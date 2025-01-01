Anforderungen an die E-Rechnung (B2B), 3. Auflage

Mit Schreiben vom 15.10.2025 geht das BMF nun auf zahlreiche Einzelfragen der neuen E-Rechnung in der Umsatzsteuer ein und ändert insbesondere erstmals umfassend den UStAE in Hinblick auf die neuen Vorschriften zur Rechnungsstellung (BMF, Schreiben vom 15.10.2025 - III C 2 - S 7287-a/00019/007/243).

Einführung verschiedener Fehlerkategorien

Erleichterungen für Kleinunternehmer

Änderungen der UStEA, z. B. zu Gutschriften und zu umsatzsteuerrechtlichen Pflichtangaben

In der aktualisierten Ausgabe wird zudem das Thema „E-Rechnung und Vorsteuerabzug“ näher beleuchtet.