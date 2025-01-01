Ihren individuellen Digitalisierungsgrad können Sie über das DATEV Digitalisierungs-Cockpit berechnen lassen.

Wenden Sie sich dazu an Ihre Ansprechpartnerin oder Ihren Ansprechpartner bei DATEV. Sie werden mit Ihnen das DATEV Digitalisierungs-Cockpit durchlaufen und prüfen, ob Sie die Kriterien für das Label Digitale DATEV-Kanzlei erfüllen.

Sie erfüllen alle geforderten Voraussetzungen? Herzlichen Glückwunsch! Automatisch erhalten Sie bereits zur folgenden Monatsmitte von Ihrer DATEV-Ansprechperson diese Auszeichnung.