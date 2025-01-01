Sie haben bereits digitale Prozesse mit DATEV-Software in Ihrer Kanzlei verankert? Dann positionieren Sie sich als innovative Kanzlei bei potenziellen Mandanten. Zeigen Sie neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wie attraktiv eine Stelle in einer digitalen DATEV-Kanzlei ist. DATEV unterstützt Sie dabei mit dem Label Digitale DATEV-Kanzlei. Das Label wurde 2019 erstmals vergeben. Die Vergabe ist an jährlich neu definierte Kriterien gebunden, alle Mitglieder von DATEV können das Label kostenfrei erlangen. Nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre digitale Kompetenz im Markt zu zeigen und sich damit von Wettbewerbern abzugrenzen.
Digitale DATEV-Kanzlei: Die Kriterien für 2025
Prüfen Sie jetzt den Digitalisierungsgrad Ihrer Kanzlei! Für das Label 2025 können Sie sich bis 31.12.2025 qualifizieren. Ab Januar 2026 startet die Vergabe des Labels 2026.
Bereich Rechnungswesen
- Digitalisierungsquote Primanotabuchungen: 75% (unverändert)
- Digitalisierungsquote Bank: 80% (unverändert)
- Anteil Mandanten mit digitalen Belegen: 60% (erhöht um 10%-Punkte)
Bereich Personalwirtschaft
- Digitalisierungsquote Bewegungsdaten: 25% (erhöht um 15%-Punkte)
- Anteil Mandanten mit digitalen Arbeitnehmerauswertungen: 15% (erhöht um 5%-Punkte)
- Bereich SteuernAnteil Mandanten mit digitalen ESt-Belegen: 5% (unverändert)
Bereich Kanzleimanagement
- Digitalisierungsquote Rechnungsausgang: 60% (erhöht um 40%-Punkte)
- Die angegebenen Quoten sind Mindestwerte.
Details zu den einzelnen Kennzahlen finden Sie im Digitalisierungs-Cockpit.
Die Kriterien für 2026
Informieren Sie sich über die Parameter für das Label Digitale Kanzlei 2026! Werben Sie auch im neuen Jahr mit der aktuellen DATEV-Auszeichnung!
Bereich Rechnungswesen
- Digitalisierungsquote Primanotabuchungen: 80% (erhöht um 5%-Punkte)
- Digitalisierungsquote Bank: 80% (unverändert)
- Anteil Mandanten mit digitalen Belegen: 75% (erhöht um 15%-Punkte)
Bereich Personalwirtschaft
- Digitalisierungsquote Bewegungsdaten: 35% (erhöht um 10%-Punkte)
- Anteil Mandanten mit digitalen Arbeitnehmerauswertungen: 20% (erhöht um 5%-Punkte)
Bereich Steuern
- Anteil Mandanten mit digitalen ESt-Belegen: 10% (erhöht um 5%-Punkte)
Bereich Kanzleimanagement
- Digitalisierungsquote Rechnungsausgang: 65% (erhöht um 5% Punkte)
- NEU: Anteil E-Rechnungen: 50%
So erhalten Sie das Label Digitale Kanzlei
Digitalisierungsgrad bestimmen
Ihren individuellen Digitalisierungsgrad können Sie über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen lassen.
Wenden Sie sich dazu an Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei DATEV. Sie werden mit Ihnen das DATEV Digitalisierungs-Cockpit durchlaufen und prüfen, ob Sie die Kriterien für das Label Digitale DATEV-Kanzlei erfüllen.
Sie erfüllen alle geforderten Voraussetzungen? Herzlichen Glückwunsch! Automatisch erhalten Sie bereits zur folgenden Monatsmitte von Ihrer DATEV-Ansprechperson diese Auszeichnung.
Kundenstimmen
Unsere äußerst positive Entwicklung basiert nicht nur auf unseren motivierten Mitarbeitern, sondern auch auf den immer wieder eingebrachten Ratschlägen und innovativen Anregungen in den Quartalsgesprächen. Dank der Unterstützung durch DATEV ist es uns gelungen, die Transformation erfolgreich zu beschreiten. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft gemeinsam mit DATEV gehen.
Christoph Joußen
QUADRILOG Beratergruppe
Wir haben ein Start-up in der Mandantschaft, einen sehr großen Online-Händler, der sich brilliant entwickelt hat. Die vielen Tausend Buchungen im Monat waren manuell überhaupt nicht mehr zu bewerkstelligen. In Zusammenarbeit mit DATEV gelang es, das ganze Thema über eine separat programmierte Schnittstelle zu lösen. Heute läuft die Buchführung wie am Schnürchen – komplett digital.
Dirk Trinn
PST Plöger Skrzeba Trinn StBG PartG
Das Label Digitale DATEV-Kanzlei ist ein wichtiger Bestandteil des Employer-Brandings unserer Kanzlei. Es zu erhalten, gehört zu unseren Jahreszielen bei der Kanzlei-Entwicklung. Um die Wertigkeit des Labels auch für die Zukunft sicherzustellen, könnten die Kriterien gerne etwas sportlicher sein.
Lutz Scherf
Becherer Carl Scherf und Partner mbB Steuerberater
Diese Vermarktungsmöglichkeiten bietet Ihnen DATEV
Wir weisen für Sie das Label Digitale DATEV-Kanzlei in Ihrem Kanzleiprofil auf DATEV SmartExperts aus, sodass potenzielle Mandanten Ihre digitale Kanzlei finden können.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, das Label und den Banner Digitale DATEV-Kanzlei auf DATEV MyMarketing kostenfrei herunterzuladen und anschließend auf Ihrer Kanzlei-Website zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter DATEV MyMarketing.
Internetseite für Mandanten
Verlinken Sie die Internetseite für Mandanten und informieren Sie über Ihre Auszeichnung. So präsentieren Sie die Vorteile einer Digitalen DATEV-Kanzlei.