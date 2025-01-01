So funktioniert die Zusammenarbeit mit einer digitalen DATEV-Kanzlei

Durchgehende digitale Lösungen
Label Digitale DATEV-Kanzlei 2026 - Vorschau

Das Label

Die DATEV eG vergibt das Label an Kanzleien, die durch eine konsequente digitale Zusammenarbeit mit ihren Mandantinnen und Mandanten, unterstützt durch DATEV-Software, auffallen. Anhand definierter Kriterien prüft die Genossenschaft mithilfe einer Software den Grad der Digitalisierung in den Bereichen Rechnungswesen, Personalwirtschaft, Steuern und Kanzleimanagement. Diese Kriterien ändern sich jährlich, weswegen die Kanzleien diesen Prozess stets neu durchlaufen müssen. Das Label Digitale DATEV-Kanzlei garantiert somit auch, dass die entsprechenden Kanzleien beim Thema Digitalisierung up to date sind.

Die Zusammenarbeit mit einer digitalen DATEV-Kanzlei bietet viele Vorteile!

  • Durchgängige digitale Zusammenarbeit

    Reduziert administrative Tätigkeiten in Ihrem Unternehmen.

  • Ein zentraler Ort für Ihre Dokumente und Belege

    Über diesen organisieren Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer Kanzlei.

  • Konsequente Nutzung von Schnittstellen

    Vermeidet Fehler, die bei manueller Erfassung entstehen können.

  • Elektronische Erfassung und Verwaltung von Daten und Dokumenten

    Digital und ohne manuelle Brüche können Rechnungen in die Finanzbuchhaltung eingelesen oder Personaldaten in der digitalen Personalakte verwaltet werden. Es gibt viele weitere Möglichkeiten.

  • Unterstützung bei der Umstellung auf digitale Prozesse

    Die Kanzlei arbeitet bereits professionell digitalisiert und kann kompetent weiterhelfen. Zum Beispiel auch, wenn es um den Empfang, die Verarbeitung und den Versand von E-Rechnungen geht.

Das sagen unsere Kunden

  • Mit DATEV Unternehmen online können wir alle Rechnungen und Belege digital verarbeiten und an unseren Steuerberater übermitteln. Damit haben wir wirklich ein papierloses Büro.

    Markus Paulke
    Möbelmanufaktur Sternzeit-Design