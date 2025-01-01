In Ihrer Kanzlei kommen täglich die unterschiedlichsten Informationen in

Papierform, digital oder telefonisch an. Klare Arbeitsabläufe sind wichtig,

damit Ihrer Kanzlei alle geschäftsrelevanten Informationen zur richtigen Zeitund am richtigen Ort zur Verfügung stehen.

Das Ziel sollte sein, alle Daten zentral abzulegen, sodass sie jederzeit und von

jedem in der Kanzlei gefunden werden können. Die perfekte Grundlage: ein

digitales Archiv und eine durchdachte Organisation aller Informationen und

Dokumente.