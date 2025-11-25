Online-Übungen während des Seminars

Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.

Seminarnutzen

Sie lernen, die Programmteile "Leistungserfassung" und "Rechnungsschreibung" professionell einzusetzen und Verbindungen zu anderen DATEV-Programmen, wie z. B. Einkommensteuer classic/comfort, konsequent zu nutzen.

Nichts geht über eine perfekte Dokumentation Ihrer Kanzleileistungen sowie deren kostendeckende Abrechnung. In diesem Seminar erarbeiten Sie Lösungsansätze, wobei Ihre Erfahrungen, Ziele und Interessen in besonderem Maße eingebunden werden. Der Seminaraufbau ermöglicht Ihnen optimal den sofortigen Transfer der Arbeitsergebnisse in Ihre berufliche Praxis.