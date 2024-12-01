Art.-Nr. 32638 | Mandanten-Info-Broschüre

Neuerungen bei der E-Rechnung (B2B)

Die E-Rechnung (B2B) – ein strukturierter Überblick
  • Neue Anforderungen an strukturierte Rechnungsformate
  • E-Rechnungspflicht für Eingangsrechnungen bei B2B zum 01.01.2025
  • Zeitplan - notwendige Vorbereitungen - Übergangsfristen

Erscheinungstermin: Dezember 2024

-

Beschreibung

Die E-Rechnung (B2B) wird für inländische Transaktionen zur Pflicht und verdrängt den Papierbeleg.

Der Gesetzgeber schafft hierfür die Voraussetzung und führt das elektronische Rechnungsformat sukzessive ein. In einer Übergangsphase wird es noch Ausnahmen geben (z. B. für Kleinbetragsrechnungen) sowie eine Nichtbeanstandungsregelung.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden ein Meldesystem und E-Rechnungsplattformen hinzukommen.

Mit dem BMF-Schreiben vom 15.10.2024, III C 2 - S 7287-a/23/10001 :007 wurden zusätzlich Klarstellungen getroffen.

Geben Sie Ihren Mandantinnen und Mandanten mit dieser Broschüre einen fundierten Überblick über die verpflichtende E-Rechnung sowie über den Zeitplan der Einführung und Ausweitung, welcher sich über mehrere Jahre erstrecken wird.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 12/2024
Seitenzahl 13
Format DIN A5
Kostenlose Leseprobe

Autoren

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Johannes Riepolt

Diplom-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

Dr. Johannes Riepolt studierte in Bayreuth und Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Steuern und Prüfungswesen. Nach seinem Studium war er Mitarbeiter der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner und am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Steuerlehre der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Von 2010 bis 2020 war er hauptberuflich bei der DATEV eG für Themen des Rechnungswesens und der Besteuerung zuständig. Seit Juli 2020 ist er in einer mittelständischen Unternehmens- und Steuerberatungskanzlei sowie als Dozent und Autor im Bereich Rechnungswesen und Besteuerung tätig.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Stephan Greulich

LL.M. Unternehmensteuerrecht

Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Steuerrecht und Rechnungswesen in Nürnberg und Köln. Bei DATEV verantwortet er den Bereich Produktstrategie und Anforderungsmanagement für das Geschäftsfeld Rechnungswesen. Dazu ist er ehrenamtlich u. a. als Vorstandsvorsitzender der ECM-Compliance-Initiative im Bitkom sowie als Leiter des Competence Centers Geschäftsprozesse und Compliance im Forum elektronischer Rechnung Deutschland (FeRD) tätig.

