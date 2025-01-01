Art.-Nr. 35245 | Kompaktwissen

Anforderungen an die E-Rechnung (B2B), 3. Auflage

Klarstellungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung vom 15.10.2025
  • Digitale Prozesse im Rechnungswesen
  • Software zur Weiterverarbeitung von Rechnungen zwingend erforderlich
  • Erleichterungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

Einmalig
15,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen

Beschreibung

Die gesetzlichen Vorgaben zum Thema „elektronische Rechnung“ werden vom Gesetzgeber ständig weiterentwickelt. Dies betrifft insbesondere den Bereich B2B (Business-to-Business). Zum 01.01.2025  wurde die E-Rechnungspflicht für inländische Rechnungen bei B2B verpflichtend eingeführt. Dies beinhaltet auch ein Meldesystem ab dem Jahre 2028. Für den Versand von E-Rechnungen gibt es bis 31.12.2027 Übergangsregelungen.

Mit Schreiben vom 15.10.2025 geht das BMF nun auf zahlreiche Einzelfragen der neuen E-Rechnung in der Umsatzsteuer ein und ändert insbesondere erstmals umfassend den UStAE in Hinblick auf die neuen Vorschriften zur Rechnungsstellung (BMF, Schreiben vom 15.10.2025 - III C 2 - S 7287-a/00019/007/243). 

  • Einführung verschiedener Fehlerkategorien
  • Erleichterungen für Kleinunternehmer
  • Änderungen der UStEA, z. B. zu Gutschriften und zu umsatzsteuerrechtlichen Pflichtangaben

In der aktualisierten Ausgabe wird zudem das Thema „E-Rechnung und Vorsteuerabzug“ näher beleuchtet.

Kurzinfo

Format Spiralbindung 17 x 24 cm
Erscheinungstermin (vsl.) 01/2026
Seitenzahl (ca) 40
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis,Dieser Artikel ist noch nicht verfügbar
Hinweis zur Produktsicherheit

Digitale Fachliteratur

Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort

Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen

  • Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
  • DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
  • EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
  • Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
  • der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)

zu einem günstigen Monatspreis.

Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.

Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).

Autor

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.

Details & Preise

Art.-Nr. 35245 | Kompaktwissen

Anforderungen an die E-Rechnung (B2B), 3. Auflage

Klarstellungen durch das 2. BMF-Schreiben zur E-Rechnung vom 15.10.2025

Erscheinungstermin: vsl. Januar 2026

Einmalig
15,00 €
Jetzt bestellen

Zum Thema interessant

-
Mandanten-Info-Broschüre | Art.-Nr. 32638

Neuerungen bei der E-Rechnung (B2B)
-
Mandanten-Info | Art.-Nr. 32382

Elektronische Rechnungen - einfach und sicher!
-
Software | Art.-Nr. 65550

DATEV Verlagsmedien comfort
-
Kompaktwissen | Art.-Nr. 44030

Lieferservice Kompaktwissen Beratungspraxis (E-Books)