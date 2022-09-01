Art.-Nr. 70072 |
DATEV Eigenorganisation compact/classic - Rechnungsschreibung

Wissen zur Rechnungsschreibung für Neuanwender von DATEV Eigenorganisation compact/classic.
  • Arbeitsplatz und Rechnungserstellung
  • Dokumente erstellen und verwalten
  • Praktische Tipps und Empfehlungen
Einmalig
102,00 €
Wissensgebiet Programmwissen
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Dauer ca. 2,5 Std.
Stand 09/2022
Nutzungsdauer 24 Monate
Erfahren Sie wie Sie Rechnungen schreiben und Kosten im Blick behalten. Um das Gelernte in der Praxis umsetzen zu können, muss die Ersteinrichtung des Programms in der Kanzlei abgeschlossen sein.

  • Erstellen (periodischer) Rechnungen

  • Übernehmen von Gegenstandswerten

  • Kennenlernen verschiedener Abrechnungsformen

  • Programmverbindung zu Kanzleibuchführung

  • Wichtige Mandantenstammdaten für die Rechnungsschreibung

  • Neuanwender des DATEV-Programms Eigenorganisation compact/classic

  • Auch für Wiedereinsteiger geeignet

  • Auszubildende

  • Grundlagenwissen Microsoft Windows

  • Ersteinrichtung des Programms Eigenorganisation compact/classic

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Portraitbild der referierenden Person Christian Wielgoss

Christian Wielgoß

Steuerfachangestellter

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

