|✓
|✗
|✗
|
Frühwarnsystem
|✓
|✗
|✗
|
strategisches Controlling
|✓
|✗
|✗
|
operatives Controlling
|✓
|✓
|✗
|
Standardauswertung
|✓
|✓
|✓