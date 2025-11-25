DATEV Eigenorganisation compact/classic - Rechnungserstellung für Neuanwender
- Zeiterfassung
- Übergabe von Gegenstandswerten
- Rechnungen erstellen
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Online-Übungen während des Seminars
Für einen erfolgreichen Seminarbesuch benötigen Sie eine Kamera, ein Mikrofon (nach Möglichkeit Standard-Headset) sowie zwei Bildschirme. In diesem Format greifen Sie von Ihrem Arbeitsplatz auf eine virtuelle Schulungsumgebung zu. Wie in einem Präsenzseminar ermöglichen wir Ihnen, die geschulten Seminarinhalte in den DATEV-Programmen selbst umzusetzen ‒ ohne dabei die Kanzleiprogramme oder -daten verwenden zu müssen.
Seminarnutzen
Sie lernen, die Programmteile "Leistungserfassung" und "Rechnungsschreibung" professionell einzusetzen und Verbindungen zu anderen DATEV-Programmen, wie z. B. Einkommensteuer classic/comfort, konsequent zu nutzen.
Nichts geht über eine perfekte Dokumentation Ihrer Kanzleileistungen sowie deren kostendeckende Abrechnung. In diesem Seminar erarbeiten Sie Lösungsansätze, wobei Ihre Erfahrungen, Ziele und Interessen in besonderem Maße eingebunden werden. Der Seminaraufbau ermöglicht Ihnen optimal den sofortigen Transfer der Arbeitsergebnisse in Ihre berufliche Praxis.
Themen
Anhand typischer Beispiele aus dem Kanzleialltag lernen Sie:
-
Ihre Zeiterfassung durchzuführen
-
Gegenstandswerte zu übergeben
-
Rechnungen zu erstellen
Sie erhalten einen Überblick über:
-
Auswertungen und Schnittstellen
-
Unterstützungsangebote zur individuellen Programmeinrichtung
Details
Teilnehmerkreis
- Neuanwenderinnen und Neuanwender von DATEV Eigenorganisation compact/classic in Steuerberatungskanzleien
- Neuanwenderinnen und Neuanwender der Komponente Rechnungserstellung aus DATEV Eigenorganisation compact/classic
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Wichtiger Hinweis
Die Seminarinhalte werden anhand von DATEV Eigenorganisation classic vermittelt.
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
Termine
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.